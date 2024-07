“No lo superéis”, le dijo Cavendish al esloveno después de la carrera sobre la marca de 35 victorias de etapa que acababa de conseguir, y el líder de la carrera bromeó: “Le daré lo que quiera”

Una quinta etapa del Tour de Francia en gran parte sin incidentes, al borde del aburrimiento, siguió un recorrido llano de 177 km desde la base de los Alpes hasta Saint-Vulbas, un pequeño pueblo cerca de Lyon, pero fue animada por quizás solo dos eventos.

En primer lugar, estuvieron los acontecimientos del sprint final, cuando Mark Cavendish se lanzó hacia esa victoria número 35 de etapa del Tour, un récord por el que él y su equipo Astana Qazaqstan han luchado durante las últimas dos temporadas.

En segundo lugar, el líder de la carrera, Tadej Pogačar, se vio envuelto en una situación desastrosa a 59 km de la meta. El maillot amarillo, que iba en cabeza del pelotón, evitó por poco una advertencia que se había producido en medio de una bifurcación de la carretera entre dos carriles y logró sortearla en el último instante.

Detrás del esloveno se desató una masacre cuando varios ciclistas, cada uno de ellos apretujado en un espacio que ya no existía, cayeron al suelo. Pogačar admitió más tarde que había tenido suerte y que sus instintos de conducción de la moto acudieron al rescate en el último momento.

“Mi manejo de la moto ha sido bueno, pero mi tiempo de reacción no”, dijo. “Casi me caigo al suelo. Tengo suerte de haber evitado eso. Estoy contento de que la etapa haya terminado. Es un día menos y seguimos adelante”.

Después de ese incidente, Pogačar ya no tuvo que evitar más obstáculos en la etapa al sprint y el maillot amarillo cruzó la línea de meta en el puesto 35, contento de mantener su liderato de la carrera, y de hecho su carrera, intacta.

Después, pudo celebrar otro día de amarillo en el podio y también felicitar a Cavendish por batir el récord de larga data de Eddy Merckx. Mientras ambos se preparaban para la ceremonia del podio, Cavendish le dio un apretón juguetón en la cara y le dijo: “No lo superes”, en referencia a su nuevo récord.

“No, no te preocupes”, respondió Pogačar, que con sus 12 victorias de etapa no se acerca al legendario velocista. Al menos, todavía no.

Más tarde, Pogačar habló de cómo él, 14 años menor que Cavendish, de 39 años, vio al corredor manés ganar etapas a medida que crecía.

“Cuando era niño, veía a Mark con mis amigos y mi hermano”, dijo. “Era un héroe para muchos muchachos. Ganaba en esa categoría con el equipo. Ahora ya llevo seis años compitiendo contra él. Nos hicimos muy buenos amigos, diría yo. Ganar la etapa número 35 es una compañía histórica”.

“Mark me pidió detrás del podio: 'Por favor, no rompas este récord', así que se lo permitiré”, bromeó.

Salvo que haya más contratiempos en la etapa 6, otra salida llana y apta para los sprinters, el próximo gran desafío de Pogačar en el Tour llegará el viernes en la primera de las dos contrarreloj de la ruta, un tramo montañoso de 25,3 km desde Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.

Los corredores del Tour hablan constantemente de “tomar la carrera día a día” y sin duda Pogačar tendrá en mente el mismo mantra a medida que la carrera se adentra más en Francia después de su Grande Partenza italiana.

Aún así, expresó su confianza en sus habilidades y materiales para las pruebas contrarreloj, que dijo habían mejorado incluso desde su exhibición dominante durante la primera mitad de su doble intento por ganar el Giro y el Tour en mayo.

“Ya me sentía bien en el Giro y creo que después del Giro hemos mejorado un poco también en cuanto a material, reduciendo el peso de la bicicleta”, dijo Pogačar. “No veo la hora de ver cómo lo hago. Voy a ir con plena confianza a enfrentarme a Remco, probablemente el mejor contrarrelojista del mundo, además de Roglič y Vingegaard. Tengo confianza”.

“Está en buena forma”, añadió cuando se le preguntó sobre el actual campeón del mundo de contrarreloj, Evenepoel. “Nunca he corrido tanto con él, así que no puedo decirte si está en su mejor forma sobre la bicicleta. Definitivamente está mejorando desde el Critérium du Dauphiné y está en buena forma aquí, así que creo que podemos verlo volar en la contrarreloj”.

