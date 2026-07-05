El líder del UAE Team Emirates-XRG ha corrido poco pero ha entrenado mucho para el Tour 2026

Tadej Pogačar solo ha corrido durante 16 días hasta ahora en 2026, pero miró más allá de las simples estadísticas para dejar claro que está listo para el Tour de Francia de 2026 mientras hablaba de sus ambiciones para las próximas tres semanas.

“Me siento bastante bien. Sólo hice 16 días de carrera, pero los kilómetros de entrenamiento también cuentan, y han sido muchos, así que creo que estamos listos”, dijo Pogačar.

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