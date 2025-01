'Gane cualquier carrera en Europa' sigue siendo un objetivo para reinar el campeón nacional de los Estados Unidos Pro Criterium

Project Echelon Racing barrió el podio en el criterio masculino en el Campeonato de Road de los Estados Unidos en mayo pasado, con Bassett liderando el camino en las vueltas finales para asegurar un título nacional evasivo de hace mucho tiempo.

“He estado tratando de ganar un campeonato nacional durante 15 años, por lo que hacerlo con este equipo fue bastante especial”, dijo Bassett a My Bike Durante un día de medios este invierno. “Fue mi primera carrera con el equipo, un cambio bastante rápido que fue divertido.

“Fue una carrera bastante loca, muy controlada y luego muy caótica en rápida sucesión. Tan bastante grande con dos vueltas, y luego a mí y a Brendan (Rhim) solo, y luego Scott (McGill) barriendo el campo. Sí. , bastante dulce “.

La carrera en sí misma no solo fue 'loca', sino que también fue el camino de Bassett para alinearse con el equipo continental con sede en los Estados Unidos. Cuatro semanas antes de la lluvia del viernes por la noche de un día, el jugador de 29 años estaba ocupado ganando un par de podios en Redlands Bicycle Classic para su nuevo equipo de Denver Disruptors. La mañana después de que terminó la carrera en el escenario de California, al igual que el contrato de Bassett. De hecho, el grupo de propiedad de los disruptores de repente dobló las operaciones de los tres equipos bajo su dirección.

Justo un día después del golpe aplastante, Bassett tuvo un nuevo contrato en mano con Project Echelon Racing y una nueva energía para su primera victoria en el campeonato nacional en una carrera de 12 años. Su primera aparición en US Nationals fue en la carrera de Men's Junior Road en 2013, y terminó segundo. También terminó segundo en la carrera de Elite Road en 2019, ese en un concurso épico contra los corredores de WorldTour Alex Howes, el eventual ganador, y Neilson Powless en la ciudad natal de Bassett de Knoxville, Tennessee.

Con la partida de Tyler Stites a Caja Rural-Seguros RGA, Bassett es el veterano en Project Echelon Racing, lo que ayuda a guiar a un equipo joven que incluye a Ethan Craine, Cole Davis, Harging Kieran, Troy Fields y Campeón Canadiense de U23 Jonas Walton, todos 25 o menos.

“Es emocionante seguir corriendo bicicletas y estar con muchos muchachos jóvenes y emocionados. El equipo apareció el año pasado listo para competir y tuvo un buen historial de ejecución. Creo que (US Pro Criterium) fue solo otro ladrillo en el Muro “, dijo.

“Y realmente me gusta este horario mixto. Es algunas carreras donde estamos realmente al borde de nuestro nivel en Europa, y luego algunas carreras en los Estados Unidos donde los chicos nos miran más. Por lo tanto, es divertido ser el mejor perro Y a veces sea el desvalido, cíjalo “.

Un mes retirado del campamento de invierno en Snowy Wisconsin, Bassett estuvo con el equipo en el sur de España mientras se preparaban para el desafío de Mallorca, cinco carreras de un día del 29 de enero al 2 de febrero. Project Echelon es uno de los tres equipos continentales invitados de América del Norte, Uniéndose a gasolina de México y Xspeed United de Canadá. El terreno rodante se adapta a su estilo, dijo.

“Para mí, los dos grandes goles que tuve en mi carrera fueron ganar a los Nacionales y ganar cualquier carrera en Europa”, dijo sobre sus objetivos de carrera, uno todavía en la lista de 'hacer'.

“Así que me gustaría (ganar en Europa) con este equipo. Eso significaría mucho para mí. No significaría mucho para nadie más, pero es algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Esperemos dar los pasos en esa dirección “.

Antes de que la salud con potencia humana descontinuó el Protam de su hombre después de 2023, Bassett obtuvo experiencia internacional allí durante cuatro temporadas. En 2022, fue el segundo en el escenario de Ruta del Sol, tuvo un top 10 en Gran Camiño y ganó la clasificación de las montañas en la carrera del Ártico de Noruega. Project Echelon Racing le da la oportunidad de competir nuevamente en el escenario mundial.

“En Europa, no hay carreras fáciles. Por lo tanto, cualquier raza (éxito) hay un gran logro. Y obtuvimos una el año pasado con Hugo (Scala, en Volta A Portugal), y obtuvimos un par más con Scotty (McGill) y Tyler (Stites) en Grecia.