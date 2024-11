El Mundial será “la carrera más difícil de defender”, dice Pogačar, antes del campo de entrenamiento de diciembre

Tadej Pogačar se está preparando para comenzar a entrenar seriamente para la temporada 2025 mientras finaliza su temporada baja en Eslovenia.

Hablando en la “Noche de las Estrellas”, una noche de premios el lunes que marcó el 75º aniversario de su antiguo club KD Rog, el campeón del mundo expuso sus planes para el resto del año.

Después de recoger el trofeo del título de mejor ciclista esloveno por quinto año consecutivo, Pogačar pronto se dirigirá al campo de entrenamiento con el UAE Team Emirates en España, dijo. Siol.net.

“Tengo por delante algunos eventos oficiales más, pero luego iré poco a poco a los primeros preparativos de diciembre con el equipo en lugares más cálidos, donde comenzaremos a entrenar seriamente”, dijo.

“Estos días tengo que entrenar de forma estructurada para la nueva temporada”, dijo a RTVSlo. “La última semana hemos tenido un tiempo muy frío y no tengo ganas de ir a entrenar. Pero estoy feliz de venir a eventos así. Ya tengo varios premios al ciclista del año, pero aun así, cada año agradezco premios como estos cada vez más.”

Pogačar obtuvo 25 victorias durante una dominante temporada 2024, incluidos títulos en Lieja-Bastoña-Lieja, Il Lombardia, el Tour de Francia y el Giro de Italia. Le dijo a Siol que su primer título mundial se destaca como el más especial de todos.

“Hubo tantas victorias bonitas y en las carreras más importantes que no puedo elegir sólo una. Pero la victoria en el Campeonato del Mundo con la selección nacional es un poco más importante que las demás”, afirmó.

“Ya he defendido la victoria en bastantes carreras. A veces funcionó, a veces no, y el año que viene no será diferente. Tal vez sólo se mantenga el Campeonato Mundial (en Ruanda – Ed.) porque es una carrera especial y porque es raro que alguien la gane dos años seguidos. Sólo los pilotos más especiales lo han logrado”.

“El Campeonato Mundial será probablemente la carrera más difícil de defender. Pero estaré aún más feliz de ir a carreras en las que aún no he ganado e intentar ganar allí”.

Además de reflexionar sobre la temporada pasada, Pogačar también habló de sus objetivos para el año que viene. Un cuarto título del Tour de Francia será el principal objetivo, además de intentar volver a hacerse con el maillot arcoíris.

Sin embargo, dijo que una oferta por París-Roubaix aún no está en juego. En cambio, un primer título en la Vuelta a España probablemente esté entre sus principales objetivos.

El jugador de 26 años ya ha dicho que espera que la próxima temporada sea “incluso mejor” que su increíblemente exitosa temporada 2024. “Estoy deseando afrontar nuevos retos. Me gusta ponerme a prueba sobre la bicicleta y disfrutar de la naturaleza. No es difícil motivarse”, dijo la semana pasada.

Añadió que no está mirando a sus rivales en busca de motivación en este momento, y señaló que quiere seguir mejorando, tal como lo están haciendo jugadores como el principal rival del Tour, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

“Sé que él entrena y quiere ser mejor que años anteriores, pero tengo la misma idea en mente: que seré al menos tan bueno como este año”.