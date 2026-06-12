El campeón del mundo incluido en la sección 'Iconos' de una prestigiosa lista, junto a Lionel Messi, Mikaela Shiffrin y Carlos Alcaraz

El campeón mundial Tadej Pogačar es una de las 100 personas más influyentes en el deporte en 2026, según Tiempo revista.

El ganador del Tour de Francia entró en la lista de 2026, publicada el martes, en la sección 'Iconos', junto a deportistas como Lionel Messi, Mikaela Shiffrin y Carlos Alcaraz. Otras categorías en la lista de 2026 incluyen 'Titanes', 'Innovadores' y 'Líderes'.

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