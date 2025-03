Snow, aguanieve, vientos ventajosos y barro pegajoso lleva a los organizadores a acortar un curso largo de 97 a 47 millas, comienza la serie de grava junior

Sofía Gómez Villafañe (todoterreno especializado) conquistó condiciones climáticas duras y lo hizo dos por dos en la carrera femenina de élite en el valle de las lágrimas Race de grava en Turquía, Texas, el sábado. En la carrera masculina de élite, Daxton Mock (equipo nacional de Bear) tomó la victoria de un grupo principal de tres pasajeros en un curso de barro acortado a 47 millas (75.6 km).

En solo su segunda edición, Valley of Tears hizo impresiones más allá del rico premio de $ 26,0000 compartido por los dos campos de élite. Los hombres y mujeres de élite tuvieron sus propios inicios, pero se compartieron igualmente en las formidables condiciones climáticas que convirtieron los lavados arenosos y las subidas contundentes de la tundra tampico en arcilla pegajosa y de color clarete.

El columpio en condiciones climáticas fue drástico durante dos días de carreras en el evento de grava, con cálidas temperaturas de primavera de 76 ° F disponibles para el criterio inaugural de tierra el viernes. Un día después, el termómetro se desplomó 40 grados, los vientos ratidos a más de 30 mph y la lluvia pasó de aguanieve a nieve a medida que las temperaturas se cernían alrededor de la marca de congelación.

Los organizadores hicieron el llamado para acortar el largo curso de 97 millas por razones de seguridad, primero despegando 30 millas en una sección norte y luego otras 20 millas eliminadas debido a la gruesa distancia durante una distancia final de 47 millas para la estampida de grava de Texas Occidental.

Villafañe dominó los cursos claramente diferentes y las condiciones climáticas, ganando primero el criterio inaugural del valle de las lágrimas el viernes cuando tomó el vuelo en la primera vuelta y desempolvó el campo a través de la carrera de 20 vueltas para la victoria. Utilizando un esquema similar el sábado, el nativo de Argentina se separó temprano y montó solo el resto del camino para una segunda victoria consecutiva en el concurso de resistencia de grava.

Al salir de una victoria en el polvoriento singletrack en Belga Waffle Ride Arizona, Villafañe mostró su versatilidad en las condiciones húmedas, completando la ruta acortada en 2:39:35. Emily Newsom (PAS Racing) fue 4:55 en segundo lugar y otros seis minutos después fue Crystal Anthony en tercer lugar.

“Hice un movimiento en solitario 6 millas después del ahora infame pozo de piedra caliza de grava y se quedó hasta el final. Cuestioné un poco mi elección en las enormes secciones del viento en contra, pero finalmente tuvimos una carrera donde era un comienzo separado y sin redactar entre campos que estaba muy enfermo”, publicó Villafañé en sus redes sociales.

Mock había planeado hacer de BWR Arizona su primera carrera de grava de la temporada, pero se retiró debido a una enfermedad, por lo que Valley of Tears marcó su apertura. El joven de 24 años de Wisconsin tuvo mucho en reserva una vez en la línea de meta, ya que el trío de líderes no había recibido comunicaciones de que se habían cortado otras 20 millas de la ruta, por lo que el pase inicial bajo el estandarte de finalización no indicó un segundo bucle sino el final de la carrera.

El jinete francés Hugo Drechou (Numéro 31 Par Café du Cycliste) terminó segundo y Michael Garrison de EE. UU. (MGR P/B Nich SpeedClub) fue tercero.

“Me puse en un buen descanso, y mientras rodaba a la ciudad, supongo que me emocioné un poco a través de la línea de meta y pensé: '¿Por qué no correr a la línea, por si acaso?' Resulta que funcionó cuando acortaron el curso original debido al clima “, explicó Mock en Instagram.

“Me hubiera encantado luchar más con los chicos, ¡pero una victoria es una victoria y me encanta!”

Ha sido una concurrida temporada de grava temprana para Drechou, quien ganó la grava de La Bescanonina en España a principios de febrero y fue cuarto en BWR Arizona la semana pasada. Garrison, quien ganó grava local en un sprint cuesta arriba a mediados de febrero, dijo que el trío no sabía que el curso había sido acortado por segunda vez, por lo que aceptó su tercer lugar como “frusting” pero “feliz con la forma”.

El campeón masculino del año pasado, Keegan Swenson, fue un lugar debajo de obtener una parte del bolso del premio el sábado, terminando 11º. Sin embargo, salió con un pequeño cheque el viernes, con una victoria en el criterio como premio de consolación.

Abridor de la Serie Nacional Junior Gravel

Valley of Tears también sirvió como la primera ronda de la Serie Nacional Junior Gravel de USA Cycling, un grupo de cinco carreras existentes en los Estados Unidos con puntaje disponible en cuatro categorías: 15-16 hombres, 15-16 mujeres, 17-18 hombres y 17-18 mujeres.

Carter Lembke ganó la división junior de 17-18 masculinas en 2:03:38, un medio segundo mejor que Alex Snider, quien ganó la división masculina 15-16.

Sara Shannon tomó la victoria para la división junior de 17-18 femeninas en 2:30:52, mientras que Kate Elwell estaba por debajo de un minuto y el mejor finalista en la división junior de 15-16 femeninas.

Los resultados completos de Valley of Tears están disponibles en línea.

La clasificación en la Serie Nacional Junior Gravel clasifica a los mejores corredores con el mejor puntaje general de tres de sus mejores fines, con un mínimo de tres eventos para completar. Los jinetes mejor clasificados de la serie serán invitados a un campamento de identificación de talento de ciclismo de EE. UU. En octubre de 2025.

Life Time Sea Otter Classic Gravel es el próximo evento, celebrado el 11 de abril en Monterey, California. Los otros tres concursos en el calendario incluyen Life Time Unbound Gravel 50 el 31 de mayo, SBT Grvl P/B Wahoo el 29 de junio y el Campeonato Nacional de Gravel de USA Cycling el 20 de septiembre. Los campeonatos nacionales se llevarán a cabo en La Crescent, Minnesota, por primera vez.