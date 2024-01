Un trabajo de pintura ruidoso para los nuevos Cannondale Supersix Evo del equipo

El inicio de la temporada de carreras en ruta de 2024 ya está en el horizonte. Y a medida que el día sigue a la noche, EF Education-EasyPost ha lanzado su última ronda de bicicletas Cannondale SuperSix ruidosas y orgullosas para la temporada.

Cada nueva temporada, por supuesto, significa un nuevo kit de ciclismo, trabajos de pintura y equipamiento para cada equipo ciclista profesional. Puedes consultar toda la tecnología de la nueva temporada en nuestras guías técnicas WorldTour para hombres y mujeres. Sin embargo, los lanzamientos de EF Education siempre atraen la atención gracias a una colorida historia de diseños que crean titulares para uniformes de equipo, equipos y colaboraciones de edición especial.

El equipo también lanzó su nueva equipación Rapha esta semana, incluyendo, por pedido especial, la devolución de calcetines blancos. Además de la nueva equipación, la historia nos ha enseñado que probablemente podamos esperar al menos una llamativa equipación de edición limitada a finales de esta temporada, tal vez para celebrar un Gran Tour, así que considérelo como un calentamiento.

Cannondale Supersix Evo Lab 71

Aquí está entonces, el nuevo EF Education Cannondale Supersix Evo Lab 71 2024. Es el cuadro de primer nivel que ofrece Cannondale, aunque el equipo utilizó cuadros Hi-Mod un poco más normales con el distintivo de cuadro Lab 71 el año pasado durante un tiempo. .

Las bicicletas SuperSix de cuarta generación de 2024 cuentan con grupos electrónicos Dura-Ace R9200, así como ruedas Vision Metron calzadas con neumáticos Vittoria Corsa Pro. También hay sillines y cintas para manillar de Prologo.

Amarillo, rosa, blanco y rojo aparecen en el marco. El equipo estará bien posicionado si logra ganar las tres Grandes Vueltas este año, como lo hizo Jumbo-Visma el año pasado.

Creemos que hay suficiente negro en las ruedas, el sillín, el manillar y la cinta adhesiva de la bicicleta para unir todo. ¿Pero será demasiado para algunos? De cualquier manera llamará la atención y de eso se trata.

Como es de esperar de una bicicleta de carreras WorldTour, la máquina del equipo tiene un extremo muy limpio y la SuperSix Evo tiene patas de horquilla más anchas, aunque no tan anchas como la nueva BMC TeamMachine R que probamos recientemente.

Una bonita pegatina con el nombre en el tirante de la cadena nos permite saber que este es de Uran. El perno de la abrazadera de la tija del sillín también está escondido debajo de la unión entre el asiento y el tubo superior.

La clasificación Lab 71 se implementó con la Supersix de cuarta generación y el nombre reconoce los esfuerzos de Cannondale desde 1971. Representa las máquinas de primer nivel de la marca y reemplaza a ‘Hi-Mod’ como el nivel de especificaciones superior. Sin embargo, la marca también sigue produciendo bicicletas Hi-Mod. Un Lab 71 SuperSix Evo cuesta £4,750 / $6,000.

El patrón de pintura con amarillo, rosa y rojo llama la atención y, como dijo mi colega Will Jones, es prácticamente una viva imagen de la dulce marca ‘Fruit Salad’. Búscalos si no los has visto.

La Gen 4 SuperSix Evo también eliminó los topes de dirección que tenía la bicicleta de tercera generación, lo que brinda un rango de dirección más amplio.

El manillar Cannondale MOMO Design proporciona una parte delantera limpia. Prologo proporciona la cinta del manillar y una pegatina adicional en las gotas proporciona un poco más de reconocimiento de marca.

El equipo optó por el juego de platos de edición del equipo FSA K Force de 800 dólares en lugar del juego de platos Dura-Ace, pero con una araña medidora de potencia Power 2 Max instalada y platos aerodinámicos FSA, los que se muestran en la foto son 40/54T en un 110BCD. Los pedales Wahoo Speedplay Aero también completan un conjunto de platos y bielas bastante caro.

Estas tomas muestran la bicicleta equipada con el manillar aerodinámico Cannondale MOMO Design, diseñado en colaboración con MOMO Design, una empresa de deportes de motor.

El equipo utiliza ordenadores Wahoo e imaginamos que podrán elegir entre los modelos Bolt y Roam.

Los portabidones más populares en el ciclismo profesional, al parecer, forman parte del conjunto: el portabidones Elite Leggero. Creemos que estas botellas personalizadas del equipo serán populares si el equipo las pone a disposición del público. Y qué bonito recuerdo acabar en una carrera si te lo regalan.