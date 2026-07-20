Los belgas se defienden bien de los momentos difíciles en el Col du Haag

Enjuague y repita. Por segunda vez en la segunda semana del Tour de Francia, Remco Evenepoel sufrió en la última ascensión del día, para luego recuperar suficiente terreno para mantenerse firme en la batalla por terminar entre los tres primeros en París.

En Le Lioran, en la décima etapa del Macizo Central, el piloto del Red Bull-Bora-Hansgrohe logró una remontada tan fuerte después de haber tenido problemas en una subida de tercera categoría que incluso pudo separar a sus rivales, y ciertamente ese no fue el caso cuatro días después en los Vosgos este sábado.

Pero aun así, después de haber perdido tiempo en el Col du Haag cuando Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) marcó un ritmo ferozmente agresivo en la primera mitad de la subida, en la segunda parte y, sobre todo, en los seis kilómetros más llanos a través de un altiplano hasta la meta, Evenepoel estabilizó el barco con un estilo impresionante una vez más.

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Por la línea, el quinto puesto de Evenepoel a 48 segundos sobre el único ganador de etapa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) estuvo a solo cuatro segundos de Vingegaard, y permanece en el tercer lugar de la general, a 5:04 con el maillot amarillo.

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), tercer clasificado, ha reducido la diferencia con Evenepoel a solo 15 segundos en la general, y eso sin duda será una preocupación para la estrella belga en el futuro si quiere repetir su podio de la general de 2024 en Niza.

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Sin embargo, al mismo tiempo, el ritmo constante mantenido por Evenepoel en la subida ha demostrado lo bien que puede limitar los daños y le dará nuevas razones para esperar una buena actuación también en los Alpes.

“Hoy sufrí bastante por la lluvia. Tenía frío”, dijo Evenepoel en un comunicado informado por Nieuwsblad.

“En la subida final, hice lo mío. Por un momento iba demasiado rápido para mí. Pero después de eso, mi ritmo siguió siendo bueno y no perdí mucho tiempo. Sentí que había recorrido una última sección bastante fuerte”, y eso fue a pesar de haber sido bloqueado brevemente, dijo, por los vehículos de carrera.

Tampoco fue sólo el acercamiento de Evenepoel a sus rivales lo que pareció una repetición de Le Lioran. Los fuertes niveles de cooperación que él y su compañero de equipo Florian Lipowitz habían mostrado en Le Lioran, con el alemán visiblemente sentado cuando Evenepoel cayó sobre el Cat. 3 fueron visibles una vez más.

“Cuando me encontré con lipo'Grité para trabajar juntos lo más duro posible hasta la meta”, dijo el belga. “Al final, logramos limitar bien los daños, especialmente considerando las severas condiciones climáticas”.

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Evenepoel también parecía más optimista sobre sus posibilidades de disputar la etapa del domingo; dijo, con una subida final igualmente dura al Plateau de Salaison precedida de subidas menos difíciles que en los Vosgos.

El esfuerzo más constante que el necesario para un ascenso tremendamente irregular como el Col du Haag probablemente también le beneficiará, dijo. NieuwsbladY más allá de eso, la contrarreloj del martes representó su mejor oportunidad para recuperar terreno sobre sus rivales en una batalla por el podio cada vez más intensa.

“Ya he afrontado esa subida varias veces durante los campos de entrenamiento. Será cuestión de darlo todo una vez más, para recuperar el mayor tiempo posible en la contrarreloj del martes y, por supuesto, ganar la etapa. Después, será el día a día”.