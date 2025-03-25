'En los próximos dos o tres días, decidiremos', dice el gerente del equipo de los EAU, Mauro Gianetti

Tadej Pogačar y su equipo del equipo de EAU Emirates-XRG decidirán y revelarán en los próximos días si el esloveno montará a Paris-Roubaix, con el infierno del norte que ofrece a Pogačar la oportunidad final de venganza después de su derrota de Milan-san Reto.

Pogačar tenía los labios apretados mientras intentaba superar la decepción de su derrota de Milan-San Remo, pero pronto tendrá que tomar una decisión final.