Es poco probable que un esloveno use un reloj caro en público por “preocupaciones de seguridad”

La marca de relojes de lujo Richard Mille y el fabricante de bicicletas Colnago han colaborado para crear un reloj de edición especial, modelado por Tadej Pogačar, que será su reloj más caro hasta el momento.

Conocido por sus costosos relojes, a menudo lleva un Richard Mille de 350.000 dólares mientras compite con el nuevo RM 64-01 Tourbillon. Colnago lleva el lujo aún más lejos con un precio probable de cerca o más de 1 millón de dólares.

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