El líder de Decathlon CMA CGM dice que está en excelente forma y descarta las preocupaciones después de su reciente accidente

Tadej ¿quién? Mientras los días cuentan hacia el inicio del Tour de Francia, a la nación anfitriona no parece importarle que Tadej Pogačar domine el deporte y posiblemente gane el Tour por quinta vez histórica. En cambio, la manía de Paul Seixas está en pleno apogeo, el tren del revuelo viaja como un TGV entre Barcelona y París.

El supertalento de 19 años aparece en la portada de la edición del jueves. L'Equipe diario deportivo y en toda su web y redes sociales, con una entrevista de tres páginas y un vídeo documental especial.

periódico suizo Los tiempos comparó a Seixas con el futbolista Kylian Mbappé y el jugador de baloncesto de la NBA Victor Wembanyama, parte de una generación de estrellas del deporte francés que están inspirando a una nación y utilizadas por el presidente francés Emmanuel Macron para una jugada política de poder deportivo.

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Partido de París Según se informa, la revista intentó entrevistar a la madre de Seixas a las puertas de la escuela donde ella enseña, ya se están escribiendo biografías sobre el joven de 19 años y los editores están tratando de comprar todas las fotografías de cuando Seixas ganó carreras cuando era un colegial.

A todo el mundo le encantaría tener el posible número de móvil de Seixas, pero él prefiere pasar tiempo con amigos en Snapchat en lugar de hablar con la dirección de su equipo por WhatsApp.

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Daniel Benson informó recientemente sobre su Subpila que Pinarello-Q36.5 está listo para convertirlo en el ciclista mejor pagado del deporte cuando finalice su contrato con Decathlon CMA CGM en 2027. Otras fuentes están convencidas de que se unirá al UAE Team Emirates-XRG como heredero de Pogačar, mientras que Decathlon y CMA CGM están decididos a retenerlo.

Seixas viajó el martes a Barcelona y el miércoles disfrutó de su primer entrenamiento con sus compañeros del Decathlon. El L'Equipe La entrevista se realizó mientras Seixas viajaba al aeropuerto para volar a España. Cada momento de su vida durante las próximas tres semanas será controlado y programado en torno al dolor y la intensidad de correr su primer Tour de Francia.

Sin embargo, Seixas parece imperturbable y todavía en control de su vida, sin estar seguro de lo que le depararán las próximas tres semanas y de cómo luchar por la victoria en el Tour podría cambiar su vida. Para cada pregunta de sondeo de L'EquipeSeixas tiene una respuesta sencilla y sincera que refleja su confianza natural y su enfoque pragmático ante la vida y las carreras del Tour.

“No diría que mi vida cambió mucho. Ni siquiera sé si diría que cambió en absoluto”, dijo Seixas sobre el impacto de su decisión de participar en el Tour con sólo 19 años.

“Esta presión, que en realidad es bastante positiva, es algo que me pongo bastante. No asumo la presión de otras personas, es la mía. A menudo soy bastante ambicioso, tengo mis propias ideas sobre lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo, y eso ya es suficiente presión”.

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Seixas será el corredor más joven en debutar en el Tour desde 1937 y es más de dos años más joven que cualquier otro corredor en la carrera. Sin embargo, desdeña la hipérbole, las estadísticas y las expectativas.

“Para mí, es simplemente un sueño de la infancia hecho realidad. Estoy increíblemente feliz de ir al Tour”, dijo Seixas.

“Sigo diciéndome a mí mismo que tengo que disfrutarlo, a pesar de que es una carrera muy dura, muy difícil. Será una buena experiencia. Vengo con la idea de que sigue siendo un sueño de la infancia y que tengo que aprovecharlo al máximo”.

Siendo tan joven, el primer recuerdo del Tour de Seixas es de 2013, cuando Chris Froome y Nairo Quintana subieron al Mont Ventoux, y de 2014, cuando Jean-Christophe Péraud y Thibaut Pinot terminaron segundo y tercero detrás de Vincenzo Nibali.

“Mi mejor amigo, Cyprien, y yo, cuando éramos más jóvenes, hablábamos mucho sobre el Tour y decíamos lo maravilloso que debía ser correrlo”, dijo.

“Ahora soy yo quien va a empezar esta carrera. Es una oportunidad increíble, realmente lo entiendo. Estoy súper motivado y feliz de poder cumplir este sueño de la infancia.

“En los últimos días me he dado cuenta de que esto realmente va a suceder, que realmente estaré en la línea de salida. ¡Es increíble!”

Seixas es consciente de que el público francés le animará cuando se enfrente a Tadej Pogačar, del mismo modo que anima a la selección francesa de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA.

Seixas hace caso omiso de la presión, pero parece querer devolver el apoyo a sus aficionados franceses. Tiene la confianza natural en su habilidad de la que carecían Pinot y otros corredores franceses recientes. Realmente parece el mejor talento francés desde el último ganador masculino del Tour Francés, Bernard Hinault.

“Tengo que encontrar un equilibrio entre emocionar al público y gestionar mi propio esfuerzo. Pero en algún momento tendré que darlo todo. Espero entusiasmar a los aficionados y, sobre todo, rendir bien para mí”, dijo.

“Sé que el Tour es muy importante para mis abuelos, pero también sé que es muy importante para todos los franceses. Quieren ver a los mejores corredores de su país al comienzo de esta carrera, y creo que hoy soy uno de ellos. Espero emocionar a los franceses este verano”.

Los fanáticos del ciclismo francés contuvieron la respiración cuando Seixas sufrió una fuerte caída en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes a mediados de junio, temiendo que sus posibilidades en el Tour hubieran terminado antes de comenzar. Sufrió una grave erupción en el brazo y se lastimó la rodilla, pero pudo entrenar en los Alpes en las últimas semanas.

“Cuando me estrellé, vi inmediatamente que las heridas eran superficiales, así que no pensé más allá del accidente. Estaba más preocupado por mi rodilla. Pero una resonancia magnética me tranquilizó rápidamente: solo había una hinchazón significativa, no había nada roto”, dijo.

“Tengan la seguridad de que todo está bien, realmente estoy en muy buena forma. Me siento muy bien”.

Decathlon retrasó el nombramiento de su equipo final del Tour y finalmente optó por incluir al velocista Olav Kooij, quien se recuperó de un virus de principios de temporada. Su presencia ayudará a aliviar la presión sobre los anchos pero jóvenes hombros de Seixas, pero sigue siendo ambicioso y sin duda apunta a la general sin decirlo específicamente.

“El hecho de que Olav esté aquí y que haya un pequeño contingente de sprint en el equipo me da un doble objetivo interesante; también me quita algo de presión”, dijo.

“Olav es un buen tipo. También está motivado por el proyecto de clasificación general y me ayudará cuando pueda, cuando le convenga, además de sus sprints. Es complementario.

“El objetivo es lograr el mejor resultado global posible, aprender, ver dónde estoy con el paso de los días. Y sobre todo, ver cómo me siento durante tres semanas”.