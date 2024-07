El maillot amarillo revisa la estrategia de tierra de su rival y mira al duelo pirenaico

El día 10, se enfrentaron en rueda de prensa. El Tour de Francia hizo una pausa para su primer día de descanso en Orleans el lunes, pero la eterna rivalidad entre Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) fue una guerra de nervios y de piernas.

La decisión de Vingegaard de emplear una estrategia defensiva en las carreteras de grava de Troyes en la etapa 9 fue recibida después con un grado de resignada frustración por parte de Pogačar – “Me lo esperaba, honestamente” – y un reproche mucho más agudo por parte de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), el debutante ansioso por alterar la vieja estructura del Tour.

“A veces también necesitas agallas para competir, y desafortunadamente quizás Jonas no las tenía hoy”, dijo Evenepoel.

Cuando Vingegaard se reunió con la prensa el lunes por la mañana, no estuvo de acuerdo con las críticas de Evenepoel: “No fue por falta de coraje, simplemente corrí con inteligencia”, dijo.

El lunes por la tarde, se le pidió a Pogačar que repasara el momento en el que Vingegaard se negó a encontrar una causa común en la grava con el maillot amarillo y Evenepoel.

“Remco y yo estábamos ansiosos por llegar a la meta y quizás luchar por la victoria de etapa, ya estábamos en la escapada ganadora”, dijo Pogačar. “Pero si Jonas no contribuye en absoluto, entonces, por supuesto, una victoria de etapa o ganar tiempo con respecto a los otros corredores de la general se va al agua y no estás contento con eso. Pero así son las cosas”.

Los hombres que encabezan la clasificación general terminaron todos juntos en Troyes, y era difícil quitarse de encima la sensación de que Vingegaard era el más feliz de todos con ese resultado. Dada su preparación interrumpida por una lesión, se pensaba que el danés sería vulnerable en la difícil primera semana de este Tour, pero ha limitado el daño a 1:15 sobre Pogačar en las primeras nueve etapas.

Seguramente Vingegaard se sentirá alentado por ese déficit, recordando cómo superó a Pogačar en la tercera semana en su camino hacia la victoria en 2022 y 2023.

“Siento que estoy creciendo”, dijo el lunes por la mañana, un comentario que parecía una advertencia en voz baja. Por la tarde, Pogačar desestimó con delicadeza la relevancia de la no tan tácita creencia de Visma-Lease a Bike en la superioridad de Vingegaard en la tercera semana.

“El año pasado llegaron a la final con mucha confianza y ahora creo que están jugando igual: intentan tener esa confianza para la última semana, pero debo decir que no me molesta porque este año tengo mucha más confianza en mí mismo”, dijo Pogačar, que tiene una ventaja de 33 segundos sobre Evenepoel en la clasificación general.

“Me gusta cómo ha ido la carrera hasta ahora. Tengo el maillot amarillo y eso me hace sentir bien. Haré mi propia carrera. Normalmente, si todo va bien, debería tener buenas piernas la semana que viene y también en los últimos tres días”.

Hace doce meses, Pogačar llegó al Tour con dudas sobre su estado tras romperse la muñeca en la Lieja-Bastoña-Lieja. Esta vez, Vingegaard es el hombre que aparentemente busca la agudeza para la carrera después de su accidente en la Itzulia Basque Country, aunque Pogačar consideró que su rival ya estaba funcionando a pleno rendimiento en el San Luca en la segunda etapa.

“Aún así, batimos el récord en San Luca por 20 segundos y Jomas estuvo bastante bien agarrándose a mi rueda. Si puedes ir tan rápido en San Luca, tu forma es bastante buena”, dijo Pogačar. “Creo que está tratando de restarle importancia un poco. Pero por mi parte, realmente no me importa”.

Juegos mentales

Pogačar es, según la mayoría de los cálculos, el mejor y más completo ciclista del pelotón actual, pero ha habido una advertencia durante el mes de julio, donde Vingegaard pareció tenerlo controlado, desbancándolo como campeón del Tour en 2022 y luego defendiendo el título el año pasado. Sin embargo, el ciclista del UAE Team Emirates rechazó la idea de que tuviera algún tipo de complejo con Vingegaard en este Tour. Todo lo contrario, insistió.

“No, no le tengo miedo”, dijo Pogačar. “Diría que ayer le tenía más miedo a Remco porque estaba volando, pero no le tengo miedo a nadie. Sólo necesito tener un buen día todos los días, como lo he tenido hasta ahora”.

“Creo que ayer me di cuenta de que Visma me tenía miedo. Se notaba que cuando Remco o cualquier otro tenía un hueco, a Jonas no le importaba, solo se preocupaba por mí y el equipo descansaba. Cuando Primož se quedó atrás, entonces pusieron al equipo al frente para correr. Si yo hubiera estado atrás, probablemente Jonas también hubiera corrido. Fue simplemente esta dinámica. Jonas se centró en mí. Creo que tiene un poco de miedo, pero veremos cómo va en las subidas”.

La segunda semana del Tour se dirige hacia el sur, en medio del calor abrasador del centro de Francia, con una dura etapa a través del Macizo Central hasta Le Lioran el miércoles. La doble jornada del fin de semana en los Pirineos, con sus finales en alto en Pla d'Adet y Plateau de Beille, debería arrojar más luz sobre esta cuarta entrega del duelo Pogačar-Vingegaard.

Hasta entonces, la falsa guerra bien podría continuar, incluso si Pogačar le resta importancia.

“Si intentan atacarme psicológicamente, no lo consiguen”, afirma. “Corren totalmente contra mí, pero ya me he acostumbrado a ello. Ya en los últimos tres o cuatro Tours me pasaba siempre lo mismo. Me estoy acostumbrando a ello, así que no me duele. Tengo que hacer mi propia carrera”.