“Es campeón del mundo y ha demostrado muchas veces que puede ganar a cualquiera”, afirma el maillot amarillo

Después de dos etapas llanas al sprint, que no siempre han ido según lo previsto para el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar volverá a la acción en la batalla por la clasificación general el viernes, cuando él y sus rivales por el maillot amarillo afronten la primera contrarreloj de la carrera.

Pasó las etapas 5 y 6 ileso, evitando por poco una caída el miércoles antes de encontrarse sin sus compañeros de equipo del UAE Team Emirates en los escalones intermedios de la etapa el jueves.

Pero ahora la atención se centra en la séptima etapa del viernes, que se disputará entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin. Con 25,3 km de longitud y 300 metros de desnivel positivo, la etapa está lejos de ser la prueba contra el crono más larga y dura de la historia del Tour.

Sin embargo, esta etapa puede suponer el mayor cambio en la parte alta de la clasificación general hasta que la carrera llegue a los Pirineos el 13 de julio. Por ello, y con un total de tan solo 59 kilómetros de contrarreloj en carrera, cualquier tiempo ganado o perdido en Borgoña será significativo.

Pogačar llegará a la etapa defendiendo una ventaja de 45 segundos sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), el actual campeón mundial de contrarreloj, mientras que el dos veces ganador del Tour, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), se encuentra a 50 segundos en el tercer lugar de la general.

“Lo he comprobado hace mucho tiempo”, dijo Pogačar en la entrevista rápida posterior a la sexta etapa. “Debo decir que me gusta el recorrido. Es una buena contrarreloj. Es bastante rápida, pero también hay que ser muy potente. No se trata solo de ser aerodinámico. Será interesante ver cómo va mañana”.

El día es en gran parte llano, pero tiene un bache en el medio. No es una subida importante como la subida a Combloux, donde se produjo la primera parte del colapso del Tour de 2023, donde Pogačar perdió 1:38 con respecto a Vingegaard y prácticamente perdió la carrera.

En cambio, los 4,7 km de subida hasta Curley tienen una media de apenas un 3%, aunque con pendientes inconsistentes en todo el trayecto, lo que sin duda no supone un reto suficiente como para justificar el cambio a la bicicleta de escalada. Pogačar, además de su director deportivo del equipo UAE Team Emirates, Joxean 'Matxin' Fernández, auguró que Evenepoel tendrá éxito en el recorrido.

“Creo que mañana el favorito es Remco, seguro”, dijo Pogačar. “Es el campeón del mundo y ha demostrado muchas veces que puede ganar a cualquiera. Creo que es él a quien hay que seguir, pero creo que también puedo hacer una contrarreloj bastante buena”.

Matxin calificó el recorrido como “perfecto” para el belga, segundo clasificado, situándose por delante de Vingegaard.

“Esta contrarreloj también es muy diferente a la del año pasado”, dijo. “Es muy llana y, en mi opinión, el perfil es perfecto para Evenepoel. En otro año será más para escaladores, pero este quizás no”.

“Jonas es uno de los mejores del mundo. Obviamente hará una buena actuación, pero en cuanto a condiciones y tipo de recorrido, mi favorito es Evenepoel. Después veremos cómo está el nivel de los aspirantes a la clasificación general”.

Para mejorar todos los aspectos de su contrarreloj y evitar otro Combloux (Pogačar venció a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) en Perugia durante el Giro de Italia de mayo y luego terminó segundo detrás del italiano en la prueba más llana del Lago de Garda), ha trabajado diligentemente con su equipo y proveedores de material.

Además, se ha producido un ahorro de tiempo y de energía. En el Tour de este año, en el que Pogačar ya ha vestido la camiseta amarilla en cuatro de las seis etapas, su equipo también ha limitado sus obligaciones con los medios de comunicación en un intento de acortar sus días de trabajo y maximizar su recuperación, y el esloveno se saltó por completo la rueda de prensa posterior a la etapa del jueves.

Matxin detalló algunas de las formas en las que tanto el ciclista como el equipo han trabajado en la contrarreloj esta temporada.

“Ha trabajado de forma diferente. Ha trabajado más en los test en pista, en el túnel de viento, en su posición”, dijo el español. “Ha hecho más horas con su bicicleta de contrarreloj. Trabajar más y durante más horas, hasta el último día, es realmente importante”.

“Es una bicicleta más ligera, además. El peso será muy importante en la última contrarreloj de Niza, una contrarreloj muy dura, pero en esta ocasión lo importante es la aerodinámica. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre comodidad y aerodinámica”.

“Es aerodinámica, aerodinámica, aerodinámica y luego te detienes en una posición cómoda”.

