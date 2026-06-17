Mexicano gana la tercera carrera por etapas del WorldTour de una semana en 2026, y lo mejor aún está por llegar en su debut en el Tour

Tadej Pogačar no estuvo en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes para defender su título de hace 12 meses, pero habría observado sabiendo que lo había dejado en buenas manos mientras Isaac del Toro dominaba las dos últimas etapas para retener el maillot amarillo del UAE Team Emirates-XRG.

En menos de tres semanas, Del Toro pasará de punta de lanza a superdomestique en su debut en el Tour de Francia, donde su único objetivo será apoyar y liderar a Pogačar en las subidas más difíciles hasta lograr un quinto título récord.

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SANREMO, ITALIA - 21 DE MARZO: (LR) Thomas Pidcock de Gran Bretaña y el equipo Pinarello Q36.5 Pro Cycling, Tadej Pogacar de Eslovenia e Isaac Del Toro de México y el equipo Emirates de los Emiratos Árabes Unidos - XRG durante la 117ª Milano-Sanremo 2026, Elite masculina, una carrera de un día de 298 km desde Pavía a San Remo / #UCIWT / el 21 de marzo. 2026 en San Remo, Italia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)