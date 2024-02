“Fem van Empel está muy por encima del resto en este momento”, dice la ex campeona mundial, que obtuvo la séptima medalla de su carrera en Campeonatos Mundiales de élite.

Lucinda Brand (Países Bajos) consiguió su séptima medalla consecutiva en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI, esta vez superada sólo por una, su compatriota holandesa, Fem van Empel. Van Empel logró en solitario su segundo maillot arcoíris consecutivo en la carrera de élite femenina, terminando 1:20 por delante de Brand.

“Ganar siempre es lo mejor, pero este también fue muy lindo. Soy el mejor del resto”, dijo Brand, que ganó el título mundial en 2021, en una entrevista posterior a la carrera.

“Fem está muy por encima del resto en este momento. Es alguien con mucho talento. Espero que pueda continuar con esta tendencia para poder lograr muchos otros grandes resultados. Para mí, es importante permanecer en pista durante el mayor tiempo posible.”

Van Empel se alejó de sus rivales en las primeras vueltas de la carrera y finalmente distanció a sus principales rivales del día, Brand y Puck Pieterse (también de Holanda), para lograr un podio totalmente holandés.

Pieterse era uno de los favoritos de la carrera, pero se desvaneció en la penúltima vuelta y pareció decepcionado por haber sido adelantado por Brand.

Jefe del Campeonato Mundial, Van Empel había dominado la temporada con la friolera de 17 victorias, incluidas cinco rondas de la Copa del Mundo. Brand también tuvo una buena temporada, ganando dos rondas de la Copa del Mundo en Flamanville y Dublín.

Se estrelló mientras lideraba la prueba de la Copa del Mundo en Zonhoven, donde se rompió la nariz, pero volvió a competir el fin de semana siguiente en el Campeonato de Holanda y ganó el título femenino de élite.

Brand estaba feliz de regresar a Tabor sano y listo para competir por el título mundial. La última vez que estuvo en Tabor, sufrió una fractura en un hueso metacarpiano de su mano derecha tras una caída mientras calentaba para la próxima ronda del Mundial de 2022.

“Cuando me rompí la mano aquí en Tábor, todo fue inútil. Muchos altibajos, no siempre era agradable estar en casa. Pero me alegro de que en algún lugar interior pude encontrar la confianza y seguir creyendo en ella”, dijo en una entrevista con Wielerflits.

La medalla de plata de Brand en el Campeonato Mundial Tabor se suma a su colección de siete medallas en el Campeonato Mundial; oro en 2021, tres medallas de plata en 2019, 2022 y 2024, y tres de bronce en 2018, 2020 y 2023.

“No sabemos cómo lo sigue logrando, pero Lucinda Brand se lleva a casa la medalla de plata”, escribió su equipo, Baloise Trek Lions, en una publicación en las redes sociales después de la carrera.