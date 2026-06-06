El evento de ocho días es crucial para la preparación del corredor de Lidl-Trek para el nuevo papel de líder en el Tour de Francia

Casi dos meses después de que abandonara Itzulia País Vasco por enfermedad, Juan Ayuso vuelve este domingo a competir en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con la vista puesta en el Tour de Francia que se acerca rápidamente.

El español de 23 años ha pasado tres semanas entrenando en Sierra Nevada y ahora encabezará las aspiraciones generales del equipo Lidl-Trek tanto en la carrera por etapas de una semana como nuevamente en el Tour. En ambos eventos, es ampliamente visto como la mayor esperanza de éxito de España en la general.

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