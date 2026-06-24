La ganadora de la Volta a Catalunya y de La Vuelta Féminina ha ascendido al segundo puesto del ranking UCI

La ciclista revelación de 2026, Paula Blasi (UAE Team ADQ), ha confirmado que participará en el Tour de Francia femenino este agosto, pero ha minimizado las expectativas de una candidatura a la general en su primera participación.

Blasi, de 23 años, ha disfrutado de un gran éxito esta temporada, sorprendiendo a las favoritas en la Amstel Gold Race, una carrera en la que solo fue suplente de último minuto, y también ganando La Vuelta Fémenina, el Tour Féminin des Pyrénées, la carrera de un día Durango-Durango y, más recientemente, su carrera más importante en casa, la Volta a Catalunya.

Tal ha sido su índice de aciertos que Blasi ocupa ahora el segundo puesto general en el ranking UCI detrás de Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), y cada vez hay más especulaciones en los medios españoles sobre lo que podría lograr en el Tour de Francia femenino.

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Sin embargo, aunque Blasi formará parte del equipo ADQ del UAE Team, la joven de 23 años insistió en que su papel allí es aprender y ayudar a los líderes de su equipo.

“Aún queda un mes y estaré allí para ayudar al equipo”, dijo Blasi a la agencia de noticias española. EFE.

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“El Tour es muy importante, nunca antes había hecho algo así, así que ayudaré a los líderes del equipo”.

La actuación de Blasi en el Tour de los Pirineos, forjada con una espectacular victoria en una etapa sobre el Tourmalet, no hizo más que aumentar el ya considerable interés suscitado por su triunfo en La Vuelta Femenina.

En cuanto a Catalunya, su punto culminante fue una victoria de etapa por casi 90 segundos sobre la prometedora corredora francesa Célia Gery (FDJ United-SUEZ) en La Molina, en los Pirineos. Tras completar ese éxito con la victoria general del domingo, los contratiempos como el robo de su bicicleta después de la etapa 1 quedaron completamente olvidados.

Incluso antes de este domingo, Blasi ya había atribuido su notable salto de rendimiento a un importante cambio de mentalidad de un año a otro.

“Físicamente soy el mismo que compitió en esta carrera el año pasado, lo hice como debutante”, afirmó Blasi tras el Tour de Pirineos, en unas declaraciones recogidas por El País. “Mentalmente soy otra persona. Mi experiencia es algo diferente.

“Necesitaba aprender a moverme en el grupo, a mantener la calma cuando es necesario, sin desperdiciar energía. Creo que tengo más confianza en lo que puedo hacer”.

Queda por ver qué podrá lograr Blasi en la carrera más importante de todas cuando se dirija a la línea de salida del Tour en Lausana el 1 de agosto. Pero ahora mismo, los presagios son nada menos que muy prometedores.