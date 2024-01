“Tan pronto como el camino subió, me fui”, dice la ganadora del Women’s Tour Down Under

El día antes de que Sarah Gigante saliera a la primera etapa del Santos Women’s Tour Down Under, dijo ciclismonoticias que su plan era enorgullecer a su nuevo equipo AG Soudal-Insurance y recompensarlos por haber corrido un riesgo con ella.

El domingo en Willunga Hill hizo ambas cosas.

La australiana, que apenas ha corrido a nivel internacional el año pasado, derribó a todos sus rivales antes de que la subida estuviera siquiera a un tercio del camino, para lograr una impresionante victoria en solitario y reclamar la victoria general en la carrera de tres etapas.

Fue su primera victoria en el Women’s WorldTour en su primera gran carrera con su nuevo equipo. Lo hizo con el ruido del director deportivo de su nuevo equipo, Servais Knaven, en su oído, así como los gritos de sus compañeros de equipo, gritando ‘Go sarah, go sarah, go sarah’ reverberando a través del auricular.

Gigante había vuelto. De vuelta a las carreras, de nuevo a un equipo donde se sentía como en casa y de nuevo al terreno donde vuela.

Este fue un reinicio después de los desafíos de los últimos años. Los buenos recuerdos del Festival de Ciclismo de Santos, el reemplazo nacional de la carrera internacional cancelada por COVID-19, estaban frescos en su mente después de ver antes de la carrera su carrera ganadora en Willunga Hill hace tres años, donde se alejó de su temprano a sus rivales, poniendo una diferencia de un minuto con el segundo lugar.

“Tan pronto como el camino subió, me fui”, dijo Gigante después de saborear el momento en el podio en la cima de Willunga.

“Ayer por la tarde vi la repetición de la última vez que gané en el Festival de Ciclismo de Santos solo como una inyección de confianza. Simplemente pensé que volvería a hacer eso mañana y lo hice”.

Gigante había tenido que luchar con los vientos cruzados y gastar energía para regresar al pelotón, pero solo pareció tomarse unos momentos para sacar a casi todos de su rueda.

Personas como Amanda Spratt (Lidl-Trek) y la líder de la carrera Cecilie Uttrup-Ludwig (FDJ-SUEZ) no duraron mucho en la subida de 3 km con una pendiente media del 7,4% y una máxima del 15,6%.

“Originalmente el equipo decía que tal vez debería ir más tarde, ir a donde va Richie (Porte), pero dije que no, quiero ir desde abajo y creí que podía hacerlo”, dijo Gigante.

“Hace años que no obtengo un resultado y apenas he participado en carreras, pero sabía que estaba en gran forma”.

De hecho, una forma espectacular. Gigante ganó con una diferencia de 16 segundos con respecto al segundo clasificado, Nienke Vinke, y 27 segundos con respecto a Neve Bradbury (Canyon-SRAM) y Spratt.

La amplia sonrisa que había mostrado hace tres años en Willunga y sus muchas victorias en títulos nacionales volvió y también brotaron lágrimas de alegría, mientras abrazaba a su madre, su hermano y luego a sus compañeros de equipo cuando cruzaban la línea.

Los rivales de Gigante estaban sentados en el camino, algunos apenas podían moverse, acalorados, empapados de sudor, completamente agotados.

Gigante y el resto de su nuevo equipo corrían de alegría después de que la joven de 23 años ganara la etapa y el título del Women’s Tour Down Under.

“Es un comienzo brillante y es algo que Sarah ya dijo durante todo el invierno: ‘Estaré lista para los Nacionales y para Willunga’, dijo el director deportivo Servais Knaven a My Bike mientras las celebraciones continuaban más allá de la línea de meta.

“Ella demostró que era buena en los Nacionales y tuvo un problema mecánico en la contrarreloj. Hoy demostró que es la Reina de Willunga, por segunda vez. Con este viento fuerte la subida es diferente, pero incluso con este viento podría dejar caer a todos”.

“Sólo hay una Reina de Willunga”, dijo con una sonrisa.