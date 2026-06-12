El campeón del mundo incluido en la sección 'Iconos' de una prestigiosa lista, junto a Lionel Messi, Mikaela Shiffrin y Carlos Alcaraz

El campeón mundial Tadej Pogačar es una de las 100 personas más influyentes en el deporte en 2026, según Tiempo revista.

El ganador del Tour de Francia entró en la lista de 2026, publicada el martes, en la sección 'Iconos', junto a deportistas como Lionel Messi, Mikaela Shiffrin y Carlos Alcaraz. Otras categorías en la lista de 2026 incluyen 'Titanes', 'Innovadores' y 'Líderes'.

Tiempo La revista es conocida por su premio “Persona del año” y también selecciona varias listas de personas influyentes cada año, incluido por primera vez este año el mundo del deporte, donde Pogačar fue el único ciclista en figurar en la lista, uniéndose a muchos de los atletas más famosos del mundo.

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Ganador del Tour de Francia por cuarta vez en 2025 y campeón del mundo por segunda vez, además de ganar cuatro de cinco Monumentos seguidos, Pogačar posiblemente tuvo sus 12 meses más exitosos hasta el momento en el período previo a su logro. TiempoLa lista.

“Tadej Pogačar, de 27 años, cuatro veces campeón del Tour de Francia, incluidas las dos últimas ediciones de la principal prueba ciclista del mundo, puede ganar en cualquier lugar sobre dos ruedas: grandes vueltas, carreras por etapas de una semana, clásicas de un día, campeonatos del mundo en ruta y contrarreloj individuales. Puede ganar sobre adoquines o grava y es un maestro escalador”, así describe la revista al esloveno.

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En un año olímpico de invierno, a Pogačar se unen en la lista varios atletas olímpicos de invierno como Alysa Liu, Mikaela Shiffrin y Hilary Knight, así como las estrellas del tenis Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, los futbolistas Aitana Bonmati, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y el nuevo poseedor del récord mundial de maratón, Sebastian Sawe.

Ciclistas anteriores a realizar. TiempoLa lista general de las 100 personas más influyentes incluye a Lance Armstrong, quien fue nombrado en la sección 'Héroes y Pioneros' en 2008.

Aunque el ciclismo ha luchado por abrirse paso en la corriente principal como lo hizo Armstrong antes de que su admisión de dopaje ensombreciera su carrera, las numerosas hazañas de Pogačar han comenzado a lograrlo y está comenzando a ser reconocido en el escenario mundial.

A principios de este año, fue nominado al Premio Laureus al Deportista Mundial del Año, que finalmente ganó Alcaraz.

Este verano, tiene la oportunidad de unirse a un pequeño grupo de grandes del ciclismo y el deporte al ganar su quinto título del Tour de Francia, una hazaña que sólo otros cuatro hombres han logrado.