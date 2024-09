El esloveno se recuperó para ganar la Vuelta a España y ahora correrá el Mundial

Primož Roglič ha revelado que se ha planteado su futuro en el ciclismo tras el accidente que le obligó a abandonar el Tour de Francia de este año por una fractura de vértebra. Es la tercera vez en otras tantas participaciones que el esloveno se ve obligado a abandonar el Tour debido a las lesiones sufridas en un accidente.

Roglič completó el Tour por última vez en 2020, cuando lideró la carrera durante once días y perdió el maillot amarillo ante su compatriota Tadej Pogacar en la contrarreloj final en La Planche des Belles Filles. Al igual que en 2020 y 2021, Roglič se recuperó de la decepción del Tour de este año para ganar la Vuelta a España, pero le dijo al periódico esloveno Delo que su futuro en el ciclismo estaba lejos de ser una certeza inmediatamente después del accidente.

“Cuando me volvió a pasar, y así fue, pensé: ¿para qué lo necesito? Ya no necesito formar parte del mundo del ciclismo y sufrir todo esto”, dijo Roglič. “Al fin y al cabo, soy un ser humano”.

Roglič se retiró del Tour tras sufrir una fuerte caída en el final de la etapa 12 en Villeneuve-sur-Lot, y más tarde le diagnosticaron una fractura en la zona lumbar. A poco más de un mes de la Vuelta, Roglič no estaba seguro de si era prudente intentar volver a competir tan pronto.

“Lo importante era que no quería poner en riesgo mi salud volviendo a entrenar, pero me dijeron que el único obstáculo sería el dolor, que no desaparecería durante algún tiempo. En ese momento, estaba bastante contento, porque no lo percibía como algo malo y podía seguir adelante”, dijo Roglič.

Roglič tuvo un comienzo rápido en la Vuelta, ganando dos etapas en la primera semana, aunque el dolor de espalda siguió siendo un problema hasta bien entrada la carrera. También tuvo que reducir la gran ventaja que había acumulado Ben O'Connor en la sexta etapa hasta Yunquera, pero finalmente le quitó el maillot rojo al australiano después de ganar la decimonovena etapa en el Alto de Moncalvillo.

“Siempre es muy cansado llegar al final de una carrera de tres semanas. No me sentía muy bien, pero mis competidores tampoco estaban precisamente frescos y descansados”, dijo Roglič. “No le daría demasiada importancia ahora ni me quejaría (de la lesión). Hicimos el trabajo que teníamos que hacer y la carrera salió como queríamos”.

Roglič sufrió un susto de último momento cuando su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe sufrió un brote de enfermedad el fin de semana final, pero llevó sano y salvo la camiseta roja a Madrid a pesar del problema para ganar una cuarta Vuelta, igualando un récord.

“No hubo una gran celebración y, debido a los problemas de salud que nos afectaron al final de la carrera, nos quedamos cerca de los baños incluso después de terminar”, dijo Roglič, que tiene tres días de carrera más en su agenda en 2024.

Roglič participará en la contrarreloj del Campeonato del Mundo de Zúrich y también en la carrera en ruta junto a Pogacar en un potente equipo esloveno. El ciclista de 34 años cerrará así su temporada en Il Lombardia.

“No puedo predecir los resultados, pero estas carreras también me vienen bien porque me mantendrán en forma”, dijo Roglič. “Este año seguiré hasta el Giro de Lombardía, como en años anteriores”.