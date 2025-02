“Está atrapado con eso y, ya sabes, eso es lo que hacen los verdaderos campeones”, dice el fundador del equipo Tim Decker

Cada victoria es especial, pero por muchas razones esta en el PowerCor Melbourne a Warrnambool se alzó. Blake Agnoletto fue un piloto que había puesto tanto en perseguir un resultado en el agotador evento y el equipo Brennan P/B TP32 puede haber sido un nuevo equipo, pero sus miembros tenían tanta historia en la carrera: tuvieron un ex ganador en la carretera En Tristan Saunders y otro, Tim Decker, en el automóvil, respaldaba completamente a Agnoletto mientras se dirigía hacia abajo en ese último desfile de Raglan hacia la victoria.

“Sabía que Tristan haría cualquier cosa que pudiera físicamente para ayudar a establecerlo, lo que hizo”, dijo Agnoletto My Bike Después de que su compañero de equipo saltó al frente del grupo líder de cinco y condujo el ritmo en los últimos dos kilómetros para preparar el sprint para su compañero de equipo. “Pero honestamente, probablemente fui el más nervioso al entrar en un final de sprint que he estado en mi vida.

“Tim estaba en la radio, probablemente me asustaba incluso un poco más”, bromeó. “Pero no, solo está pasando por mi cabeza, solo 'no lo rellenen, simplemente no lo rellenen, haz el sprint correcto'”.

Eso es justo lo que hizo, saltando a menos de 200 metros para ir y no por un segundo como serían atrapados, a pesar de que el piloto en persecución fue el formidable ganador de 2022 Cameron Scott (CCACHE X Bodywrap). La conmoción, la alegría y el alivio rodaron en uno fue evidente cuando Agnoletto le arrojó las manos momentáneamente a la cara en lugar de en el aire inicialmente mientras cruzaba la línea, con un compañero de equipo encantado que se acercaba con la mano en el aire como el El resto del personal de apoyo del equipo se apresuró al área de finalización para felicitarlo.

“Estábamos en una buena situación, teniendo dos en los últimos cinco, y habiendo montado esto directamente varias veces, fue un poco emocional”, dijo Decker, quien ha tenido más que su parte justa de victorias conmovedoras en los últimos meses Después de haber entrenado al equipo de persecución del equipo australiano de los últimos años en la pista a Olympic Gold. “Pero tuve que dejar de lado eso y asegurarnos de que nos centramos en asegurarnos de que Blake supiera cómo correr bien este acabado.

“Al final, era física y mentalmente en otro nivel hoy en ese sprint. Realmente lo quería, ya sabes, hace una semana, dijo 'Tim, voy a ganar el Warrny' “.

Pero no solo decides ganar la carrera conocida como 'The Warrny' y esperas que sea así. Hubo innumerables horas de trabajo que se hicieron realidad por el enorme esfuerzo de Moto Pace hace una semana como preparación final para todo el entrenamiento en los meses de antemano para la carrera que también se desarrollaría este año como la segunda ronda de la nueva Provelo Super League.

“Honestamente, era un objetivo masivo de cuando descubrí que Tim Decker y Graeme Moffet estaban comenzando un equipo”, dijo Agnoletto, del equipo Brennan P/B TP32, que rápidamente se reunió para asegurarse de que el talento tuviera un equipo para competir para la nueva Super League de Provelo. “Solo pensé en cuánto significaría ganar el Melbourne a Warrnambool para todos en el equipo y para Tim”.

Agnoletto claramente había encontrado inspiración. El jugador de 22 años seguía presionando, tal como lo había hecho cuando se perdió la selección de los Juegos Olímpicos de París en la pista y, más recientemente, cuando se perdió la fecha límite de expresiones de intereses de noviembre, mientras se centró completamente en las carreras en la pista en Europa en Europa. – Poner para un lugar en el equipo nacional de Australia en la gira Down Under y Cadel Evans Road Race.

“Todo mi enfoque fue a esta carrera, así que fueron muchos viajes largos y lentos”, dijo Agnoletto. “Fue un poco aturdidor en algunos puntos y fue difícil pasar por la gira en el período en que todos mis amigos estaban compitiendo con TDU y obviamente yo no. El entrenamiento para esto me quitó la mente “.

También entregó una gran recompensa, con pocas dudas de cuánto significa una victoria de Melbourne para Warrnambool, con la leyenda de la carrera construida durante 130 años y el monumento permanente y la línea de meta en el corazón de Warrnambool, un claro recordatorio de su siempre -PRESENTA PRESENTA EN LA PSCHE CICLINA AUSTRALIANA.

“Agnoletto ha tenido algunos altibajos reales durante ese último período de cuatro o cinco años”, dijo Decker, quien ha conocido durante mucho tiempo al piloto, siendo Bendigo su ciudad natal compartida. “Algunos máximos y este será el más alto, diría, pero está atrapado con eso y, ya sabes, eso es lo que hacen los verdaderos campeones.

“Está atascado con eso, y se ha demostrado hoy que es un campeón y merece estar en Europa compitiendo profesionalmente: tiene la credibilidad, la habilidad y sabe cómo ganar carreras de bicicletas”.