El líder de Decathlon CMA CGM dice que está en excelente forma y descarta las preocupaciones después de su reciente accidente

Tadej ¿quién? Mientras los días cuentan hacia el inicio del Tour de Francia, a la nación anfitriona no parece importarle que Tadej Pogačar domine el deporte y posiblemente gane el Tour por quinta vez histórica. En cambio, la manía de Paul Seixas está en pleno apogeo, el tren del revuelo viaja como un TGV entre Barcelona y París.

El supertalento de 19 años aparece en la portada de la edición del jueves. L'Equipe diario deportivo y en toda su web y redes sociales, con una entrevista de tres páginas y un vídeo documental especial.

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El ciclista francés del equipo Decathlon CMA CGM, Paul Seixas, habla durante una conferencia de prensa en vísperas del inicio de la carrera ciclista Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente conocida como Criterium du Dauphine) en Voiron, Alpes franceses, el 6 de junio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP a través de Getty Images)