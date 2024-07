El esloveno se muestra feliz por liderar el Tour de Francia pese a abrir una brecha para que Remco Evenepoel se lleve la amarilla

Cada otoño, las empinadas laderas que conducen al Santuario Madonna di San Luca acogen a los escaladores más fuertes del mundo, como Primož Roglič, Enric Mas y Aleksandr Vlasov, que han conseguido victorias en el Giro dell'Emilia en la colina que domina Bolonia.

El domingo, la subida de 2 km, bautizada Côte de San Luca por los organizadores del Tour de Francia, ASO, estuvo en el centro de atención del Gran Tour por primera vez desde el Giro de Italia de 1984, cuando su homólogo francés llegó a la ciudad.

La subida, esta vez situada en un circuito de cierre a 12 km de la meta en el centro de Bolonia, vio a Moreno Argentin celebrar una victoria temprana en camino al tercer lugar general detrás de Francesco Moser y Laurent Fignon hace 40 años.

En 2024, fue una leyenda moderna, Tadej Pogačar, quien fue noticia al encender la mecha de la batalla por la clasificación general del Tour de Francia en el segundo día, llevándose consigo a su principal rival, Jonas Vingegaard, y corriendo él mismo hacia el amarillo.

Fue el primer hombre en saltar a las pendientes más pronunciadas de la subida, dejando poca respuesta detrás de él, salvo el danés, que disipó cualquier duda sobre su forma inicial de carrera al meter rueda.

“He realizado un ataque realmente bueno y estoy contento de haber podido hacer estallar un poco a los contendientes”, dijo Pogačar después de la etapa. “Jonas fue bastante rápido a mi rueda y estuvo muy fuerte. Llegamos a la meta y luego Evenepoel y Carapaz también entraron en el último kilómetro”.

Los cuatro hombres cruzaron la línea de meta juntos con 21 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, que incluía a los aspirantes a la general del Tour de Francia Primož Roglič, Enric Mas, Egan Bernal, así como el ahora ex maillot amarillo Romain Bardet.

Pogačar hereda ahora el maillot amarillo del veterano francés, aunque quizá sea un regalo que no quería.

Tras la meta, fue captado por la cámara hablando con Evenepoel -ahora de blanco como mejor ciclista joven- preguntándole si el belga había tomado la delantera y señalando que había “dejado un poco de espacio en la final” para intentar imponer la camiseta, incluidas sus innumerables obligaciones mediáticas y de podio, sobre los hombros de su rival.

A pesar de ese intercambio, Pogačar y su equipo insistieron en que estaban felices de estar a la cabeza de la carrera por primera vez desde que la carrera llegó a los Alpes hace dos veranos.

“Ha sido una buena etapa. He hecho un buen esfuerzo y me siento bien por volver a estar en amarillo. El año pasado estuve muy cerca y luego me derrumbé. Es bueno estar en amarillo aunque no tengamos margen. Es una confirmación de que soy fuerte”, dijo Pogačar.

El director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean 'Matxin' Fernández, coincidió con su líder.

“El maillot amarillo del Tour de Francia siempre es bienvenido”, afirmó el español. “Es perfecto. Son los dos grandes nombres del Tour de Francia. Ambos son los ganadores de los últimos cuatro Tours de Francia. Estamos aquí para ganar. Es la guerra perfecta sobre la bicicleta y sobre la bicicleta, Jonas es Jonas”.

El equipo puede librarse fácilmente del amarillo –si así lo desea– la semana que viene. El plan A para el resto del Tour de Francia seguramente no incluye 19 días más de ceremonias de podio prolongadas y conferencias de prensa: en la tercera etapa, Evenepoel solo necesita un puñado de puestos sobre Pogačar para saltar al liderato de la clasificación general.

Sin embargo, el nuevo líder no ha hablado de ello todavía. En cambio, después de la etapa se ha centrado en evaluar el estado de forma de sus rivales.

“Era el momento de probar y ver cuál era el nivel del resto de corredores. Es bueno entenderlo”, dijo Matxin, que volvió a dar la razón a su líder.

“Ha sido una final lo suficientemente buena como para poner a prueba mis piernas y las de los demás competidores”, concluyó Pogačar. “El día ha ido con normalidad y la escapada ha ido muy bien. Han tardado casi diez minutos y sabíamos que teníamos una pequeña posibilidad de ganar la etapa, así que no queríamos sufrir en cabeza por si acaso podíamos ganar”.