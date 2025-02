Red Bull-Bora-Hansgrohe multado con 500 CHF, relegado a 25º y amarillo cardado para 'desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro piloto'

Después de convertirse en el primer piloto en recibir una tarjeta amarilla bajo la nueva regla de la UCI en el Tour Down Under, Danny Van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se ha convertido .

Van Poppel terminó octavo en la etapa 6 en el rompeolas de Abu Dhabi, pero posteriormente fue penalizado por la misma razón por la que fue en enero: “Desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro piloto”. El jinete que el holandés impidió fue Arvid de Kleij (Tudor), quien gesticuló más allá de la línea de meta, molesta en la maniobra.

Si bien Van Poppel ha recibido su segunda sanción de la temporada de cartas amarillas de la temporada, no está en riesgo de suspensión en absoluto, con castigos más graves que solo entran en juego si el delincuente se carta amarillo dos veces en la misma carrera o recibe tres dentro de un día de 30 días. período.

Ninguno de los dos se aplica en este caso, por lo que simplemente se agregará a la cuenta de Van Poppel para el año. Si recibe cuatro más (seis en total) dentro de un año de su primera, que obtuvo el 22 de enero, será suspendido por 30 días.

Van Poppel también fue relegado de octavo a última posición en su grupo: 25. También fue multado con 500 CHF.

¿Qué piensan los pasajeros y el personal de la nueva aplicación de reglas en sprinting?

El uso de la nueva regla de la tarjeta amarilla ha visto a 10 ciclistas entregados la sanción hasta ahora, pero los más comentados son por desviaciones en sprints, con fallos inconsistentes sobre los descensos en los últimos años y termina de ser más peligroso parte de la razón por la cual la UCI se movió hacia esto. Nuevo sistema.

Sin embargo, si bien el nuevo sistema todavía está en su período inicial, por así decirlo, el problema de inconsistencia para algunos puede ser tan problemático como antes.

“Pienso por lo que he visto hasta ahora, que es de gira por debajo y EAU: las carreras en las que he estado presente, no diría que han sido laxos dando tarjetas amarillas, pero probablemente hay algunas oportunidades en las que Podrían haber dado más información “, dijo el antiguo piloto principal y XDS Astana DS Mark Renshaw My Bike.

“En el recorrido bajo, dieron algunos, pero había un jinete en particular que si fueran un poco más rígidos en las reglas, podría haber tenido tres cartas amarillas.

“Entonces, puede ser un período de dentición, pero para mí, ¿me estreso a los jinetes para cambiar su estilo? “

El propio Van Poppel también comentó sobre la regla como el primer piloto en recibir uno, sin reparos sobre el que recibió en Australia y también viéndolo principalmente como un positivo, pero de manera similar que la consistencia con la que se usa la regla ya se ha utilizado. algo así como un problema.

“Por supuesto, algo tenía que cambiar porque el ciclismo se está volviendo realmente peligroso. Pero mi punto de frustración es que ya veo algunos sprints donde no dan una tarjeta amarilla (pero podrían haberlo hecho)”, dijo Van Poppel. My Bike Antes de la etapa 4, hablando muy antes de recibir su segundo.

“Entonces, para mí, tienen que tratar a todos lo mismo y hacer lo correcto. Me castigaron en la gira debajo, pero luego ves las cosas en otras carreras y estoy sentado en el sofá en casa y es realmente frustrante ver eso No son consistentes.

“Pero tuvimos que hacer algo por seguridad, por lo que es algo bueno. Necesitas un sprinter profesional para hacerlo, pero en el UCI no hay realmente experimentadas ex-sprinters, por lo que también es un poco frustrante de ver, pero al final , está bien para mí y tal vez sea una llamada de atención para el ciclismo “.

Otros velocistas fueron menos franco, ya que no están obligados a cambiar mucho, en todo caso, sin nada que se propague para hacer un movimiento que pueda ser penalizado en primer lugar.

“Es una regla que la UCI implementa y mira también un sistema nuevo, así que veamos qué hacen con él, pero sí, solo tenemos que adaptarnos como corredores”, dijo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) My Bike antes de la etapa 5.

El belga fue relegado en la etapa 1 de la gira de los EAU por “desviación de la línea elegida que obstruye” pero no recibió una tarjeta amarilla ya que el incidente de menor velocidad no “puso en peligro” a Finn Fisher-Black, el piloto que impidió.

De Kleijn dio su opinión a My Bike Antes de la etapa 4: “Creo que no cambiará tanto, pero creo que es un buen sistema para marcar las cosas que no están permitidas. Pero por ahora, no cambiará demasiado”.

Jonathan Milan (Lidl-Trek) también respondió diplomáticamente cuando el nuevo fallo fue mencionado en la conferencia de prensa de su ganador de la Etapa 1, “Como siempre al final, todos los muchachos del grupo nunca intentan hacer 'malos movimientos' y entonces nosotros no buscan tomar tarjetas amarillas o tarjetas rojas.

“Estamos tratando de abordarlo de la mejor manera que nos guste siempre y luego depende del jurado si deciden algo o no”.