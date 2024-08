El ganador del Giro-Tour se retiró del equipo esloveno después de que su compañero Žigart fuera excluido del equipo femenino

Luka Mezgec sostiene que Tadej Pogačar se retiró de los Juegos Olímpicos de París 2024 únicamente debido a la exclusión de su compañera Urška Žigart del equipo femenino esloveno.

A pesar de ganar el título nacional esloveno de carrera en ruta con una ventaja de más de diez minutos, Žigart sorprendentemente fue excluido del equipo olímpico en favor de Eugenia Bujak y Urška Pintar.

La respuesta inmediata de Pogačar a la noticia fue una publicación en las redes sociales en la que decía “sin palabras”, mientras que su agente y el de Žigart, Alex Carera, afirmó que los selectores eslovenos habían “dañado el ciclismo”.

Poco después de conseguir la victoria general en el Tour de Francia, Pogačar anunció que había decidido no competir en los Juegos Olímpicos de París, alegando cansancio. En un critérium posterior al Tour en los Países Bajos, Pogačar admitió que la omisión de Žigart también había sido un factor en su decisión. “No es la razón principal, pero seguro que no ayudó”, dijo.

Mezgec, que participará en la carrera de ruta del sábado en un equipo esloveno que incluye a Matej Mohorič, Domen Novak y Jan Tratnik, dijo que creía que Pogačar se había retirado simplemente por la exclusión de Žigart.

Jayco-Alula manifestó su convicción de que Žigart era digna de un lugar en París, pero sugirió que la federación eslovena debería haberla seleccionado para los Juegos en cualquier caso para asegurar la participación de Pogačar.

“En cuanto a la razón oficial de que esté cansado, creo que no es la más realista”, dijo Mezgec. RTV Eslovenia“Sé que incluso si hubiera estado tan cansado como en su lecho de muerte, habría venido aquí si Urška hubiera estado aquí, porque no habría estado solo en casa.

“Si hubiera un 1% de posibilidades de que quisiera quedarse en casa por cualquier motivo, ese porcentaje sería mucho menor si Urška estuviera aquí. Donde esté Urška, Tadej también está”.

“Puede sonar feo, pero quizá deberíamos haber arriesgado un puesto para Urška, incluso si no hubiera sido la mejor. Así son las cosas, pero incluso si no lo fuera, deberían haber asegurado a Tadej con este fichaje, pero no lo hicieron. Lamentablemente, los responsables de la toma de decisiones no previeron todos los escenarios”.

El compañero de Pogačar en el UAE Team Emirates, Domen Novak, fue convocado para unirse al cuarteto esloveno como su sustituto. Novak sugirió que Pogačar había optado por no participar en los Juegos Olímpicos en gran medida debido a sus esfuerzos por completar el doblete Giro-Tour, así como a su objetivo declarado de ganar el Campeonato Mundial en Zúrich el mes próximo.

“Creo que su objetivo es competir en el Mundial al final de la temporada”, dijo Novak. “Y si quiere tener un buen rendimiento allí, también debe hacer hincapié en la recuperación y en su familia”.

En ausencia de Pogačar, Mohorič es el principal candidato de Eslovenia a la medalla el sábado. El corredor del Bahrain Victorious confirmó que había intentado convencer a Pogačar para que compitiera en París.

“Traté de convencerlo, pero también entiendo su decisión y su lógica”, dijo Mohorič. “Desafortunadamente, las cosas son así”.