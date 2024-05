“Sin embargo, no quiero que sea solo una carrera fuera de la carretera”, dice el ciclista estadounidense en su quinta carrera de 200 millas en Kansas

Peter Stetina (Canyon) hará su quinta aparición en Unbound Gravel 200 este año. A lo largo de sus cuatro finales en Unbound Gravel 200, el piloto estadounidense, que llega a Kansas este año con un título general en el Belgian Waffle Ride Tripel Crown, ha visto aumentar la velocidad de carrera y la intensidad, ambos relacionados con la amplificación en la calidad de el campo.

La última victoria en solitario de los hombres de élite fue en 2019, cuando Colin Strickland ganó en el campo norte nueve minutos por delante de Stetina, que fue otros 11 minutos mejor que Alex Howes. Las siguientes tres carreras involucraron sprints decididos por segundos, la competencia de 2023 tuvo a Keegan Swenson (Santa Cruz Bicycles) por delante de Petr Vakoc, con Stetina como el último corredor del grupo de siete corredores y solo ocho segundos lo separaban de la victoria.

“Creo que ha habido muchos pilotos que están muy sorprendidos de lo rápida e intensa que es la carrera ahora, lo que ha cambiado de inmediato. Creo que las llegadas al sprint son cada vez más comunes y las cosas se vuelven más competitivas, algo que estoy totalmente a favor. Ya sabes, esta es una disciplina nueva y es genial ver que les brinda a los ciclistas otra oportunidad de ser corredores profesionales”, dijo Stetina. ciclismonoticias y otros medios durante una conferencia de prensa virtual previa a Unbound Gravel la semana pasada.

“Fui uno de los primeros en saltar de la carretera a la grava, y he visto a muchos amigos y ex colegas de la carretera seguirme y se ven distintos grados de éxito en eso. Creo que hay algunos corredores que entran, como (Petr) Vakoc, que están rindiendo de inmediato. Saben cómo hacer la logística, el ajetreo privado que lo llamamos. Y otros ciclistas se han equivocado un poco. Ser un buen ciclista de carretera no necesariamente se traduce en un buen corredor de gravel.

“No creo que necesariamente puedas darte cuenta de qué ciclista viniendo de la carretera será un buen corredor de gravel. Pero no quiero que se trate sólo de carreras todoterreno. Quiero decir, quiero esa receta mágica que hizo que la grava floreciera en primer lugar. Al menos lo mantengo: tengo que hacerlo a mi manera. Y saber por qué vine a este espacio”.

El primer ganador de la carrera de 200 millas fue Dan Hughes, quien terminó 11 veces, y su primer intento en 2006 lo completó en 12 horas y 58 minutos. Cuando ganó por tercera vez en 2011, su tiempo seguía siendo similar, con un promedio de 15,2 mph.

En 2018, Ted King ganó Unbound (entonces llamado Dirty Kanza) por poco más de 10 minutos sobre Joshua Barry, y en 2016, King promedió 17,4 mph y terminó en 11:50:13, 42 minutos por delante de Michael Sencenbaugh. El único sprint masculino de élite registrado entre 2006 y 2021 fue en 2015, cuando Yuri Hauswald superó a Sencenbaugh por un segundo.

Si bien los recorridos varían ligeramente y tienen diferentes condiciones según los elementos, el tiempo más rápido hasta la fecha en 200 millas en Flint Hills fue en 2022, cuando Ivar Slik promedió 21,3 mph, ganando en 9:22:04. Eso fue solo un segundo por delante de Swenson e Ian Boswell, y Laurens ten Dam otros seis segundos por detrás.

“Creo que una de las principales razones que hace que vayamos cada vez más rápido es que hay más buenos pilotos de primer nivel en el campo. De hecho, las velocidades se están volviendo altas y locas”, dijo Ten Dam. ciclismonoticias después de Gravel Locos, teniendo en cuenta que la carrera ahora comienza en la milla uno y nunca cesa.

“En aquel entonces, se podía ganar al Unbound con tiempos de finalización quizás una hora o 90 minutos más lentos que los actuales, porque él (el ganador) estuvo solo durante la mayor parte de la carrera. Ahora es más una carrera de manada. Creo que es bueno ver el nivel más alto, aunque me estoy haciendo mayor, así que no sé cuánto tiempo más podré igualarlo”.

No es sólo Unbound Gravel el que ve campos supercargados y tiempos de carrera más rápidos. En los últimos tres años, Swenson ha establecido récords en el recorrido, más notables en la prueba de resistencia a gran altura Leadville Trail 100 MTB. Aplastó su tiempo récord de 2022, que había sido 6:00:01, no por segundos, sino por 15 minutos. En 2022 terminó 11:25 más rápido que en 2021.

Este año en el Sea Otter Classic Fuego XL, Swenson ganó en 4:00:15. Eso fue 3:26 más rápido que el año anterior en el mismo recorrido y en condiciones similares, con un ritmo aumentado de 15,7 mph en 2023 a 16,7 mph en 2024 en la carrera de 67 millas.

Al igual que Ten Dam y Stetina, Lachlan Morton (EF Education-EasyPost) forma parte de la serie Life Time Grand Prix y ha observado grandes cambios en unos pocos años. Fue segundo detrás de Swenson en Leadville Trail 100 en 2021, a ocho minutos del ritmo ganador. Dos años más tarde, Morton rebajó tres minutos ese tiempo, pero ocho corredores fueron aún más rápidos, incluido Swenson.

Morton mejoró su tiempo general en Fuego XL en casi seis minutos completos desde 2023 hasta este año, aumentando su velocidad promedio de 14,94 mph a 16,03 mph, pero solo duplicó un puesto 17. Estuvo de acuerdo en que actuaciones más rápidas en carreras todoterreno no se traducen en mejores posiciones, ya que los campos siguen fortaleciéndose.

“Las carreras de gravel están ahora en el punto donde estaban las carreras de carretera cuando me fui. No es tan loco como lo es el WorldTour ahora, pero va por ese camino”, dijo Morton en una entrevista después de Fuego XL con Rouleur.

“No me siento mal por eso y creo que es necesario, pero mi posición es como, OK, ¿qué estoy tratando de lograr aquí? Me encanta salir y correr, pero solo hasta cierto punto estoy dispuesto a bajar por la madriguera del conejo, porque ya he estado en la madriguera del conejo antes y no quiero volver a ese lugar nunca”.

Morton, Ten Dam y Stetina son todos ex profesionales de la ruta WorldTour y se les considera pioneros en carreras privadas de larga distancia todoterreno. Aprecian el encanto del gravel por las aventuras, no sólo por las carreras, que mucha gente resume como “el espíritu del gravel”.

Entonces, ¿continuarán los sprints finales después de 200 millas de carrera en Unbound? Stetina dijo que sí, dando una idea del curso en sí.

“En cuanto al nivel de competencia actual y las finales de sprint, los últimos tres Unbounds han sido finales de sprint. Lo que pasa con Emporia es que todas las colinas están bastante lejos, por lo que tienes prácticamente garantizado que la última hora de carrera será más o menos plana. Y con el aumento de la competencia, realmente tienes que llegar desde muy, muy lejos si quieres terminar solo en este punto. Así que será realmente interesante”.

Además de que Life Time llamó a los “equipos de carreteras de esquisto para hacer una nueva carretera D en las últimas cinco millas de Unbound para darle un poco de sabor”, de manera similar a cómo algunas comunidades han esparcido rocas frescas “solo por diversión” cuando pasa una carrera de bicicletas. en sus carreteras, volvió al modo serio y dijo que “rápido” es exactamente como se desempeña Unbound ahora. Y no es nada malo.