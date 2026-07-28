Pogačar se unirá a Merckx, Indurain, Anquetil y Hinault como cinco veces ganador del Tour esta noche

El gran ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx, ha predicho que el próximo campeón del Tour de Francia 2026, Tadej Pogačar, podría convertirse en el primer ciclista en realizar los tres Grandes Vueltas en una sola temporada.

Pogačar se convertirá en el último miembro del Club des Cinq, el grupo de élite de corredores que han ganado cinco veces el Tour de Francia, a finales de este domingo.

Sin embargo, Merckx ha predicho que Pogačar también podría hacer historia al convertirse en el primer corredor en ganar las tres Grandes Vueltas.

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Participar en las tres carreras por etapas más importantes del ciclismo no es nada inaudito, y Pogačar se convirtió recientemente en el primer ciclista en ganar tanto el Giro como el Tour en el mismo año, en 2024. Sin embargo, ningún ciclista ha terminado nunca en el podio de los tres Grandes Vueltas en una temporada, y mucho menos ganó el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año. Chris Froome es uno de los pocos que ha ganado los tres en un período de 12 meses: ganó el Tour y la Vuelta en 2017, seguido del Giro en 2018, al igual que Merckx en 1972-73.

“Tengo que felicitarlo, pero no creo que se limite a igualarme a mí y a los otros campeones, pronto mejorará el número de Tours”, dijo Merckx. La Gazzetta dello Sport.

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“Quizás este año no tuvo tantos adversarios y Vingegaard también tuvo mala suerte.

“Pero el ciclista danés cayó en la primera etapa de montaña” -en el Tourmalet, en la etapa 5- “y no creo que realmente tuviera el nivel para superar a Pogačar”.

Merckx se mantuvo tan reticente como siempre respecto a las comparaciones entre él y Pogačar, diciendo: “Cada época tiene sus propios campeones. Pero está claro que cuando se convirtió en profesional, sabía que tenía un talento especial.

“Tal vez no pensé que podría llegar a ser tan poderoso como lo ha hecho en las subidas, creo que en cada etapa batió el récord de la ascensión”.

Merckx argumentó que el dominio de Pogačar era tal que, si bien a los aficionados les gustaba la idea de duelos entre los mejores corredores y una carrera lo más espectacular posible, el esloveno no tenía rivales cuando atacó. Pero esto no era nuevo para el ciclismo.

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“Lo mismo pasó cuando me enfrenté a (Jacques) Anquetil y (Raymond) Poulidor, y este año los franceses han tenido a (Paul) Seixas en ascenso. Quizás esperaban que hubiera estado más cerca de Pogačar”.

En cuanto a si Seixas podría enfrentarse a Pogačar en el futuro, Merckx dijo que sería mejor dejar que el francés crezca a su propio ritmo y sin demasiada presión.

“Tiene talento, pero no olvidemos que Pogačar ni siquiera tiene 28 años y cada año parece ser mejor y más fuerte. Alcanzar su nivel ahora me parece prácticamente imposible”.

Merckx elogió a su compatriota Evenepoel y calificó al subcampeón del Tour como el mejor contrarrelojista del mundo “sin lugar a dudas”. Sin embargo, dudaba que pudiera igualar a Pogačar si el esloveno tuviera un buen día en la montaña.

En cuanto a ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año, el belga nunca lo intentó, aunque en su época las tres Grandes Vueltas se disputaban en los primeros siete meses del año, mientras que la Vuelta se trasladó a septiembre desde 1995. Sin embargo, que Pogačar ganara las tres era otra historia, dijo.

“Si está en el lugar correcto y las condiciones son las adecuadas, puede hacerlo. El Giro es en mayo, luego tiene dos meses para hacerlo y luego casi lo mismo para estar listo para la Vuelta. Necesitaría un equipo realmente fuerte, muchos corredores de apoyo, y tendrían que controlar la carrera para asegurarse de que no haga demasiado esfuerzo en etapas sencillas.

“Para él no es ni remotamente descabellado”, concluyó Merckx. “Si hay un corredor que puede hacerlo, ese es Pogačar”.