La ganadora de la Volta a Catalunya y de La Vuelta Féminina ha ascendido al segundo puesto del ranking UCI

La ciclista revelación de 2026, Paula Blasi (UAE Team ADQ), ha confirmado que participará en el Tour de Francia femenino este agosto, pero ha minimizado las expectativas de una candidatura a la general en su primera participación.

Blasi, de 23 años, ha disfrutado de un gran éxito esta temporada, sorprendiendo a las favoritas en la Amstel Gold Race, una carrera en la que solo fue suplente de último minuto, y también ganando La Vuelta Fémenina, el Tour Féminin des Pyrénées, la carrera de un día Durango-Durango y, más recientemente, su carrera más importante en casa, la Volta a Catalunya.

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