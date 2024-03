La construcción modular se puede configurar para transportar todo tipo de carga.

Si bien Specialized ha tenido bicicletas eléctricas en su familia durante un tiempo, que abarcan modelos de carretera, gravel, MTB y urbanas/urbanas, ha habido un vacío en forma de carga en la gama, al menos en el Reino Unido y Europa. Si bien América del Norte ha tenido los modelos Haul ST y Haul LT para utilizar desde hace algún tiempo, el Reino Unido y Europa finalmente se están uniendo a la fiesta de carga con el nuevo Turbo Porto.

La forma es similar a la Haul LT, en la medida en que es una bicicleta de carga de cola larga, pero la Turbo Porto tiene configuración eléctrica para el mercado europeo y también ruedas más grandes. Ahora que cada vez más familias optan por utilizar vehículos ligeros o incluso sin ellos, ¿qué puede aportar uno de los nombres más importantes del negocio de las bicicletas a un segmento del mercado dominado por empresas cuyo único objetivo es la movilidad urbana?

Especificaciones técnicas

El corazón de cualquier bicicleta eléctrica centrada en el transporte será, por supuesto, el motor y la batería. Specialized afirma que la Turbo Porto es la moto más potente de su clase en el mercado, con 90 Nm de par y una batería de 710 Wh. En términos reales, esto se traduce en hasta cinco horas de conducción, la batería es extraíble para facilitar la carga y se bloquea en el cuadro de la bicicleta para ayudar a evitar robos.

Toda esta potencia es necesaria, dado un peso máximo del sistema de 200 kg, teniendo los bastidores delantero y trasero una capacidad máxima de 20 kg y 60 kg respectivamente. La bicicleta en vacío pesa 39,6 kg y mide 2,065 m de largo. Si bien parece larga, el hecho de que utilice ruedas más pequeñas de lo normal significa que es aproximadamente 10 cm más corta que la MTB eléctrica Turbo Levo de la marca.

El engranaje interno se encarga de los cambios, lejos de los elementos, y también es impulsado por correa, por lo que no hay que preocuparse por el complicado lubricante de la cadena. Hay luces delanteras y traseras integradas, un sistema de radar Garmin Varia incorporado y, para reforzar el bloqueo de la batería, también hay un bloqueo de la dirección y del motor, de modo que cuando la bicicleta esté asegurada no solo los posibles ladrones no podrán pellizcarían la batería, pero tampoco podrían conducir ni utilizar el motor.

En términos de ajuste, el Turbo Porto es ajustable para adaptarse a pasajeros de 155 cm a 195 cm y, dado el peso del aparato, un pie de apoyo también es una inclusión valiosa y necesaria.

Modularidad y precios

Dado que la bicicleta está diseñada en cierto modo para reemplazar un automóvil, ¿por qué no hacer que el proceso de compra sea similar al de comprar un automóvil también? El modelo base incluye todo lo mencionado anteriormente, pero puede agregar varias opciones para que el Porto se ajuste a sus necesidades.

Para transportar a los niños, puede equipar un par de asientos acolchados en la parte trasera y agregar una barandilla de seguridad para rodear a los niños y un juego de estribos sobre los que puedan apoyar los pies. Si solo quieres llevar a un niño, puedes cambiar los estribos por un juego de estriberas, liberando espacio en la parte trasera para las alforjas tipo cubo de Specialized, aunque se supone que cualquier alforja cabe en los rieles si quieres un juego. que no están abiertos a la lluvia.

Para los niños más pequeños, hay un asiento infantil con arnés más tradicional, y si desea más capacidad de la que puede ofrecer una alforja tipo cubo, hay incluso una bolsa lateral de lona de poliéster de 44 litros que puede transportar hasta 25 kg de mercancías y también puede descansar sobre los estribos. .

¿Sin niños? Bueno, si desea maximizar la capacidad trasera, hay una placa base plana de aluminio para el portaequipajes trasero que puede albergar una Eurocrate, una carga de bolsas o cualquier otra cosa que se le ocurra asegurarle, y funciona en conjunto con el portaequipajes lateral. bolsas también.

El modelo base, antes de añadir extras, te costará 5.500 libras esterlinas, o aproximadamente 6.400 euros.