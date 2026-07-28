Pogačar se unirá a Merckx, Indurain, Anquetil y Hinault como cinco veces ganador del Tour esta noche

El gran ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx, ha predicho que el próximo campeón del Tour de Francia 2026, Tadej Pogačar, podría convertirse en el primer ciclista en realizar los tres Grandes Vueltas en una sola temporada.

Pogačar se convertirá en el último miembro del Club des Cinq, el grupo de élite de corredores que han ganado cinco veces el Tour de Francia, a finales de este domingo.

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