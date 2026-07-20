Los belgas se defienden bien de los momentos difíciles en el Col du Haag

Enjuague y repita. Por segunda vez en la segunda semana del Tour de Francia, Remco Evenepoel sufrió en la última ascensión del día, para luego recuperar suficiente terreno para mantenerse firme en la batalla por terminar entre los tres primeros en París.

En Le Lioran, en la décima etapa del Macizo Central, el piloto del Red Bull-Bora-Hansgrohe logró una remontada tan fuerte después de haber tenido problemas en una subida de tercera categoría que incluso pudo separar a sus rivales, y ciertamente ese no fue el caso cuatro días después en los Vosgos este sábado.

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