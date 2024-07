“No es la razón principal, pero seguro que no ayudó”, dice el campeón del Tour de Francia sobre su decisión de retirarse de la carrera en ruta

El campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, ha dicho que la decisión de Eslovenia de no seleccionar a su prometida, Urška Zigart, para los Juegos Olímpicos de París fue una de las razones detrás de su propia decisión de retirarse de la competencia.

Pogačar se retiró de la selección para la carrera en ruta el 3 de agosto, y el equipo olímpico de Eslovenia confirmó la noticia a principios de esta semana. El cansancio ha sido el motivo de su retirada.

Hablando antes del criterio holandés posterior al Tour de Francia, el Profronde Surhuisterveen, el miércoles, Pogačar reveló que la decisión de dejar fuera a Zigart también jugó un papel en su retirada.

“No es la razón principal, pero seguro que no ayudó”, dijo. “Creo que se merece su puesto. Es doble campeona nacional en ruta y contrarreloj”.

“Es la única ciclista eslovena que ha conseguido estar entre las diez primeras en una carrera WorldTour de una semana de duración”, añadió, refiriéndose a su noveno puesto en el Tour de Suiza femenino en junio.

“Lo hizo muy bien en los últimos dos años, ganando puntos para Eslovenia y, sin ella, no tendrían dos puestos en la carrera en ruta”.

Zigart, que ganó el título esloveno de contrarreloj por 4:34 y la carrera en ruta por 10:47, quedó fuera del equipo nacional cuando los selectores anunciaron el equipo a principios de este mes.

Eugenia Bujak, de 35 años, y Urška Pintar, de 38, que quedó segunda en la carrera en ruta de Eslovenia, fueron seleccionadas tanto para la carrera en ruta como para la contrarreloj en su lugar.

Pogačar, quien recientemente fue elogiado en Eslovenia como parte de las celebraciones de regreso a casa luego de su victoria en el Tour de Francia, reaccionó a la noticia escribiendo en una publicación en las redes sociales: “Estoy disgustado por el hecho de que Urška Zigart, dos veces campeón nacional y el mejor ciclista esloveno en el WorldTour, no haya sido seleccionado para los Juegos Olímpicos”.

Zigart, que dijo que había sido informada de la decisión antes del Tour de Suiza, también señaló que no estaba de acuerdo con la decisión.

“No esperaba que esto llegara a los niveles que alcanzó. Hace tiempo que asumí la decisión”, escribió en las redes sociales. “No es mi intención forzar la participación en absoluto. Especialmente porque no creo que quiera competir en un lugar donde no me aprecien y estar con personas que solo me menosprecian”.

“Pero se me permite expresar mi desacuerdo con el hecho de haber quedado fuera de la selección y señalar la inexistencia de criterios objetivos reales en el proceso de selección”.