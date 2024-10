Comience bien el invierno con algunas herramientas y soportes para bicicletas con buenos descuentos que le ayudarán a mantener su bicicleta.

Algunas de las herramientas que componen el kit de herramientas Feedback Sports Team Edition han sido mis herramientas más utilizadas este año. Encontré el kit de herramientas Team Edition en las rebajas de Amazon Prime Big Deal Days para el Reino Unido y creo que vale la pena contárselo.

El kit de herramientas Team Edition de la marca estadounidense Feedback Sports es un kit de herramientas plegable muy bonito que se guarda en un resistente estuche de viaje recubierto de TPU con asas de transporte. La caja de 20 herramientas también se puede colgar de un soporte para bicicletas para trabajar. Es un kit encantador para usar en casa, llevar a eventos o incluso simplemente tenerlo en el auto por si acaso. He hecho muchas de ambas cosas este año y, aunque no tiene todas las herramientas que necesitas, proporciona una gama completa, elegante y de buena calidad que abordará la mayoría de los trabajos y ajustes diarios que harás en tu bicicleta.

Lo que más me destaca personalmente es la excelente herramienta de extracción de núcleos de válvulas, que es probablemente la mejor que he usado. Funciona con válvulas Presta y Schrader y para mí tiene el tamaño y peso perfectos. La púa de doble punta es útil para un millón de trabajos diferentes y también me gusta la inclusión de una tapa de precarga del juego de bielas Shimano Hollowtec 2 en el extremo de un destornillador. Todas herramientas inteligentes y muy útiles para tener en el coche en un evento o para usar en casa. He incluido un desglose de todo lo que hay en el kit a continuación para que puedas ver exactamente lo que contiene.

También hay algunas otras ofertas de mantenimiento en este momento, de Park Tool y otros fabricantes, que se incluyen a continuación en este mini centro. A medida que nos acercamos al invierno, puede volverse más importante estar al tanto del mantenimiento de las bicicletas, por lo que si estás pensando en mejorar tu configuración o tus habilidades, ahora puede ser el momento perfecto para hacer una inversión.

¿Qué hay en el kit de herramientas de comentarios?

herramienta de cadena

2 x palancas de neumáticos

Alicates para eslabones rápidos de cadena

Horquilla de alineación del rotor

Llave de pedal / llave de estrella de 15 mm

Cortadores de cables

Herramienta de bloqueo Shimano / herramienta de pedalier Hollowtec 2

Llaves de tres vías 2/2/5/3 – 4/5/6 – T25/27/30

3 x destornilladores – JIS Philips / cabeza plana

Selección de doble extremo

Herramienta para núcleo de válvula

Alicates para casetes

Llaves hexagonales con mango en L de 6/8 mm

llave de radio

Ranuras para más herramientas

Peso 4,5 kg

