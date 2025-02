Esloveniano volverá a los clásicos flamencos esta primavera a medida que la especulación aumente sobre el posible debut de Roubaix

Tadej Pogačar (EAU EAU Emirates-XRG) ya confirmó que regresaría a los clásicos flamencos en 2025 después de saltarlos la temporada pasada para concentrarse en sus ambiciones y mundos de Grand Tour. Sin embargo, ¿podría un viaje a través de la frontera a Paris-Roubaix ahora también estar en las cartas?

El campeón mundial estuvo en Bélgica y el norte de Francia el fin de semana y ha estado explorando varias subidas clave y sectores empedrados que aparecerán en las carreras una vez que los clásicos empedrados estén completamente en marcha esta primavera.

En particular, Pogačar realizó un reconocimiento que incluía el legendario sector Pavé Pavé de cinco estrellas, que durante mucho tiempo ha sido el tramo de adoquines más emblemático de Paris-Roubaix.

Pogačar mostró su esfuerzo a través del bosque de Arenberg en un video de Instagram, con su hombre clave a la derecha para los clásicos y las grandes giras Tim Wellens en servicio de filmación. Tenía el título simple: “Adivina el lugar”.

Es una carrera que nunca ha hecho en el nivel superior, y aunque admitió en diciembre que no está seguro de si 2025 es el año correcto para hacerlo, Pogačar no descartó un debut en el próximo año.

“No es una decisión final (omitirla) y tal vez aún pueda hacerlo, pero no creo que me quede mejor y todavía hay tiempo para hacerlo otro año”, dijo Pogačar en diciembre de los EAU. campo de entrenamiento.

“Realmente me gusta hacer los clásicos. En 2023 tuve una gran temporada de clásicos hasta que me estrellé. Quiero volver a los adoquines al menos unas pocas veces más en mi carrera. No importa si tengo el mundo Las rayas de Champion (Rainbow) o no, me gusta hacerlo “.

El esloveno corrió a Paris-Roubaix dos veces como junior en 2015 y 2016, mejorando su resultado debut del 30 al 13 cuando lo corrió por segunda vez.

También impresionó en el escenario empedrado en el Tour de Francia 2022, a pesar de los brutales sectores de la brutal solucionada de Arenberg y Carrefour de L'Arbre que no aparecen en la ruta. Pogačar terminó el séptimo día detrás del descanso y ganó algún tiempo en su principal rival de GC, Jonas Vingegaard.

La última vez que Pogačar se burló de un posible debut en Roubaix se adelantó a la gira de 2022 cuando reconstruyó el Pavé después de un viaje de entrenamiento de Flandes, sin embargo, la ruta de la gira en 2025, a pesar de comenzar en el norte de Francia, no cuenta con una etapa adoptada.

Pogačar hará su debut en la temporada en la gira de los EAU el 17 de febrero, antes de regresar a Europa y correr en Strade Bianche, Milan-san Remo, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem y la gira de Flanders. Sus próximas carreras serán en las Ardenas si no corre a Paris-Roubaix, antes de defender su corona de 2024 Tour de France.