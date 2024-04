El esloveno quiere que Vingegaard regrese para el Tour de Francia, pero dice que “el tiempo corre” para la recuperación

Tadej Pogačar llega a Lieja-Bastogne-Lieja como una de las pocas superestrellas que ha sobrevivido a los primeros meses de la temporada 2024 sin romperse nada. En su conferencia de prensa previa a la carrera, Pogačar dijo que extrañaría tener a Remco Evenepoel, ganador de las dos últimas ediciones de La Doyenne, en la línea de salida.

“Desde el comienzo del año esperaba que nos enfrentaríamos cara a cara con Remco aquí en esta carrera porque a él le encanta esta carrera”, dijo Pogačar. “A mí también me encanta y habría sido interesante, pero el ciclismo a veces apesta”.

Pogačar podría haber tenido suerte de haber escapado del caos que dejó a Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) fuera del Giro de Italia y dejó a su compañero de equipo Jonas Vingegaard y a Evenepoel de Soudal-QuickStep con huesos rotos. Ha tenido sólo nueve días de carrera como parte de su temporada reducida para estar fresco para su intento de ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Aún así, es uno de los principales contendientes para Lieja-Bastogne-Lieja con una contundente victoria en solitario en Strade Bianche y una actuación aplastante para ganar la Volta a Catalunya. En ausencia de Evenepoel, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ha dado un paso al frente para intentar añadir el Monumento más antiguo a su palmarés y será su máximo rival junto al ganador de la Amstel Gold Race, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Incluso con la calidad de la lista de salida, Pogačar preferiría tener a todos sus rivales en juego contra los que luchar.

“Cuando en la carrera están todos los ciclistas de primer nivel y logras ganar, te sientes más satisfecho”, dijo.

Lo mismo ocurre con el Tour de Francia. Pogačar ha sido segundo detrás de Vingegaard en las dos últimas ediciones e incluso si el accidente que dejó al danés con huesos rotos y un pulmón perforado aumenta sus probabilidades de ganar el doblete Giro-Tour, espera que Vingegaard se recupere a tiempo.

“Siempre quiero competir contra los mejores y Jonas es probablemente el mejor escalador del mundo y para el Tour siempre es el mejor, así que deseo que vuelva al mismo nivel que antes y que podamos hacerlo bien”. “Otra vez”, dijo antes de reconocer que el momento de su caída dificulta una recuperación total para el Tour.

“Sé por mi experiencia que el cuerpo necesita una recuperación bastante larga, incluso si tu mente está lista para andar en bicicleta. Quieres empujar pero el cuerpo necesita recuperarse de cualquier rotura o daño en el cuerpo. Así que seguro, afecta los preparativos y afecta la parte mental también.

“Espero que todos puedan recuperarse lo más rápido posible y estar en los campos de entrenamiento en altitud lo más rápido posible para prepararse para el Tour porque sé lo importante que es tener el mayor tiempo posible. Creo que todavía queda algo de tiempo para el Tour. pero el tiempo corre.”

En Lieja-Bastogne-Lieja el año pasado, Pogačar se convirtió en el gran favorito después de ganar el Tour de Flandes, La Flecha Valona y la Amstel Gold Race, pero se estrelló en la primera parte de la carrera y estuvo fuera durante semanas con una muñeca rota.

“Fue completamente culpa mía. Fue un momento bastante frío de la carrera. Me estaba concentrando en ahorrar la mayor cantidad de energía posible y estaba mirando la espalda de mi compañero de equipo, Vega (Vegard Stake Laengen), es bastante grande. No puedo ver nada por encima de él, así que cuando Mikkel Honoré se estrelló no pude evitarlo, así que fue completamente mi culpa”, dijo.

El accidente de Van Aert en un descenso durante Dwars Door Vlaanderen y el accidente masivo que derribó a Vingegaard, Evenepoel y Primož Roglič en Itzulia Basque Country, dijo, fueron “dos de los accidentes más horribles de la historia”.

“No fue agradable ver estos grandes, grandes choques cuando la gente ni siquiera se mueve en el suelo – simplemente se tumban y se quedan quietos – uno espera que alguien pueda recogerlos rápidamente y ayudarlos”, dijo sobre verlos. Los naufragios en la televisión.

Los corredores han criticado la decisión de incluir el descenso en Dwars puerta Vlaanderen o de no proteger la curva donde Vingegaard cayó a una alcantarilla de hormigón, pero Pogačar echó parte de la culpa al pelotón.

“El ciclismo es un deporte muy peligroso. Espero que todo el mundo lo sepa. Vamos más y más rápido cada año, tenemos equipos más rápidos, superamos los límites de nuestro cuerpo, de las bicicletas… simplemente vamos más y más rápido en cada descenso. “En cada subida, en cada tramo llano, se suma el cansancio de los cuerpos y normalmente habrá caídas”, dijo.

“Veo a muchos corredores culpar a los organizadores muchas veces, pero a veces es pura culpa del corredor porque vamos demasiado rápido”.

Pogačar también sabe algo de velocidad, después de atacar en Strade Bianche y lograr la victoria en solitario después de 82 kilómetros en solitario. Luego, Van der Poel ganó el Tour de Flandes con un recorrido en solitario de 45 kilómetros y la París-Roubaix con un recorrido en solitario de 60 kilómetros.

No creía que fuera posible hacer algo similar en Lieja-Bastoña-Lieja.

“Creo que esta carrera no es Roubaix, no es Strade. Aquí, las subidas más difíciles son más en la final. Así que creo que es bastante difícil llegar temprano”, dijo.

Las subidas también harán que la carrera sea más difícil para Van der Poel, añadió.

“Esta carrera es más adecuada para escaladores que para corredores más pesados ​​como Mathieu… pero él puede hacer de todo, así que creo que el domingo será una carrera bastante abierta: hay muchos ataques desde lejos y puede pasar cualquier cosa. Es una carrera muy larga”. carrera -una de las más largas del año- y muchos metros de desnivel.

“Necesitas tener un buen equipo para controlar, pero creo que hay muchos contendientes. Todos los que compitieron en Flèche y Amstel, los 10 o 15 mejores, tienen buenas piernas y pueden escalar bien en estas subidas cortas. Necesitamos estar atentos en los últimos 100 kilómetros”.

Después de ver sufrir a sus rivales en el frío glacial y la humedad de La Flèche Wallonne, Pogačar no se arrepintió de su decisión de saltarse la carrera para entrenar en España, donde el clima era soleado y rondaba los 20°C.

El tiempo del miércoles era tan malo que Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), quien según Pogačar era su primera apuesta para ganar Flèche, abandonó cuando sufrió hipotermia y temblaba incontrolablemente. Él y el ganador de la Flecha Stevie Williams (Israel-Premier Tech), dijo, ya demostraron que están en buena forma.

“Podemos esperar una buena carrera de ellos. Para Mattias, si no tiene demasiado frío, lo sentí por él el miércoles. Creo que se vestirá un poco más para el domingo, así que podemos esperarlo en la final”, dijo. bromeó.

Pogačar no descartaba trabajar para su compañero Marc Hirschi, que fue segundo en la Amstel Gold Race, al igual que Van der Poel hizo para su compañero Jasper Philipsen en Milán-San Remo, un movimiento que llamó “poesía ciclista”.

“El equipo de los Emiratos Árabes Unidos me ha dado mucho en los últimos seis años. A veces es bueno devolver algo a cambio; como lo hizo Van der Poel en San Remo, fue casi una poesía ciclista. Porque sabía que Philipson estaba allí y tenía el mejor sprint. Así que fue una muy buena elección”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de Lieja-Bastoña-Lieja. Saber más.