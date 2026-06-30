Es poco probable que un esloveno use un reloj caro en público por “preocupaciones de seguridad”

La marca de relojes de lujo Richard Mille y el fabricante de bicicletas Colnago han colaborado para crear un reloj de edición especial, modelado por Tadej Pogačar, que será su reloj más caro hasta el momento.

Conocido por sus costosos relojes, a menudo lleva un Richard Mille de 350.000 dólares mientras compite con el nuevo RM 64-01 Tourbillon. Colnago lleva el lujo aún más lejos con un precio probable de cerca o más de 1 millón de dólares.

Como es habitual, el precio no se publicita fácilmente, pero un tourbillon de cuerda manual similar Richard Milles se vende entre 500.000 y 2 millones de dólares, o incluso más en el caso de algunos modelos especiales.

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Es más, sólo habrá 50 ejemplares del reloj de edición especial, añadiendo sólo la exclusividad y la demanda, y por tanto el precio.

Sin embargo, a diferencia de sus otros relojes Richard Mille, parece poco probable que Pogačar use este los días de carrera. BicicletaRadar informa que Colnago les dijo que no usará la nueva pieza en el Tour de Francia por “preocupaciones de seguridad personal” relacionadas con el uso de un artículo tan caro en público.

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el reloj

El reloj en sí es una colaboración entre Richard Mille y Colnago, cuyo objetivo es “llevar algunos de los códigos más reconocibles de la marca italiana al mundo de la alta relojería”, se lee en un comunicado de prensa conjunto.

Varios aspectos del diseño del reloj están inspirados en elementos de las bicicletas Colnago.

“El movimiento esqueletizado recuerda la estructura de un cuadro de carreras, con puentes y componentes dispuestos según una lógica visual que evoca tubos, geometrías y transmisión”, dijeron las marcas.

“Las secciones en forma de estrella de los puentes están inspiradas en los famosos tubos Gilco, una de las firmas de diseño más reconocibles en la historia de Colnago; los micro-asientos rinden homenaje a la Serie C, la icónica línea de bicicletas hechas a mano en Cambiago; mientras que la paleta de colores blanco, azul y dorado hace eco del lenguaje de las creaciones más exclusivas de la marca del pasado reciente”.

El icónico símbolo del as de tréboles de Colnago también está en la corona del reloj, el guiño más obvio a la colaboración. El reloj utiliza un movimiento tourbillon de cuerda manual para su mecanismo y está hecho de materiales que incluyen cuarzo azul, oro rojo y titanio.

Pogacar modela el reloj en el material promocional y en la página de producto de Richard Mille, que según las marcas “fortalece el vínculo entre el proyecto y la competición al más alto nivel, donde cada detalle puede llegar a ser decisivo y donde la innovación, el instinto y la precisión conviven en un mismo gesto atlético”.

Aunque la esfera de este nuevo reloj, posiblemente sea el embajador más famoso de Colnago, varios otros ciclistas y deportistas usan relojes Richard Mille, incluidos Mathieu van der Poel y Mark Cavendish.