'En los próximos dos o tres días, decidiremos', dice el gerente del equipo de los EAU, Mauro Gianetti

Tadej Pogačar y su equipo del equipo de EAU Emirates-XRG decidirán y revelarán en los próximos días si el esloveno montará a Paris-Roubaix, con el infierno del norte que ofrece a Pogačar la oportunidad final de venganza después de su derrota de Milan-san Reto.

Pogačar tenía los labios apretados mientras intentaba superar la decepción de su derrota de Milan-San Remo, pero pronto tendrá que tomar una decisión final.

“No puedo decir nada sobre eso”, dijo brevemente durante una entrevista posterior a la carrera.

El gerente de su equipo, Mauro Gianetti, fue un poco más comunicativo cuando My Bike, que contradice, en un comentario del gerente deportivo, Joxean Matxin, que había dicho que se había tomado una decisión pero que aún no se ha anunciado.

“El objetivo era montar Milan-San Remo y luego tomaríamos una decisión con calma sobre Paris-Roubaix y mirar hacia el futuro”, dijo Gianetti.

“En los próximos dos o tres días decidiremos”.

Pogačar alimentó la especulación de que quería montar a Paris-Roubaix cuando hizo un reconocimiento sorpresa de los adoquines del norte de Francia a principios de febrero. También se burló de montar en una reciente entrevista de radio francesa.

“Hay una gran posibilidad de que esté al principio. No puedo decir si este año o el próximo año, pero siempre hay una oportunidad, así que veamos y seamos un poco sorprendidos”, dijo a Bartoli Time del programa de RMC.

Pogačar ha ganado a Il Lombardia, la gira de Flandes y Liege-Bastogne-Liege y, seguramente, ganará el Remo de Milan-san un día, dejando solo a Paris-Roubaix para completar el set.

Sin embargo, Gianetti y otros en el equipo emiratí están preocupados de que la posibilidad de que Pogačar se estrellen durante Paris-Roubaix y comprometa su preparación para el Tour de Francia, su gran objetivo de 2025, es un riesgo demasiado grande. El accidente de Pogačar en Strade Bianche solo expresó preocupaciones.

“Sigo diciéndole que necesita esperar antes de hacerlo, para no correr riesgos, porque realmente podría ser lastimado”, dijo Gianetti después de Strade Bianche.

“Un mal accidente podría poner en peligro el Tour de Francia y tal vez incluso toda la temporada. Espero que no lo haga este año, y le diré una vez más: todavía hay tiempo en su carrera para que él monte en Paris-Roubaix”.

Sin embargo, parece que si Pogačar decide que quiere competir con Paris-Roubaix, entonces nadie en el equipo puede o desafiará su decisión.

Varias personas bien informadas han afirmado que Pogačar finalmente se alineará en Compiègne el domingo 13 de abril para otra batalla con Mathieu van der Poel.

Su primer partido de venganza después de Milan-san Remo vendrá en la gira de Flandes en dos semanas, lo que significa que si Pogačar ganara en Oudenaarde, Paris-Roubaix podría convertirse en la carrera decisiva entre los dos en la campaña de clásicos de primavera de este año.