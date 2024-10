Cecily Decker, Lauren De Crescenzo y Michaela Thompson utilizan los resultados de Big Sugar Gravel para pasar al top 10 femenino

Keegan Swenson (Santa Cruz-SRAM) y Sofía Gómez Villafañe (Specialzed Off-road) dominaron un año más la serie Life Time Grand Prix presentado por Mazda y defendieron sus títulos generales.

Ambos ciclistas abrieron con victorias en la carrera de bicicleta de montaña Fuego XL del Sea Otter Classic, la primera de siete rondas programadas de la colección todoterreno de carreras estadounidenses. Si bien ambos fallaron en el exclusivo Unbound Gravel 200, sin llegar al top 10, se mantuvieron consistentes el resto del camino hacia los primeros lugares, ganando $30,000 cada uno de un premio de $300,000 dividido equitativamente entre los 10 mejores corredores en el campo solo por invitación. .

Swenson ganó tres de las últimas cuatro carreras, Leadville 100 MTB, Chequmegon MTB Festival, The Rad Dirt Fest, mientras que Villafañe obtuvo victorias en Chequamegon MTB y Big Sugar Gravel. En 2023, ambos ganaron Crusher en Tushar, pero ese evento fue cancelado debido a los incendios forestales de la zona este año. Para el Gran Premio en general se combinaron las cuatro mejores puntuaciones de las seis carreras que se disputaron.

Los últimos movimientos en la general tuvieron lugar en Big Sugar Gravel en Bentonville, Arkansas. Melisa Rollins terminó segunda el sábado en esa carrera de tierra y saltó por delante de Paige Onweller y Alexis Skarda al segundo puesto general.

Cecily Decker aprovechó su tercer puesto en Big Sugar para dar el gran salto del puesto 13 al sexto en la general. También pasaron al top 10 para ganar premios en metálico Lauren De Crescenzo, pasando del 11.º al 8.º, y Michaela Thompson, que pasó del 14.º al 10.º. Haley Smith, Erin Huck y Hannah Otto permanecieron entre los 10 primeros.

A Sarah Sturm y Sarah Lange no les fue tan bien como esperaban en Big Sugar, y sus resultados finales las sacaron del top 109 al puesto 11 y 12, respectivamente.

“Estoy muy emocionado de defender mi título del año pasado. Tres victorias y dos segundos puestos, esta temporada he sido muy consistente”, dijo Villafañe en un comunicado de prensa de Life Time.

“Salí de una pausa en el verano sintiendo que tal vez no estaba en mi mejor momento en Leadville, pero estoy empezando a entender esto de la resistencia. ¡Espero volver el año que viene! Un saludo a todos las chicas que realmente están mejorando el juego, y estoy muy orgullosa de estar ahí con todas las chicas”.

El Life Time Grand Prix se lanzó hace tres años y Swenson ha sido el campeón absoluto masculino en las tres ocasiones. Consiguió el triplete con la victoria en The Rad Dirt Fest a finales de septiembre, pero tuvo una buena actuación en Big Sugar con el quinto lugar.

Matthew Beers y Payson McElveen fueron los más cercanos en puntos a Swenson y utilizaron los resultados finales en Big Sugar para decidir quién recibió el cheque de segundo lugar de $24,000. Beers terminó cuarto en Arkansas en un sprint de cinco corredores, dos lugares por delante de McElveen y, a su vez, el sudafricano ocupó el segundo lugar en la general de la serie, mientras que McElveen quedó tercero.

El balance de corredores en el top 10 masculino no cambió de nombres, solo posiciones para los premios en metálico. Brendan Johnston y Cole Paton completaron los cinco primeros, con la segunda mitad del podio de 10 corredores ocupada por Russell Finserwald, Alex Wild, Torbjørn Røed, Peter Stetina y Lachlan Morton.

El ganador de Big Sugar, Alexey Vermeulen, terminó dos puntos detrás de Morton para el puesto 11 y debe perderse el pago final.

“Fue una gran temporada. Llegar a esta carrera sin ninguna presión y tener la victoria ya asegurada fue increíble”, dijo Swenson. “Por tercer año consecutivo, estoy muy feliz. También completaré la solicitud para el próximo año.

“El calendario para el próximo año tiene buena pinta, estoy muy emocionado de tener a Little Sugar allí; una verdadera carrera de mountain bike como ésta es realmente genial, y los premios en metálico para eventos individuales realmente cambiarán la carrera y la harán aún más dinámica y emocionante para todos: será bueno”.

Los organizadores del Life Time Grand Prix han anunciado un calendario de siete eventos y modificaciones de la serie para 2025. La lista de invitados se reducirá de 30 a 25 para mujeres y hombres de élite, y la bolsa de premios se ajustará a 200.000 dólares para la serie. pero agregue una bolsa total de $180,000 para los seis eventos individuales. El Rad Dirt Fest y Crushar in the Tusher están fuera del calendario el próximo año, y se agregó Little Sugar MTB, y la serie se disputará al mejor de cinco carreras entre las seis.