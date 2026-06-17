Mexicano gana la tercera carrera por etapas del WorldTour de una semana en 2026, y lo mejor aún está por llegar en su debut en el Tour

Tadej Pogačar no estuvo en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes para defender su título de hace 12 meses, pero habría observado sabiendo que lo había dejado en buenas manos mientras Isaac del Toro dominaba las dos últimas etapas para retener el maillot amarillo del UAE Team Emirates-XRG.

En menos de tres semanas, Del Toro pasará de punta de lanza a superdomestique en su debut en el Tour de Francia, donde su único objetivo será apoyar y liderar a Pogačar en las subidas más difíciles hasta lograr un quinto título récord.

Una fuerte caída de Paul Seixas eliminó la oportunidad de ver a los dos jóvenes prospectos pelear por completo, pero el único día que el francés atacó en la etapa 6, Del Toro estaba a la altura de Crest-Voland.

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Es una señal siniestra para todos los que venció en el sur de Francia, pero también para los principales rivales de Pogačar que no estuvieron allí: Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, siendo la mano derecha del campeón del mundo lo suficientemente fuerte como para derrotar fácilmente a jugadores como Juan Ayuso y Matteo Jorgenson.

“Es algo que te da tranquilidad cuando vas en la dirección correcta”, dijo un modesto Del Toro después de la última etapa del domingo.

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“No quiero esforzarme mucho en mi mente. Sólo quiero dejarme llevar un poco más y ver cómo van las cosas para el Tour de Francia”.

Comenzando el día con 46 segundos para recuperar a la revelación australiana Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Del Toro se adelantó en la subida final a falta de 9 km para llegar a la cima, aunque no como estaba planeado, admitiendo que decidió hacer su movimiento una vez que Pablo Torres comenzó a quedarse sin fuerza.

Sin embargo, al estilo de Pogačar, nunca pareció tener muchas dificultades, extendiendo una brecha de un minuto con Juan Ayuso cuando llegó a la meta, rompiendo el récord de escalada anterior de Solaison establecido por Vingegaard en 2022 por 1:34.

¿Fue esta su mejor actuación en escalada? “Creo que todavía no”, dijo Del Toro, quien no quiso comprometerse a decir que definitivamente tendría más en el tanque para el Tour.

“No lo sé, ya veremos, ahora quiero descansar un poco e intentar ser un poco mejor o mantener mi forma, y ​​luego ver hasta qué punto puedo ser competitivo en mi cabeza”.

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No es la primera vez que Del Toro resta importancia a una actuación de alto nivel, ya que también rompió el récord de escalada en la cima de Jebel Hafeet en febrero en el UAE Tour. Nuevamente le preguntaron si había sido la mejor actuación de escalada de su carrera: “Diré que no”, dijo.

Entonces, en teoría, ¿debe haber sido en el Giro de Italia donde terminó segundo en su debut en 2025? “No”, volvió a decir, “la verdad es que viene en días extraños, ni siquiera cuando quiero”.

Una asociación saludable con Pogačar





Surge la pregunta: si estas dominantes actuaciones en solitario no son las mejores que Del Toro puede producir, ¿cómo será su mejor forma si la encuentra durante el Tour? Esto debería hacerse evidente en poco menos de un mes, pero lo más probable es que no sea por la victoria.

Del Toro está comprometido con las ambiciones de Pogačar y ambos comparten una buena relación como aprendiz y maestro en los Emiratos Árabes Unidos. Desde recibir consejos del esloveno durante su avance en el Giro hasta trabajar para él en Strade Bianche y Milán-San Remo, el campeón mexicano simplemente dijo que iba a estar “a toda máquina” cuando trabaje para Pogačar en el Tour.

“Él tiene mucho respeto a mi lado y sólo quiero ser tan feliz como él sobre la moto”, dijo Del Toro.

“Está 50-50 feliz…” añadió, describiendo la comunicación de Pogačar con él durante la semana en Francia, una “broma interna” entre ambos.

Después de haber hecho historia esta semana como el primer corredor en ganar la Tirreno-Adriático y el rebautizado Critérium du Dauphiné en la misma temporada, Del Toro continuó su impresionante temporada 2026, donde ha dado un gran paso adelante a partir del talento en bruto que todos vieron primero en el Tour de l'Avenir en 2023 y luego en el Giro del año pasado.

“Para mí este tipo de carreras son súper especiales. No pondré una encima de otra, cada una de ellas me enseña algo este año: lo que quiero y lo que no quiero como ciclista”, dijo Del Toro, que ha ganado ocho veces en 2026, todas a nivel WorldTour.

“Es importante disfrutar esto. Mi primera camiseta amarilla como profesional y es súper agradable”.

También es fácil olvidar que esta fue una carrera de regreso para Del Toro, ya que se estrelló en Itzulia Basque Country en marzo y se perdió las Ardenas debido a una lesión muscular. Su debut en el Tour no será algo que se pierda, y después del accidente de Seixas, es el mexicano quien podría ser el favorito para el último puesto en el podio, detrás de su líder y de Vingegaard.