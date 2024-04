Más de 100 ciclistas profesionales soportan el clima invernal en una carrera de 140 millas en ruta con un pago de $55 000 a los cinco mejores hombres y mujeres

Keegan Swenson (Santa Cruz Bicycles) superó al profesional WorldTour recientemente retirado Lawrence Naesen en un sprint final para ganar la división masculina de The Growler en Levi's Gran Fondo, mientras que Lauren De Crescenzo (LDC) logró la victoria en solitario en la división femenina.

La carrera en ruta de un día y 140 millas se modificó este año como un evento profesional con un gran desnivel, más de 13,500 pies, y una considerable bolsa de premios, 55,000 dólares. El Growler fue parte de la 14ª edición de Levi's GranFondo con sede en Windsor, California, con la carrera profesional en carreteras accidentadas y sinuosas del condado de Sonoma en el norte de California, considerada una “pista única para bicicletas de carretera”.

Los cinco mejores hombres y cinco mujeres del Growler se repartieron el gran premio a partes iguales. Hubo una avalancha de inscripciones, desde ciclistas jóvenes que no competían en Redlands Bicycle Classic, hasta profesionales experimentados que ahora buscan fama y fortuna en varias series todoterreno.

Junto a Swenson y Naesen en el podio masculino de cinco corredores estaban Petr Vakoc en tercer lugar, Ian Boswell en cuarto, mientras que el quinto fue para Griffin Easter, quien superó a Peter Stetina en un sprint por el último puesto.

De Crescenzo se unió en el podio femenino a la subcampeona Lauren Stephens, Sarah Sturm en tercer lugar, por delante de Flavia Oliveira Parks y Emily Newsom en quinto.

No fueron sólo los corredores que terminaron en los primeros puestos los que tuvieron la oportunidad de alejarse de la carrera con algo valioso.

Había mucho más que un premio en juego en juego, explicó el fundador del evento, Levi Leipheimer, un ex ciclista del WorldTour y nativo del condado de Sonoma que ganó el Amgen Tour de California tres veces antes de retirarse en 2012. Incluyó la subida a King Ridge en The Growler, ya que También participó en el Tour de California de 2016 y quería crear una oportunidad para los nuevos corredores, no solo para los veteranos.

“Teníamos la mayoría de los ciclistas más fuertes del país”, dijo Leipheimer. ciclismonoticias mientras hablaba del campo de 104 hombres y mujeres en The Growler.

“Esperaba crear oportunidades para que los jóvenes corredores prometedores se enfrentaran cara a cara con estos muchachos, en igualdad de condiciones, porque no se permitía el apoyo del equipo en la pista. Teníamos puestos de socorro neutrales y apoyo mecánico neutral, por lo que todos tuvieron las mismas oportunidades”.

Uno de los ciclistas más jóvenes en el campo fue Elouan Gardon, de 17 años, quien terminó entre los cinco primeros para Fount Cycling en etapas como ciclista de categoría 3 en Valley of the Sun y Tucson Bicycle Classic. Terminó The Growler en 7:08:40, lo que le valió el noveno puesto en la general; Leipheimer lo llamó un “diamante en bruto”.

“Y, ya sabes, estoy muy orgulloso de mí y de Bike Monkey por crear y forjar una nueva forma de tener una carrera en ruta que toma prestado el formato de grava y el entorno autosuficiente que esos atletas han aprendido a crear”. ellos mismos, y aplicar eso a la carretera.”

La mayoría de las escaladas en el recorrido se realizaron en tres secciones, King Ridge en las primeras 45 millas, subidas consecutivas en Stewarts Point Road en los puntos medios, y luego Geysers, un tramo de 15 millas con pendientes de 12 -13%, con un fuerte descenso a 21 millas hasta la meta.

“¡Un día increíble en Levi's GranFondo! Fue muy divertido romper neumáticos delgados en carreteras increíbles. Estoy muy emocionado de poder lograr la victoria después de que Tobin Ortenblad sufriera en el frente durante todo el día para hacer mi día un poco más fácil de regreso en el grupo perseguidor”, dijo Swenson en una publicación de Instagram sobre la carrera y su compañero de equipo de Santa Cruz. .

La lluvia de la noche a la mañana empapó el recorrido y trajo nevadas a los picos más altos de las colinas costeras de la región, con un clima frío e invernal el día de la carrera, que Swenson cortésmente llamó “condiciones menos que ideales para una carrera de bicicletas”.

Ortenblad fue el primer corredor en atacar por delante y se mantuvo alejado durante la primera mitad. Naesen y Vakoč unieron fuerzas para recuperar la escapada y el dúo pasó juntos 60 millas solos. Swenson pudo llegar al grupo delantero montando con Boswell y Easter, con Ortenblad detrás.

En el descenso final hacia Alexander Valley, Boswell y Swenson aceleraron, pero Naesen se reincorporó y se separó de Swenson para la batalla de dos corredores hasta la línea de meta, ganando el campeón nacional de grava de EE. UU. en 6:43:40.

De Crescenzo, ganadora de su tercera carrera de grava en MidSouth en marzo, formó parte de la primera selección de mujeres profesionales con Stephens, Parks y Strum en la primera de las tres secciones de escalada. En la sección de doble escalada llamada “la columna vertebral del dragón” a 70 millas del final, De Crescenzo inició un segundo esfuerzo en solitario y éste llegó a la meta en un tiempo de 7:18:50.

“La lluvia que duró todo el día hizo que un día que ya era épico fuera aún más épico. Ataqué en una pendiente empinada en la segunda de tres subidas de un grupo con Lauren Stephens y Flavia. Durante las siguientes 80 millas, éramos solo yo y el camino abierto”, dijo De Crescenzo en Instagram.

Parks lo persiguió junto con Stephens, mientras que Sturm cabalgaba más atrás con Emily Newsom. El campeón nacional estadounidense de gravel pudo derribar a Parks en la subida final. Luego, Sturm encontró la rueda trasera de los Parks con ocho millas por recorrer, y los dos viajaron juntos hasta que Sturm cruzó la línea y quedó tercero por delante del brasileño.

Leipheimer ya ha comenzado a planificar la segunda edición de The Growler, prevista para el 19 de abril de 2025.