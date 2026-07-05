“Aún no hay tinta sobre el papel, pero todo va bien”, revela el director del equipo Jonathan Vaughters

Un Tour de Francia exitoso podría ayudar al equipo EF Education-EasyPost a conseguir el patrocinio adicional que busca para dar el paso al estatus de superequipo y luchar por la victoria del Tour.

El director del equipo, Jonathan Vaughters, ha estado ocupado haciendo presentaciones y tratando de convencer a las principales marcas y empresas para que inviertan en el equipo WorldTour registrado en EE. UU. Los invitados VIP se unirán al equipo del Tour.

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El ciclista de EF Education-EasyPost, Ben Healy, saluda a la multitud durante la presentación del equipo del Tour de Francia 2026 frente a la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona.