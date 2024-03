La ‘reestructuración estratégica’ parece que podría suponer el fin del control de la glucosa para los deportistas que confían en la marca

Hoy temprano, Supersapiens envió un correo electrónico a un cliente anunciando una reestructuración que suena sospechosamente como el fin de la operación del negocio tal como lo conocemos y aquellos que visitan el sitio web de Supersapiens ahora también son recibidos con una declaración similar.

En el correo electrónico, la empresa describe “cambios significativos” y una “reestructuración estratégica” que afectarán el servicio en el futuro. Como se indica en el correo electrónico, todos los sensores dejarán de enviarse inmediatamente, no habrá más actualizaciones de aplicaciones ni atención al cliente, y todas las membresías ya están canceladas.

“Con gran pesar anunciamos una transición significativa en nuestras operaciones”, dijo la compañía en su sitio web. “Este período de reestructuración estratégica es a la vez un reflejo de nuestro compromiso con nuestra misión y un reconocimiento del panorama en evolución en el que operamos. A pesar de estos cambios, nuestra misión principal (capacitar a los atletas con conocimientos innovadores sobre su rendimiento) permanece firme”.

En el correo electrónico también se explica que la aplicación Supersapiens seguirá funcionando en el futuro previsible. Esto permite un uso continuo mientras se mantienen los suministros existentes, aunque está claramente destinado a agotarse. Junto con la pérdida de soporte, las integraciones de terceros dejarán de funcionar y la compañía recomienda “revisar cualquier servicio conectado para ajustar su configuración en consecuencia”.

El Panel del cliente permanece disponible solo hasta el 31 de marzo de 2024. Esto corresponde a los 45 a 60 días de datos históricos dentro de la aplicación. Supersapiens recomienda descargar y guardar “cualquier dato que desee conservar” mientras aún esté disponible.

Esta noticia llega casi exactamente un año después de que la atleta Kristen Faulkner recibiera una descalificación de la Strade Bianche Women por usar un sensor de monitoreo continuo de glucosa durante la carrera.

En ese momento, Faulkner sostuvo que su sensor no estaba conectado a su teléfono durante Strade Bianche. Sin embargo, la UCI dejó claro que el artículo 1.3.006bis del Reglamento de la UCI no se limita a los sensores que están transmitiendo activamente. En lugar de decir. “Las reglas de la UCI dejan claro que ‘los dispositivos que capturan otros datos fisiológicos, incluidos valores metabólicos como, entre otros, glucosa o lactato, no están autorizados en competición’.

Supersapiens destaca en el blog de la empresa a los atletas que utilizan el dispositivo en eventos no regulados por la UCI, como Race Across the West y carreras de grava. La marca también destaca una serie de usos relacionados con el entrenamiento. Aún sin un momento decisivo, “los esfuerzos considerables para navegar en un entorno empresarial cada vez más desafiante” no parecen haber sido suficientes.

Sin embargo, después de agradecer a quienes se unieron a ellos en el viaje, Supersapiens estuvo lejos de dar por finalizado el anuncio, sino que se refirió a él como un nuevo capítulo en el mensaje del sitio web.

“A medida que avanzamos en este nuevo capítulo, nos llenamos de optimismo y entusiasmo por lo que nos depara el futuro, confiados en que será tan apasionado, dedicado y comprometido con la excelencia como el camino que hemos recorrido juntos”.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto con la empresa para hacer comentarios y obtener más información sobre la situación.