Los confiables lugartenientes Berthet y Muzic se unieron al debutante Géry y al ganador de la París-Roubaix, Koch, mientras Stephen Delcourt explica cómo el equipo eligió “el mejor colectivo”.

FDJ United-Suez ha presentado su equipo para apoyar a Demi Vollering en el Tour de France Femmes, mientras la ciclista holandesa aspira a recuperar el maillot amarillo que ganó por última vez en 2023.

Ahora en su segundo año con FDJ United-Suez, el equipo francés ha construido su equipo en torno a la ambición general de Vollering, con un equipo lleno de experiencia y fuerza en subidas y terrenos llanos.

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