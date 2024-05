Se espera que la UCI finalmente se pronuncie sobre los monos bicolor antes de la etapa contrarreloj del viernes

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) optó por usar pantalones cortos rosas para combinar con su camiseta rosa de líder del Giro de Italia durante la etapa 6 después de la gran polémica y el riesgo de descalificación por usar pantalones cortos morados en la primera semana de carrera.

El martes, los comisarios de la UCI advirtieron a Pogacar y su equipo UAE Team Emirates que no usaran los pantalones cortos morados como parte de un traje proporcionado por el patrocinador de la camiseta del líder, Castelli, con el esloveno arriesgándose a una multa e incluso a la descalificación si no respetaba las reglas de la UCI.

“No sé mucho que pueda decir. Los organizadores nos dieron el mono, así que me lo puse, pero luego recibimos una llamada de la UCI diciendo: 'no está permitido'”, reveló Pogačar a Eurosport el martes.

La UCI negó que Pogacar corriera el riesgo de una eventual descalificación, e incluso sugirió que todo el asunto no era un evento. Sin embargo, la UCI aún tiene que aclarar si Pogacar puede correr con un mono bicolor, incluso si el líder de la clasificación en puntos, Jonathan Milan (Lidl-Trek), correrá con un mono bicolor de ciclamen durante la etapa 6.

La UCI no respondió a ciclismonoticias cuando se le pidió claridad y una explicación.

ciclismonoticias entiende los problemas que surgieron después de que RCS Sport y Castelli optaran por proporcionar monos bicolor a los cuatro líderes de la clasificación del Giro de Italia 2024.

RCS Sport optó por combinar el pantalón corto violeta o granata con la camiseta rosa en homenaje al equipo de fútbol de Torino, que juega con una camiseta de color granate. El sábado se cumplió 75 años del desastre aéreo de Superga, cuando un avión que transportaba al legendario equipo Torino de la época se estrelló cerca de la ciudad, matando a las 31 personas a bordo.

Las reglas de la UCI aparentemente permiten el diseño de dos tonos, pero no se consultó a la UCI sobre la idea. Los oficiales de carrera de la UCI decidieron entonces que la combinación de dos tonos rosa y morado no estaba permitida, por lo que Pogacar optó por no impugnar la decisión o arriesgarse a una penalización o descalificación.

El martes, Pogacar corrió con pantalones cortos negros separados y una camiseta rosa. El miércoles optó por el rosa sobre rosa, combinando pantalones cortos rosas con una camiseta rosa. En broma, se comparó con la Pantera Rosa en Instagram.

Los problemas han provocado risas en las redes sociales, pero se agravarán el viernes en la etapa clave contrarreloj de Perugia.

Si Pogacar es el líder de la carrera del Giro de Italia, está obligado a correr con el mono proporcionado por los organizadores de la carrera RCS – y su patrocinador de ropa Castelli – en lugar del mono de su equipo hecho a medida por Pissei.

Pogacar, UAE Team Emirates, RCS Sport y Castelli esperan que la UCI dé una interpretación definitiva y decisiva de sus propias reglas para la contrarreloj.

Parece que, después de todo, la UCI puede dar marcha atrás y permitir un traje rosa de dos tonos.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Giro de Italia, incluidas las últimas noticias y análisis informados por nuestros periodistas en el terreno de cada etapa de la carrera a medida que se desarrolla y más. Saber más.