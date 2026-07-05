El líder del UAE Team Emirates-XRG ha corrido poco pero ha entrenado mucho para el Tour 2026

Tadej Pogačar solo ha corrido durante 16 días hasta ahora en 2026, pero miró más allá de las simples estadísticas para dejar claro que está listo para el Tour de Francia de 2026 mientras hablaba de sus ambiciones para las próximas tres semanas.

“Me siento bastante bien. Sólo hice 16 días de carrera, pero los kilómetros de entrenamiento también cuentan, y han sido muchos, así que creo que estamos listos”, dijo Pogačar.

El esloveno ganó la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, Lieja-Bastogne-Lieja, y fue segundo en la París-Roubaix en una campaña de Clásicas de Primavera única, compleja y larga que finalizó antes de su victoria en el Tour de Romandía.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Después de un descanso y un campamento de altitud de tres semanas, ganó el Tour de Suiza, lo que lo encaminó hacia una quinta victoria en el Tour.

Pogačar a menudo ha cambiado su programa de carrera y sus objetivos, pero el Tour de Francia sigue siendo fundamental para su temporada. La carrera es el mayor objetivo de su equipo UAE Team Emirates-XRG, que ha dominado el deporte gracias al esloveno. Su respeto es recíproco.

te puede gustar



“Sólo quiero ser tan feliz como él sobre la bicicleta”: señales siniestras para los rivales de Tadej Pogačar mientras el teniente del Tour de Francia Isaac del Toro da un paso más



El equipo UAE Team Emirates-XRG Tour de France confirmado mientras Tadej Pogačar reúne “un grupo fantástico de compañeros y personal” para perseguir el quinto título



¿Quién ganará el Tour de Francia 2026? Nuestro ranking definitivo de los favoritos al maillot amarillo

“He disfrutado correr toda mi vida, pero lo disfruto quizás aún más porque sigo en el mismo equipo con los mismos corredores y la misma gente a mi alrededor”, dijo Pogačar, en señal de lealtad.

Se espera que el Tour de Francia 2026 vuelva a ser una batalla con Jonas Vingegaard, pero Pogačar advirtió contra la simplificación de la batalla general.

“La competencia entre Jonas y yo en los últimos años fue espectacular y creo que continuará durante algunos años más. Eso espero”, dijo Pogačar.

Pogačar compartió escenario en la rueda de prensa con Isaac del Toro, y al mexicano se le hicieron tres preguntas en español como reconocimiento a su estatus y potencial. Del Toro dejó claro que apoyaba a Pogačar en su debut en el Tour, pero Pogačar parecía disfrutar promocionando las posibilidades de Del Toro.

“No creo que él (Vingegaard) sea el único que puede acercarse; hay algunos muchachos aquí que pueden aspirar a la victoria, incluido este que está a mi lado”, dijo Pogačar.

Cuando se le preguntó como última pregunta qué esperaba Pogačar para las próximas tres semanas, respondió con picardía: “Que Isaac gane el Tour de Francia”.

Ten cuidado con lo que deseas, Tadej.