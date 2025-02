Tadej Pogačar puede haber perdido a los especialistas en el tiempo de tiempo en la etapa 2 de la gira de los EAU, pero construyó una pequeña ventaja sobre sus rivales para la clasificación general y subió al tercer lugar en general antes de la cumbre del miércoles, Jebel Jais.

El esloveno fue uno de los primeros jinetes en comenzar a las 13:12 en la isla Al Hudayriyat, ansiosa por aprovechar las condiciones tempranas favorables, con viento y sorprendentemente una lluvia que esperaba a los que comenzaron más tarde.

Pogačar estableció el tiempo más rápido temprano con 13:13 para el curso de 12.2 km alrededor de la isla Al Hudayriyat en Abu Dhabi. Sin embargo, pronto fue superado por el ganador de la etapa de la contrarreloj Time Time Time de 2022 EAU, Stefan Bissegger (Decathlon AG2R la Mondiale), antes de que Josh Tarling (INEOS Granadiers) tuviera un hogar con una velocidad promedio de 56,6 km / h para obtener la victoria.

Pogačar no estaba decepcionado de ninguna manera.

“Muy buena contrarreloj, mi primer esfuerzo real del año y mi primer primer apropiado. Sí, estoy feliz. Fue bastante rápido y estoy feliz con la velocidad y con las piernas”, dijo Pogačar a los periodistas incluido My Bike mientras se calentaba después de la carrera.

“Por supuesto, soplé las piernas, ese es el objetivo del esfuerzo total. Fue un buen día, pero sí, siempre será difícil competir contra el alquitrán y el bissegger porque realmente vuelan en este tipo de parcoures. “

Con el ganador del año pasado, Lennert Van Eetvelt (Lotto) terminando 28 segundos más lento y Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe) también pierde 22 segundos, Pogačar está bien ubicado en la nueva clasificación general, 18 segundos en Tarling y cinco Detrás de Bissegger.

El compañero de equipo Jay Vine es el más cercano de los contendientes generales, tres segundos en Pogačar, mostrando en profundidad la fuerza del equipo de los EAU Emirates.

Pello Bilbao (Bahrein Victorious) también montó una fuerte contrarreloj, pero terminó 21 segundos atrás. El siguiente más cercano después de Vine se encuentra el dúo Movistar de Pablo Castrillo e Ivan Romeo, quienes comenzarán la etapa 3 nueve y diez segundos en el eslovenado respectivamente.

Puede que no haya sido una victoria, pero Pogačar se ve bien, aunque previsiblemente, por delante de los dos acabados de montaña que probablemente sean decisivos en la carrera de este año.

“Por supuesto, quieres ganar, pero en realidad, debes ser realista”, dijo Pogačar, hablando antes de que se confirmara que había terminado tercero.

“Estoy bastante feliz de estar en esta posición en este momento, pero veamos hasta la final del TT, espero terminar en esta posición como estoy ahora. Todavía estoy muy contento con la actuación”.

Pogačar quizás buscará hacerse cargo del liderazgo de la carrera en la escalada Jebel Jais de 21.1 km del miércoles que promedia un gradiente de 5.6%.

Por lo general, ofrece un acabado único con un sprint entre los escaladores. Habiendo ganado allí en 2022, Pogačar tiene confianza.

Pogačar, si ganó en Jebel Jais y toma el bono de tiempo de diez segundos, necesitará poner alquitranado en una brecha de ocho segundos. Con el gradiente relativamente poco profundo hasta la subida, el joven piloto británico tiene la oportunidad de defender la camiseta roja, pero Pogačar puede querer establecer un marcador y obtener una primera victoria de la temporada.

“Mañana es un escenario muy agradable para Jabel Jais. Tengo buenos recuerdos, una vez que gané allí y siempre es un día para un sprint de los escaladores”, dijo el esloveno.

“Siempre hay más o menos un sprint, pero solo los escaladores, por lo que es muy divertido ver. Puede haber sorpresas, pero normalmente es así. Realmente estoy deseando que llegue porque me queda muy bien”.

Pogačar se destacó en las contrarreloj en 2024, ganando dos de los cuatro que montó y terminó segundo en sus otros dos, todos en Grand Tours. Sin embargo, incluso el ganador de 2024 'Triple Crown' ha estado trabajando para mejorar mientras busca comenzar desde una temporada histórica.

“Hubo algunos cambios y el equipo siempre cambia un poco. Por lo tanto, siempre hay más y más adaptación, más concentración en el TT”, dijo Pogačar.

“Cada equipo, cada piloto, están trabajando cada vez más en la contrarreloj. Por lo tanto, se está volviendo muy importante ser rápido en esta disciplina.

“Cada año tratamos de hacer algunas pruebas. Es difícil hacer muchas adaptaciones durante el año porque realmente no hay mucho tiempo para adaptarse después y siento que mi cuerpo se adapta bastante lentamente a nuevas posiciones en la bicicleta TT. En la bicicleta de carretera. , no importa lo que haga, pero en la bicicleta TT siempre lleva un tiempo, así que sí lenta y lentamente cada vez, mejorando “.

Toda la lista del equipo de EAU EMIRATS-XRG usó su ventaja en el hogar cuando tomaron la base en el aire frío del Abu Dhabi Cycling Club, mientras que la mayoría de sus rivales se calentaron y prepararon su equipo en el calor de un estacionamiento solo un estacionamiento Pocos cientos de yardas de la rampa de inicio.

Sin embargo, no pudieron reconocer el curso de 12.2 km en los días antes de que comenzara la carrera, con la serie World Triathlon Championship que tiene lugar en la ruta. Al no haber corrido en la gira de los EAU desde 2022, Pogačar no sabía el curso, por lo que se dirigía algo ciego.

“Era difícil visualizar los parcours porque no hice esta contrarreloj el año pasado cuando era lo mismo”, dijo.

“En los últimos tres días, no pudimos probarlo en esta pista debido al triatlón: estaba cerrado y no fuimos a verlo. Solo hice un reconocimiento hoy por la mañana.

“Así que no visualizar demasiado, solo visualizar su sufrimiento, su sentimiento y que necesita hacer todo en un día y maximizar el rendimiento en no muchas horas del día”.