El joven de 24 años reflexiona sobre su impresionante temporada tras ser elegido Belga del Año por segunda vez en su carrera.

Remco Evenepoel ha sido elegido belga del año por segunda vez en su carrera, después de una increíble temporada 2024 que lo vio convertirse en el primer hombre en ganar tanto la carrera olímpica en ruta como la contrarreloj, además de defender su título mundial contrarreloj y terminar en la clasificación. podio de su debut en el Tour de Francia.

Después de sufrir un revés en Itzulia País Vasco, donde se fracturó la clavícula en un accidente masivo, Evenepoel alcanzó su máxima forma en el Tour en julio. Consiguió su primera victoria de etapa y fue el siguiente mejor en la general detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, quienes entre ellos han ganado los últimos cinco Tours.

Tras recibir su último premio, Evenepoel repasó el año en conversación con Het Laatste Nieuws. Evenepoel, de 24 años, reveló que fue después de sus tres semanas de pruebas en el Tour cuando se dio cuenta de que la historia estaba en juego cuando se dirigió a París 2024 para los Juegos Olímpicos.

“Rápidamente sentí después del Tour: puedo crear algo único. Me conozco y lo sabía: si me cuido, puede funcionar”, dijo. HLN mientras estaba de vacaciones en España.

“Después de esa primera medalla de oro, conduje a casa y cuando estaba comiendo con mis padres y abuelos, estaba en un flujo y dije: 'Si no pasa nada, ni caída, ni mala suerte, ganaré de nuevo'. Esa es la confianza que tenía en mí mismo. Mis seres queridos ya sabían que yo también ganaría ese segundo oro.

“A la mañana siguiente nos fuimos de vacaciones y, tumbados junto a la piscina, comencé a comprender que lo que había logrado estaba 'fuera de este mundo'”.

Pensándolo bien, el todavía joven belga está seguro de que nunca superará lo que logró el pasado agosto.

“Me doy cuenta muy bien: esos Juegos fueron el momento número uno de mi carrera. Eso es bastante loco. Quizás mi carrera no esté ni siquiera en la mitad, no sé lo que viene, pero ya tuve mi número uno”.

Además de recordar la euforia por lo que logró, Evenepoel también fue muy transparente sobre su lucha actual con la recuperación de sus lesiones. Se encuentra en un período de rehabilitación después de, según informes, chocar contra la puerta de un vehículo postal que de repente se abrió frente a él y sufrir fracturas en la costilla, el omóplato derecho y la mano derecha .

“En el hospital me dijeron que tenía que operarme lo antes posible, porque de lo contrario todo empeoraría. Supe de inmediato que tendría un largo período de rehabilitación”, dijo, admitiendo que intentó mantener una actitud positiva, pero tuvo dificultades. en las semanas posteriores.

“Dudé de mí mismo. ¿Lo lograré este año? ¿Estará bien? La gente no ve esas cosas. Se topan conmigo en la tienda. Me preguntan cómo estoy y luego me río. Estoy seguro. , pero cuando llego a casa, me derrumbo.”

Pero Evenepoel sigue tan hambriento como siempre y ansioso por recuperar su salud para poder concentrarse en sus objetivos para el próximo año. Tiene previsto un posible regreso a las carreras en De Brabantse Pijl en abril, justo antes de las Clásicas de las Ardenas, sin embargo, en realidad sólo tiene los ojos puestos en una carrera: el Tour de Francia.

“No quiero apresurar nada. La preparación para una Gran Vuelta lleva cinco, seis meses y no tendré ese tiempo, así que me inclino a decir 'no al Giro'”, admitió Evenepoel sobre su regreso al circuito italiano. Gran Gira.

“Estoy tratando de concentrarme en las Clásicas de las Ardenas, pero, para ser honesto, solo hay una cosa en mi cabeza. Es estar en la cima del Tour. El resto no es realmente importante. Me doy tiempo hasta principios de julio. y luego hacerlo mejor que el año pasado al más alto nivel durante tres semanas”.

Haber logrado tanto a una edad tan temprana hace que a Evenepoel le resulte más difícil superar lo que logró el año anterior, como múltiple campeón mundial, doble campeón olímpico, ganador de Grand Tour y ganador de Monumentos. Pero el atractivo del maillot amarillo mantiene el fuego encendido.

“Cada año, en mi primer desayuno el 1 de enero, escribo mis objetivos”, dijo. “Ahora es un poco más difícil debido a la lesión, pero el objetivo general de mi carrera es claro: algún día quiero ganar el Tour. Eso es lo único que realmente quiero lograr. ¿Eso me estresa? No. Me motiva”. “.