El esloveno mira al Mundial de Zúrich como su último objetivo de la temporada 2024

Tadej Pogačar consiguió el domingo un doblete histórico en el Giro de Italia y el Tour de Francia. Pero, aunque la estrella eslovena se mostró visiblemente encantada de dar otro paso de gigante hacia la grandeza de todos los tiempos en el deporte, el líder del UAE Team Emirates también negó que estuviera especialmente interesado en estudiar sus propios logros en términos de estadísticas puramente ciclistas.

En la rueda de prensa del ganador, celebrada a última hora del domingo, Pogačar fue informado de que, entre otros nuevos récords, su ventaja desde la cuarta etapa hasta la meta en Niza fue el período más largo sin interrupción con el maillot amarillo en un solo Tour de Francia en 63 años. Se le preguntó si se arrepentía de haber dejado de llevar el maillot amarillo durante un solo día, como ocurrió después de ceder el liderato logrado en la segunda etapa a Richard Carapaz en la tercera etapa en Turín, antes de recuperarlo en los Alpes, y si batir récords o hacer historia le daba una motivación particular en el ciclismo.

Pogačar inmediatamente le dio la vuelta a la pregunta y dijo que, si bien siempre le habían interesado las estadísticas y los récords, eran los de otros corredores los que le llamaban la atención, no los suyos propios.

“Hablemos un momento del récord de Mark Cavendish”, dijo a los periodistas a modo de ejemplo, refiriéndose a la 35ª victoria de etapa del británico en el Tour de Francia de 2024. “Esto es impresionante, todo el mundo quería que ganara más y él nunca se rindió, fue a por ello, al final fue a por la historia.

“Al principio no pensaba en el récord, pero luego, en los últimos años, cuando volvió a ganar el Tour, creo que sí. Ahora mismo, en cambio, a mí siempre me interesan otras estadísticas y récords, pero no pienso en los míos”.

Entusiasmado con su punto, Pogačar dijo que no había tenido dudas en absoluto sobre ver cómo la camiseta amarilla de 2024 terminó en los hombros de Richard Carapaz por un día, ayudando en el proceso indirectamente a Ecuador a obtener su primera camiseta de líder en el Tour de Francia.

“Se lo merece”, dijo Pogačar. “Hizo un Tour excelente y además se llevó el maillot de lunares (Rey de la Montaña). Fue una actuación increíble para él, sobre todo porque me enteré de que había estado enfermo antes del Tour y no pudo prepararse bien. Así que felicitaciones a Richard, hizo un Tour fantástico y no me arrepiento de nada en absoluto”.

Pogačar subrayó este argumento cuando otro periodista le preguntó sobre el hecho de que, además del doblete Giro-Tour, ahora es el corredor más joven en ganar el Tour de Francia tres veces.

Con 25 años y 10 meses y siendo el octavo ciclista en conseguir su tercera victoria general en el Tour, Eddy Merckx es el siguiente más joven en los libros de récords, habiendo conseguido su tercera victoria a los 26 años, 1 mes y 1 día. Bernard Hinault tenía 26 años, 8 meses y 5 días cuando alcanzó el mismo hito, Jacques Anquetil tenía 28 años, 6 meses y 7 días y Miguel Indurain tenía 29 años y 9 días.

Seguramente no es coincidencia que los cuatro corredores que lo siguen en esa estadística en particular también hayan ganado cinco Tours de Francia, pero Pogačar reiteró su falta de interés en los récords, al menos por ahora.

“Como dije, no me gusta verme reflejado en los récords, las estadísticas, la historia”, continuó. “Quizás dentro de 30 años lo mire, pero ahora quiero disfrutar de este momento e incluso si no vuelvo nunca más al Tour de Francia, estaré satisfecho”.

Aunque sería muy improbable que Pogačar decidiera poner punto final a su carrera en este momento, hay muchos otros récords que ha batido, además de ser el octavo corredor en conseguir un doblete Giro-Tour y el primer corredor desde Bernard Hinault en 1979 en conseguir al menos seis victorias de etapa en su camino hacia la victoria general. (El récord de todos los tiempos para un ganador del Tour sigue siendo ocho, para Eddy Merckx en 1970 y nuevamente en 1974).

El total de 39 días que Pogačar ha pasado al frente del Giro y el Tour es ahora el mayor número que un ciclista ha pasado jamás al frente de una clasificación general en un Gran Tour en una sola temporada, dos más que el anterior máximo total de 37 de Eddy Merckx. Además, el líder del UAE Team Emirates es el primer ganador del Tour que gana las tres últimas etapas de una misma edición, algo que solo había conseguido antes Charles Pélissier en 1930, aunque el francés acabó noveno en la general ese año.

Por último, la racha conjunta de Pogačar y Jonas Vingegaard de acabar en los dos primeros puestos del podio ya era un récord, y ahora se prolonga un año más. Pero aunque su rivalidad con el danés fue uno de los momentos más destacados del Tour de 2024, como dijo Pogačar a los periodistas, disfrutó luchando contra todos los demás contendientes, no solo contra Vingegaard, en lo que consideró una de las ediciones más dramáticas de los últimos años.

“El Tour de este año ha sido muy especial para mí, pero al llegar al Tour contra Remco, Primož Roglič, Jonas y otros, las expectativas eran altas, de una gran batalla y un gran enfrentamiento. Nos lanzamos tantos puñetazos que todos mostraron sus pelotas en algún momento, todos desde el primero hasta el último. Fue un gran espectáculo y, al final, puedo estar feliz y orgulloso de haber salido victorioso de esta batalla. Pero todo el ciclismo puede disfrutar de este momento, ha sido una edición hermosa”.

Cuando se le preguntó si podía destacar un momento del Tour de Francia que valorara más en las últimas cuatro semanas, respondió: “Es muy difícil hacer esto. Aparte de estar en el podio hoy, creo que la etapa en el Galibier” – su primera victoria de seis, conseguida en solitario por delante de sus rivales en la crucial etapa alpina de la primera semana – “fue el momento en el que me dio más esperanza, la mayor confianza.

“Quizás me venga a la cabeza el Galibier, pero ahora mismo tengo en la cabeza todas las imágenes de todas las etapas, así que me cuesta concentrarme y tener un único momento como el mejor”.

Sin duda, en las próximas semanas y meses se analizará en profundidad cómo llegó Pogačar a ganar el doblete Giro-Tour. Pero, a corto plazo, en su conferencia de prensa como ganador, también reveló que, en cierto sentido, el punto de partida de ese proceso se remonta a hace 24 meses, a su primera derrota en el Tour de Francia a manos del Visma-Lease A Bike, en 2022.

“Este año mi preparación fue muy fluida, pero en el Tour de 2022 tuve un mal día. Jumbo, Primož (Roglič) y Jonas me dieron una paliza muy fuerte. Me dieron unos puñetazos tremendos y me derrumbé. Fue un mal día, un error en el Tour de ese año y nunca pude recuperarme”, dijo.

“Estaba muy motivado y ansioso por hacerlo bien en 2023, y antes de eso gané Flandes y Amstel, Flecha, París-Niza y mi confianza estaba por las nubes. Pero luego me rompí la muñeca en Lieja-Bastoña-Lieja, tuve que empezar a montar en bicicleta de nuevo solo un mes antes del Tour, así que fue una preparación realmente mala y al final, me derrumbé mental y físicamente y no había un buen entorno a mi alrededor.

“Me sentí muy mal después de eso y me recuperé este año con una preparación perfecta. Debo decir que me sentí muy feliz de haberlo logrado”.

Podría decirse que el momento más riesgoso para Pogačar esta temporada llegó entre el Giro y el Tour, cuando gestionar el descanso de ese mes es fundamental para poder reconstruir bien para julio tras los esfuerzos de mayo.

“Fue bastante sencillo”, dijo Pogačar. “Intenté relajarme y recuperarme, pasé un tiempo agradable con Urška (Žygart), mi novia, que me ayudó a desconectar. Luego fuimos a Isola para comenzar a prepararnos. Ella se estaba preparando para el Giro de Suiza y los Nacionales, donde hizo un trabajo excelente, quedó entre las diez mejores en Suiza y ganó dos maillots de los Nacionales. Este era el tipo de preparación que ambos queríamos y nos dimos un gran apoyo mutuo en este mes entre el Giro y el Tour. Luego tuve un par de días de entrenamiento duro y eso fue todo”.

No hay Vuelta a España pero sí una posible Triple Corona

Sin embargo, después del Tour, lógicamente, Pogačar busca ahora relajarse considerablemente y sus planes, salvo los Juegos Olímpicos de París y los Campeonatos del Mundo, parecen ser comparativamente discretos.

“Estoy muy cansado, gracias por preocuparte”, bromeó cuando le comentaron que nunca parecía quedarse sin energía, “por eso quiero ver a mi familia, a mis amigos, quedarme con Urška, recargar mis baterías. Los últimos cuatro meses han sido a toda máquina para el Giro, a toda máquina para el Tour, tanto tiempo fuera de casa. Y estoy cansado”.

Sin embargo, volviendo a los récords por última vez, Pogačar concluyó diciendo que no tenía intención de intentar participar en la Vuelta a España, que podría haberlo convertido en el primer ciclista de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas. Eso, al menos en 2024, no va a suceder.

“Sin duda, se me pasó por la cabeza hacer la Vuelta, la gente te dice que hagas esto o aquello, así que por supuesto que estaba ahí. Pero estoy intentando que me entre por un oído y me salga por el otro. Para mí, poner la guinda a esta temporada sería tener un mes de agosto realmente bonito, relajarme un poco, preparar bien el Mundial y luego darlo todo allí”.

Si gana en Zúrich, por supuesto, se convertiría en el primer ciclista desde Stephen Roche en 1987 en conseguir la histórica “triple corona” del Giro, el Tour y el maillot arcoíris. Pero incluso si nos fijamos en lo que ya ha conseguido esta temporada, muchos dirían que su lugar entre los grandes del deporte, por no hablar de los libros de récords, ya está más que garantizado.

