El esloveno regresará rápidamente a Europa para las dos últimas semanas de preparación antes de la carrera en ruta Rainbow Chase el 29 de septiembre

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) marcó un último y ominoso hito antes de dirigirse al Campeonato Mundial de Ruta UCI de Zúrich como el favorito para la carrera de ruta, al pedalear en solitario hacia su 22.ª victoria del año en el Gran Premio Ciclista de Montreal después de un feroz ataque a 23,3 km de la meta.

Tal fue su dominio que el esloveno incluso tuvo tiempo de chocar los cinco con el ganador del Grand Prix Cycliste de Québec y amigo cercano Michael Matthews (Jayco-AlUla) mientras recorría la Avenue du Parc una última vez, con los soigneurs y el director del equipo Mauro Gianetti siguiendo su ejemplo mientras el equipo emiratí celebraba al cruzar la línea de meta.

Pogačar ya le ha traído a UAE Emirates el Giro de Italia y ha recuperado el título del Tour de Francia en 2024 y su evidente forma parece reforzar las probabilidades de sumar un maillot arcoíris, la última pieza del rompecabezas para convertirse en el tercer ganador de la 'Triple Corona' masculina después de Eddy Merckx (1974) y Stephen Roche (1987).

Con el GP de Montreal concluido con éxito, tiene una motivación extra para convertirse en el primer campeón mundial de carreras en ruta de Eslovenia después de que su mejor resultado anterior como equipo nacional fuera un tercer puesto, gracias a Pogačar en 2023 y a uno de sus directores deportivos en el UAE Team Emirates, Andrej Hauptman, en 2001.

“Sin duda, hoy he recibido mucha confianza y motivación”, afirmó Pogačar en la rueda de prensa como ganador, que tuvo lugar apenas unas horas antes de volver a subirse al avión rumbo a Europa y comenzar el tramo final hacia Zúrich.

“En dos semanas no se puede hacer mucho en términos de forma física, pero basta con unas cuantas sesiones de entrenamiento más, algunas largas, otras intensivas, pero no demasiado. Después creo que estaremos listos para el Campeonato Mundial.

“Seguro que celebramos un poco, pero en dos semanas también es el Campeonato Mundial, así que tienes que concentrarte y estar preparado para eso”.

Pogačar incluso tuvo tiempo de hacer algo de turismo durante su actuación una vez que estuvo solo y pensar a qué celebración optaría, optando por emular la pose de Sir George-Étienne Cartier, cuyo monumento está en la recta final, y la del portugués Cristiano Ronaldo con la 'calma' frente a las multitudes que lo adoraban.

“¿Ves las estatuas donde está la meta y el tipo hace eso? Solo para estar tranquilo”, explicó el esloveno sobre su gesto con una sonrisa.

'La carrera perfecta'

No es la primera vez que Pogačar saborea la victoria en Montreal, tras superar en el sprint a Wout van Aert en la meta en la edición de 2022, lo que lo colocó como uno de los principales favoritos para el Mundial en Wollongong, Australia. Pero ese día solo logró el puesto 19, ya que Remco Evenepoel se impuso en solitario.

Sin embargo, hoy la hazaña fue completamente diferente, con Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) y un gran número de otros ciclistas destacados subiendo a toda velocidad el penúltimo ascenso de la principal subida del circuito, Côte Camilien-Houde, antes de mantener una ventaja de 24 segundos sobre el segundo clasificado, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), hasta la línea de meta.

El punto de ataque de 23,3 km también es clave, con la vuelta de campana de la carrera en ruta de Zúrich programada para llegar a 26,8 km del final y las ascensiones finales de las subidas clave de Zürichbergstrasse y Witikon a 20 km del final, lo que hace que Montreal sea el ensayo general final perfecto para Pogačar.

Será el belga Evenepoel quien nuevamente se alineará como su principal rival en la carrera de ruta del Campeonato Mundial el 29 de septiembre, sin embargo, el actual campeón del Giro-Tour parece más que listo para Zúrich después de haber realizado una carrera perfecta con el UAE Team Emirates.

“Fue una carrera muy dura, pero el equipo estuvo a punto”, dijo Pogačar al describir el esfuerzo de 209,1 km. “Lo hicimos tal como lo habíamos planeado, la situación de la carrera era buena para nosotros y lo pusimos difícil en las últimas vueltas. Luego me prepararon para un ataque a dos vueltas del final y fue una carrera perfecta para nosotros”.

Después de un séptimo puesto en el GP de Quebec del viernes pasado, era clave para Pogačar volver a la senda del triunfo y así conseguir su 22.ª victoria de esta histórica temporada 2024.

“En Quebec me sorprendí con unas piernas súper buenas y me quedé decepcionado porque tenía piernas pero no pude pasar del séptimo lugar, al menos subir al podio hubiera sido más satisfactorio”, dijo.

“Pero sabía que Quebec no es la carrera que más me conviene y, si recuerdo bien, hace dos años fue muy difícil para mí y ahora le estoy cogiendo más partido. Cada año la conozco mejor. Volver a ganar después del séptimo puesto es una sensación increíble, muy buena”.

Ha sido una temporada inolvidable para la superestrella eslovena, sin embargo, el título mundial lo llevaría a alturas aún mayores de las que ya ha alcanzado a la edad de solo 25 años.