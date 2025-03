Disculpas eslovenas a Pidcock y Swift por 'estúpido choque'

Las esperanzas de Tadej Pogačar de una tercera victoria de Strade Bianche podrían haber terminado con 50 km para llevar cuando se deslizó a velocidad y cayó a un borde lleno de zarza. Pero, mientras sufría una erupción en la carretera por su lado izquierdo, pudo volver a montar, perseguir a Tom Pidcock (Q36.5) y ganar la carrera con un ataque en el circuito final de caminos de tierra cerca de Siena.

“Creo que soy un tipo afortunado, es mi nuevo apodo”, dijo Pogačar. “Esta no es la primera vez que me estrellé así y probablemente no la última. Sucede. Estoy muy feliz de poder terminar. Strade Bianche es una de mis carreras favoritas. Hubiera sido una pena si no lo terminara”.

Pogačar parecía aturdido cuando se levantó en la hierba profunda después de su accidente.

“Fue un momento de pánico en mi cabeza cuando me estrellé”, admitió.

“Estaba pensando en todo: si puedo levantarme, si mi bicicleta está bien, si mi reloj está bien, si mi espalda iba a estar bien … estaba sucediendo muchas cosas.

“Tuve la suerte de que no se rompiera nada o que estaba gravemente herido, podría haber terminado mal.

“Pero también quería volver al frente e tratar de terminarlo porque trabajamos mucho en equipo. Tenía que continuar”.

Pogačar aceptó que podría haber causado que Pidock y Connor Swift se estrellaran debido a la pérdida del control de su bicicleta.

“Dije perdón a Tom y Swifty porque fue un estúpido accidente, podría haber terminado realmente mal para todos en el grupo delantero. Fue mi culpa”, dijo.

“Tom me esperó en la cima cuando estaba cerca, tal vez pensó que era mejor montar juntos. Me respetó y lo respeté. Fue una carrera elegante hoy y hubo mucho respeto incluso en este tipo de carrera agitada”.

Pidcock pareció empujar a Pogačar a su límite en los sectores de grava. Mientras que el esloveno era físicamente más fuerte, Pidcock tenía mejores habilidades de manejo de bicicletas, tomando la misma esquina donde Pogačar se estrelló a gran velocidad con facilidad.

“Es un campeón mundial de montaña en bicicleta, un campeón olímpico y campeón mundial de ciclocross, así que estaba bajo presión para demostrar que soy bueno (en el manejo de la bicicleta). En realidad demostré que soy bastante mierda …” Pogačar bromeó.

“Nunca haré una carrera en bicicleta de montaña, no es para mí”.

Pogačar tenía dolor después del accidente, pero pudo montar con Pidock y luego atacó en la última vez en la escalada de Colle Pinzuto. Se levantó cuando la subida se empeñó, y cuando Pidcock perdió su rueda, Pogačar fue aún más duro cuando la huella Bianche Tifosi le gritó a la victoria.

“Pensé en atacar la primera vez en Colle Pinzuto, pero el accidente detuvo eso”, explicó Pogačar.

“Sabía que tenía que probar la escalada por segunda vez porque el resto de la ruta era quizás más adecuado para Tom y era arriesgado esperar a la escalada a Siena. Lo probé y fue suficiente”.

Después de celebrar su victoria, Pogačar felicitó a Tom Pidock por su actuación de Strade Bianche, celebrado con su equipo de EAU EAU EMIRATS-XRG que también ocupó el tercer lugar con Tim Wellens, luego cojeó al área del podio para recibir tratamiento con feliz.