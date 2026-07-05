“Aún no hay tinta sobre el papel, pero todo va bien”, revela el director del equipo Jonathan Vaughters

Un Tour de Francia exitoso podría ayudar al equipo EF Education-EasyPost a conseguir el patrocinio adicional que busca para dar el paso al estatus de superequipo y luchar por la victoria del Tour.

El director del equipo, Jonathan Vaughters, ha estado ocupado haciendo presentaciones y tratando de convencer a las principales marcas y empresas para que inviertan en el equipo WorldTour registrado en EE. UU. Los invitados VIP se unirán al equipo del Tour.

Una repetición de la victoria de etapa de Ben Healy y su paso por el maillot amarillo de líder podrían sellar el trato con un patrocinador importante.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“100%. Absolutamente”, confirmó Vaughters a ciclismonoticias en Barcelona.

“Aún no hay tinta sobre el papel, pero todo va bien. Tenemos muchos invitados durante el Tour de Francia que son personas que toman decisiones y esperamos impresionarlos”.

te puede gustar



Fórmula de 'enjuagar y repetir' para los motivados líderes de EF Education-EasyPost, Richard Carapaz y Ben Healy, para ganar etapas en el Tour de Francia y escalar agresivamente



Guía equipo por equipo del Tour de Francia: alineación, líderes y ambiciones de cada equipo en la lista de salida



Ben Healy es “el mejor corredor fugaz del mundo”, dice el jefe de EF, Vaughters, pero ¿podrá repetir el éxito del Tour de Francia después de una temporada de contratiempos?

“Somos un equipo único y creo que eso atrae a la gente”.

EF Education se centrará en la contrarreloj del equipo inicial y luego en las escapadas y victorias de etapa con Healy y Richard Carapaz.

“Ese es un objetivo obvio para nosotros. Ben, dicho sin rodeos, es el mejor corredor fugaz del mundo, así que por supuesto que vamos a por eso”. Vaughters dijo en la conferencia de prensa previa al Tour del equipo el viernes.

“Si hay un objetivo declarado que me encantaría para este equipo, es que cada escapada que llegue a la línea de meta, tengamos a alguien ahí compitiendo por esa etapa”.





El propietario del equipo, Education First, ha ofrecido a los patrocinadores los primeros derechos de nombre de posibles nuevos patrocinadores para perseguir el objetivo de ganar el Tour de Francia y el Tour de Francia femenino en la próxima década.

Qué leer a continuación



Con Oscar Onley fuera, ¿qué puede esperar lograr Netcompany Ineos en este Tour de Francia y en los futuros?



La participación en el Tour de Francia dentro de cinco años es el objetivo del nuevo copatrocinador Factor en Modern Adventure



'Una máquina ganadora mala': Netcompany-Ineos insisten en que la IA les hará ganar el Tour de Francia en cinco años, pero ¿se reduce simplemente a dinero en efectivo?

El equipo espera utilizar fondos adicionales para fortalecer sus plantillas e invertir en rendimiento para poder competir contra UAE Team Emirates, Lidl-Trek y Decathlon CMA CGM.

La agencia especializada en datos y patrocinio Nielsen mostró que el equipo EF creó un valor mediático de 98 millones de euros durante el WorldTour 2025, un aumento de los 84 millones de euros en 2024.

Vaughters se dirige a marcas y empresas internacionales con sede en Estados Unidos, que están dispuestas a invertir alrededor de 30 millones de euros por temporada. Otros equipos están persiguiendo un patrocinio similar, pero Vaughters ve otros deportes y especialmente la Fórmula 1 como sus mayores rivales.

“No nos hemos topado con ningún otro equipo ciclista durante nuestras conversaciones. En su mayor parte, la competición con la que nos topamos es la Fórmula Uno. Hemos estado hablando con marcas norteamericanas con una perspectiva internacional”, dijo.

“El ciclismo se ha vuelto caro, por lo que tenemos que enfrentarnos a deportes que tienen un mayor grado de notoriedad. Por eso, es bastante competitivo y tenemos que demostrar quiénes somos.

“Lo estamos haciendo, y el Tour de Francia ayudará a mostrar quiénes somos y por qué este equipo es un gran proyecto en el que invertir y acompañarnos en un viaje hacia un éxito aún mayor”.