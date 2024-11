Mads Pedersen y Michael Matthews completan el podio en el criterio de 20 vueltas

Con su nueva camiseta de campeón del mundo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) triunfó con otra victoria en solitario en el criterium benéfico acortado de Beking celebrado en Mónaco el domingo. Mads Pedersen (Lidl-Trek) y Michael Matthews (Jayco AlUla) terminaron segundo y tercero, respectivamente.

“Beking es realmente un evento fantástico y siempre estoy feliz de participar cada año. Aunque el clima no fue el ideal, la carrera fue divertida. Estoy especialmente feliz de haber ganado aquí porque no corremos en Mónaco muy a menudo siempre es una experiencia especial”, dijo Pogačar en un comunicado de prensa emitido después de la carrera.

Los organizadores se vieron obligados a acortar el criterio profesional a sólo 20 vueltas debido a las inclemencias del tiempo y las condiciones de lluvia, pero Matteo Trentin, ex compañero de equipo de Pogačar, dijo que eso no apagó el espíritu del evento benéfico.

“Este año la climatología nos puso a prueba, pero mis compañeros y patrocinadores no nos dejaron en paz. No podríamos estar más agradecidos por su apoyo. Decidimos reducir el número de vueltas, pero no el espectáculo.” dijo Trentin.

“Esta mañana nos reunimos todos y decidimos por unanimidad seguir adelante con la carrera. Fue fantástico, una atmósfera inolvidable. Lo hicimos de nuevo. Estoy feliz”.

El evento benéfico, que ya va por su cuarta edición, se celebró en un circuito del paseo marítimo de Mónaco y contó con una carrera benéfica pro-am que incluyó a 15 equipos compuestos por profesionales, embajadores y amateurs que corrieron en la misma pista utilizada para el pro criterium celebrado más tarde en el día. También hubo una atracción infantil con los profesionales y otras actividades para niños.

La Asociación de Beijing sin fines de lucro, que se fundó posteriormente en 2023, tiene como objetivo recaudar fondos para organizar actividades y eventos destinados a promover y popularizar el deporte, la educación, la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente. Los fondos recaudados se utilizan luego para apoyar a otras fundaciones y organizaciones con valores y misiones comunes.

“Estoy agradecido a Matteo (Trentin) y a todo el equipo por seguir organizando este evento para una causa tan importante. Es inspirador ver a tanta gente bajo la lluvia mostrando su apoyo y ayudando a difundir el mensaje”, dijo Pogačar.

“El evento ha crecido año tras año y es emocionante ver participar a tantos niños. Esto es crucial para el futuro del deporte, para la sostenibilidad y para los valores que Beking representa. También he visto un aumento en el número de personas que utilizan la bicicleta en general, lo que sin duda es una señal positiva de que vamos en la dirección correcta”.