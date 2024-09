Hablando con Peter Attia en el Campeonato Mundial, Pogacar revela una gran cantidad de datos de entrenamiento y su visión de los medidores de potencia “poco confiables”

La fisiología de Tadej Pogacar ha inspirado un sinfín de admiración, discusiones y frecuentes especulaciones, pero en una entrevista reciente el ganador del Tour de Francia reveló detalles sorprendentes de su entrenamiento y nutrición.

Hablando con Peter Attia en El podcast DriveEl esloveno reflexionó sobre su carrera y sus diversas victorias en el Gran Tour, pero centró la mayor parte de su atención en los detalles de su régimen de entrenamiento y nutrición.

“He estado entrenando con monitores de frecuencia cardíaca desde que tengo, no sé, 12 años”, dijo Pogacar al presentador Peter Attia. “Así que diría que sé cómo responde mi frecuencia cardíaca cuando estoy cansado o cuando estoy bien. Así que, sí, podría basarme solo en la frecuencia cardíaca, pero siempre es bueno comparar la frecuencia cardíaca con la potencia, pero los medidores de potencia no son tan confiables en estos días.

“Siempre hay que tener cuidado con las temperaturas del exterior, la calibración, todo”, aclaró. “Y sí, a veces puede haber errores. Hay que tener cuidado con eso”.

Para los ciclistas obsesionados con los datos, la revelación de Pogačar de que su rango de potencia en la Zona 2 se sitúa entre “320 y 340” despertará el interés. Además, contó cómo disfrutaba de los entrenamientos de cuatro horas que hacía exactamente en la Zona 2.

“En Mónaco es muy difícil alcanzar un buen nivel en la zona 2 porque hay muchos desniveles”, dijo. “No puedes mantener la potencia. Intento alcanzar un nivel muy alto en la zona 2 en los desniveles, que duran entre 20 y 40 minutos, y luego te recuperas y bajas.

“Pero cuando vuelvo a casa, a Eslovenia o a otro lugar, o a España cuando estamos entrenando en Calpe, o en verano, donde es más llano, me gusta mucho quedarme cinco horas en la zona 2… Me encantaría hacer sólo la zona 2 y no parar”.

A pesar de su anhelo por pasar muchas horas en la Zona 2, Pogacar confirmó que lo que más le benefició fue entrenar en Mónaco. “En mi experiencia, sí, lo mejor es entrenar en las carreteras de casa, donde también puedes observar la velocidad, el VAM, lo rápido que te mueves”.

Cuando se le preguntó sobre los detalles de su VAM, Pogacar dijo: “Entrenando al siete, siete y medio por ciento, si vas con todo, creo que es como 1700 a 1800 de VAM durante unos 15 minutos”.

Nutrición

En los últimos años Pogačar se ha centrado más en la nutrición y el peso.

“Por supuesto, cuando eres un niño, puedes comer lo que quieras y no engordas”, dijo.

Sin embargo, su enfoque en las carreras actuales es el de la moderación en lugar de las restricciones estrictas. “Si te restringes demasiado y no tocas el chocolate durante un mes o seis meses, entonces un día te descontrolarás y te volverás loco, y creo que esa no es una buena relación con la comida”, dijo.

“Por eso, también hay que tener un equilibrio con la mala alimentación. Así, cuando llega la temporada baja, no tengo antojos. Pienso: “Bueno, ahora me voy de vacaciones. Como buena comida, comida de calidad y no en cantidades desmesuradas”.

El doble ganador del Giro-Tour confirmó que su peso máximo es de 69 kg y que, tras algunos excesos, llega a los 70 kg. Sin embargo, durante el Tour de Francia se mantiene en torno a los 65 kg.

Teniendo esto en cuenta, su ingesta de carbohidratos en la bicicleta está cuidadosamente planificada. “En cuanto a la bebida, tomamos 30 o 60 gramos (de carbohidratos) por botella, no una dilución fuerte”, dijo.

“Pero cuando se trata de una etapa difícil, es mejor tener 60 gramos en la botella y así puedes comer menos”, continuó. “Porque para las etapas difíciles, necesitas consumir alrededor de 120 gramos por hora. Para las etapas más fáciles, de 60 a 90 gramos es suficiente. Básicamente, nuestro objetivo es eso por hora”.

Llegar a consumir 120 gramos por hora fue todo un reto para Pogacar. “Hace cinco años, 120 gramos por hora, eso es imposible”, dijo, y agradeció a su patrocinador de alimentos, Enervit, por producir mejores productos para su consumo en las carreras.

“Hace cinco años, siempre me cagaba en los pantalones después de las carreras por etapas o las carreras largas. Y ahora, incluso comiendo 120 gramos, no tengo problemas estomacales”.

Frecuencia cardíaca y VFC

No es de sorprender que la frecuencia cardíaca de Pogačar durante el sueño se mantenga en tan solo 37 pulsaciones por minuto, según afirma.

“Pero algunos días, si estoy enfermo o muy fatigado, puedo despertarme con 48-49, tal vez incluso con más de 50”.

En cuanto a su frecuencia cardíaca máxima, reveló que cuando era junior podía alcanzar 213, y más recientemente supera regularmente los 200.

También empezó a investigar sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 2021. “No me pareció realmente interesante ni útil”, afirmó. “Pero este año empecé a usarlo más para controlar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca durante la noche. Y sí, debo decir que ahora me gusta bastante”.

Al revelar un rango de 150 en días buenos y alrededor de 35 en días malos, su VFC está en línea con los números fisiológicos excepcionales más amplios que reveló.

Naturalmente, el VO2max es la cifra que históricamente se ha vinculado a la fisiología natural y al rendimiento; aquí Pogacar declaró tímidamente: “Ha pasado un tiempo desde la última vez que hice la prueba”.

“Probablemente sea alto.”

El podcast completo, que contiene debates más amplios sobre su meteórico ascenso a la cima del ciclismo, está disponible en varias plataformas de podcast y en el sitio web de Peter Attia.