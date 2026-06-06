El evento de ocho días es crucial para la preparación del corredor de Lidl-Trek para el nuevo papel de líder en el Tour de Francia

Casi dos meses después de que abandonara Itzulia País Vasco por enfermedad, Juan Ayuso vuelve este domingo a competir en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con la vista puesta en el Tour de Francia que se acerca rápidamente.

El español de 23 años ha pasado tres semanas entrenando en Sierra Nevada y ahora encabezará las aspiraciones generales del equipo Lidl-Trek tanto en la carrera por etapas de una semana como nuevamente en el Tour. En ambos eventos, es ampliamente visto como la mayor esperanza de éxito de España en la general.

Después de una tumultuosa salida del UAE Team Emirates-XRG, Ayuso ganó la Volta ao Algarve en febrero, su primera carrera con Lidl-Trek. Pero luego su temporada se torció gravemente cuando tuvo que abandonar la París-Niza mientras lideraba la carrera y luego cayó enfermo en Itzulia, que ganó en la general en 2024.

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Este verano, sin embargo, Ayuso ha vuelto a la normalidad y, como dijo a los organizadores del Tour Auvergne-Rhône-Alpes en una entrevista publicada en su sitio web, “tiene muchas ganas de volver a marcar un número”.

“El enfoque realmente se ha desplazado hacia julio, y esta carrera marca el inicio de nuestros preparativos finales hacia ese gran objetivo, incluida la oportunidad de correr hasta Plateau de Solaison como lo haremos nuevamente en la Grande Boucle”, dijo.

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“Mi temporada 2026 ha sido mixta, ya que obtuve algunos buenos resultados y luego sufrí debido a accidentes y enfermedades. Estos dos meses sin competir me han dado la oportunidad de reiniciarme realmente”.

Para Lidl-Trek, Auvernia-Ródano-Alpes no se trata sólo del regreso de Ayuso a las carreras. Todo el equipo también utilizará la contrarreloj por equipos de 28,4 km de la etapa 4 de la carrera en Perreux como prueba final en vivo para la contrarreloj por equipos equivalente de 19 km en el Tour de Francia.

“Tener otra oportunidad de correr una CTT antes de julio será importante, ya que sabemos que la CTT inaugural (Tour) en Barcelona será clave para cualquiera que aspire a la general, y creo que, como equipo, tenemos grandes posibilidades de estar allí luchando también por la victoria de etapa”, explicó Ayuso.

“También ha sido un enfoque clave para el equipo en términos de entrenamiento, por lo que será bueno tener otra experiencia en carrera antes de julio”.

Incluso en ausencia de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), que correrá el Tour de Suiza este junio en lugar de Auvergne-Rhône-Alpes, y el ganador del Giro de Italia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a partir de este domingo, Ayuso se enfrentará a algunos nombres clave para el próximo Tour de Francia.

Entre ellos se encuentran Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y el excompañero de Ayuso en los Emiratos Árabes Unidos, Isaac Del Toro.

“No va a ser una carrera fácil”, reconoció Ayuso. “Hay una competencia dura, así que estoy seguro de que será una carrera emocionante para la gente. Espero ser un animador clave para la batalla general”.