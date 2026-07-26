Los confiables lugartenientes Berthet y Muzic se unieron al debutante Géry y al ganador de la París-Roubaix, Koch, mientras Stephen Delcourt explica cómo el equipo eligió “el mejor colectivo”.

FDJ United-Suez ha presentado su equipo para apoyar a Demi Vollering en el Tour de France Femmes, mientras la ciclista holandesa aspira a recuperar el maillot amarillo que ganó por última vez en 2023.

Ahora en su segundo año con FDJ United-Suez, el equipo francés ha construido su equipo en torno a la ambición general de Vollering, con un equipo lleno de experiencia y fuerza en subidas y terrenos llanos.

Las lugartenientes de confianza de Vollering y compañeras ciclistas de la general, Juliette Berthet y Évita Muzic, regresan como gregarias de montaña de lujo, junto a Amber Kraak y Marie Le Net. La ganadora de París-Roubaix, Fransizka Koch, que ha estado junto a Vollering en muchas de sus victorias esta temporada, será la potencia del equipo, mientras que la recién coronada campeona nacional francesa Célia Gery ha debutado en el Tour.

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Estos siete corredores acaban de pasar tres semanas juntos en altitud preparándose para el Tour y comenzarán el próximo fin de semana en Lausana unidos por un gran objetivo.

“Como todos los años, pero especialmente el año pasado y este, es muy difícil elegir la plantilla porque tenemos un equipo realmente increíble y solo tenemos un objetivo, que es el amarillo”, dijo el director del equipo FDJ, Stephen Delcourt. ciclismonoticias sobre el proceso de selección del equipo a principios de este mes.

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“Para eso, queremos a los mejores corredores alrededor de Demi, y no sólo a los siete mejores corredores, porque especialmente en este Tour de Francia, hay muchas etapas en las que debemos tener mucho cuidado si queremos presionar a los demás”.

Ese enfoque, explicó Delcourt, proviene del hecho de que la batalla general será más grande que nunca este año y, por lo tanto, los equipos no solo quieren a los siete mejores corredores o a los corredores capaces de ganar etapas, sino un grupo que pueda competir como una unidad para intentar enfrentarse a tantos rivales fuertes.

“El Tour de Francia está realmente abierto este año porque creo que hay seis o siete corredores capaces de ganar, y la diferencia con las grandes favoritas como Pauline Ferrand-Prévot, Marlen Reusser y Anna van der Breggen es muy pequeña, por lo que necesitamos optimizar y para eso necesitamos tener, como el año pasado, el mejor colectivo”, explicó.

“Serán nuestras mejores escaladoras francesas, Juliette Labous y Evita Muzic. Luego, dos compañeras que estarán en todas partes para ella, protegerán a todas las ciclistas y a Demi en las partes planas o si hay un hueco, son Marie Le Net y Amber Kraak. Y luego dos ciclistas especiales del año, tal vez las revelaciones del año, Franziska Koch estará allí con el maillot alemán y Célia Gery con la bandera francesa”.

El único nombre obvio que falta en la alineación es quizás Elise Chabbey, quien anunció su embarazo en julio y, por lo tanto, se tomará un descanso de las carreras en el futuro previsible, pero tal vez fue su ausencia la que abrió la puerta para que Gery hiciera su debut en el Tour con la camiseta tricolor.

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La campeona del mundo sub-23, y ahora campeona de Francia, demostró su capacidad en el Giro de Italia femenino y tendrá otra oportunidad de apoyar a Demi Vollering en su búsqueda de una victoria en el Gran Tour.

“Para Celia fue realmente obvio después del Giro, y no tenemos ninguna duda de la capacidad de Celia para estar preparada para una carrera por etapas como el Tour de Francia”, explicó Delcourt.

“Puede ser de gran ayuda en las etapas fáciles, en las de montaña y en las de montaña, y también es la mejor en el descenso para presionar a los demás. Puede ganar una etapa, si es coherente con el maillot amarillo, y tiene una relación realmente especial con Demi, que queremos que siga creciendo”.

En cuanto a la mujer central del equipo, Vollering, el equipo se centra en ponerla en la mejor posición posible y no preocuparse por sus rivales todavía. Hasta ahora, su año ha sido un gran éxito, con grandes victorias en Clásicas y su primer título del Giro, y ahora solo le queda un gran objetivo por delante.

El equipo no puede controlar cómo llegan sus rivales a esta carrera, pero sí puede controlar la preparación de Vollering, y hasta ahora parece que lo han hecho bien.

“Tal vez sea la preparación y asegurarnos de estar frescos para Demi y el grupo”, dijo Delcourt cuando se le preguntó qué había intentado hacer el equipo diferente al año pasado. “El año pasado tuvimos un colectivo realmente increíble, lo vimos cuando ganamos la clasificación por equipos, pero Pauline estaba en otro planeta.

“Esperamos que Pauline esté al mismo nivel o mejor este año, y sólo queremos trabajar en nosotros mismos y en cómo podemos cerrar esta brecha, tanto individualmente con Demi como con el grupo”.

Escuche más de nuestra entrevista con Stephen Delcourt en un artículo completo que se publicará la próxima semana mientras hacemos la cuenta regresiva hacia el Tour de France Femmes.

¡Es hora de romper el hielo!#ToudeFranceFemmes #SS26 pic.twitter.com/7ZG9uNnCdM25 de julio de 2026

FDJ-United Suez al Tour de Francia Femenino 2026