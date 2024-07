El esloveno sufre su primera derrota consecutiva de 2024 ante su archirrival danés en la final del sprint de montaña

En esta temporada, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ha superado en repetidas ocasiones a sus supuestos rivales. Pero en un día de escalada incesante en la etapa 11 del Tour de Francia, finalmente se produjo lo que parecía inimaginable: después de que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) venciera a Pogačar en un sprint entre dos ciclistas, finalmente se encendió la mecha de una dramática batalla por la clasificación general entre el actual campeón danés y la estrella eslovena.

Cuando el líder del Tour de Francia se alejó del resto de contendientes en la general a 500 metros de la cima de Le Puy Mary Pas de Peyrol, parecía como si se tratara de un ataque de Pogačar que podría dejar el Tour decidido a falta de casi la mitad de la carrera.

Pero en lugar de que las montañas del Macizo Central fueran testigos de una repetición del ataque desbocado de Pogačar a Tignes en 2021, Vingegaard se abrió camino de nuevo hacia la contienda en el Col de Pertus de categoría 2 que siguió, superando finalmente a Pogačar para obtener la victoria de etapa.

Aunque Pogačar insistió más tarde en que el doble campeón defensor del Tour de Francia estaba “en la mejor forma de su vida”, el jurado puede no haberse pronunciado sobre esa cuestión en particular y el propio Vingegaard lo niega.

Pero en cualquier caso, después de la primera derrota de Pogačar a manos de su archirrival Vingegaard en el Tour de este año, y uno de los pocos reveses de esta temporada, la carrera por la clasificación general ya no fluye irrestiblemente a favor del esloveno, como en algunos momentos parecía.

“Fue un sprint después de un día muy, muy duro y él fue cinco centímetros más rápido que yo, chapeau para él”, dijo Pogačar a los periodistas sobre su sorprendente derrota.

“Ahora todo el mundo ve que está en la mejor forma de su carrera, ahora podemos decir que es una pelea justa. En mi opinión, si los aficionados estuvieran mirando, esta fue una de las mejores etapas de la carrera.

“Por supuesto que estoy un poco decepcionado, pero aun así he tenido un buen día, sobre todo con el calor. Estoy satisfecho con el día que he tenido y por eso me quito el sombrero ante Jonas, pero habrá más oportunidades”.

Si bien el regreso de Vingegaard parece ir viento en popa, Pogačar dijo que su propia estrategia había sido ir con todo en Puy Mary, una subida donde tiene el récord del ascenso más rápido desde el Tour de Francia 2020, y luego tratar de mantenerse en solitario hasta la meta.

“Simplemente quería ir a por ello porque conozco muy bien esta subida, en lugar de abrirme paso en la bajada que siguió. Pensé que podía llegar hasta el final, como en el Galibier, pero Jonas estuvo realmente bien en la penúltima subida”.

La maniobra de Pogačar en el Puy Mary parecía un golpe de gracia, pero en la siguiente ascensión no parecía moverse con tanta fluidez ni tanta convicción. Para colmo, el esloveno dijo que no saber cuánto le quedaba hasta la meta le hacía sentirse “un poco confundido”.

Por su parte, Vingegaard “volaba de verdad”. Después de mirar hacia atrás y ver al astro danés persiguiéndolo, Pogačar dijo que “lo esperó y descansó un poco”.

“Quizás hubiera sido mejor ir más allá del límite para intentar mantener la ventaja en la subida, pero él iba muy bien”, reconoció Pogačar. “Bueno, en la bajada me sentía bastante bien, hasta que en una curva mi bicicleta se fue muy lateral. Quizás estaba gastando demasiada energía antes del inicio de la segunda subida, pero aun así fui bien”.

“Y luego lo espero porque sé que, en cualquier caso, va a volver incluso después de la cima. Así que intento recuperarme un poco, aprovechar los segundos extra y tratar de jugar para el sprint final”.

Unos kilómetros más adelante, Pogačar se vio superado por el sprint final de Vingegaard hacia la meta.

El líder del UAE Team Emirates sigue teniendo muy controlada la clasificación general y, gracias a su ataque, ha dejado a su rival más cercano, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), a más de un minuto de desventaja. Tampoco hay que olvidar que no es la primera vez que pierde el sprint de un grupo pequeño en una etapa montañosa de una carrera este año. En la primera etapa del Giro de Italia, Pogačar realizó un ataque fulminante en la última subida, pero fue superado en la carrera hacia la meta por Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers).

Sin embargo, Pogačar fue capaz de poner las cosas en su sitio al día siguiente en Oropa y se hizo con un liderato que no cedería nunca hasta Roma. En cuanto a los rivales, esta vez, según él, las cosas entre él y Vingegaard están mucho más igualadas.

“En un momento de esta etapa, uno de nosotros fue mejor, en otro fue otro”, argumentó. “Estábamos bastante igualados en todos los aspectos”.

“Los Pirineos son una carrera diferente a la de hoy. En los Pirineos hay subidas más grandes, un estilo de carrera diferente. Estoy más preparado para ese tipo de carrera que hoy”.

“Veremos qué pasa en las montañas más altas, pero por ahora estamos más o menos en un nivel similar”.

.