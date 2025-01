“Somos la hermana pequeña a la que invitan en el último minuto y ella está tratando de causar una buena impresión”, dice el equipo nacional australiano DS Barras.

No hay que andarse con rodeos cuando le preguntas a los ciclistas o al director deportivo del equipo ciclista australiano ARA cuál es el impulso mientras se alinean entre los mejores equipos del mundo en el Santos Tour Down Under.

“Aquí no somos la reina del baile, somos la hermana pequeña que es invitada en el último minuto y está tratando de causar una buena impresión”, dijo a C el director deportivo del equipo, Martín Barras.ciclismonoticias Inmediatamente después de sus corredores, Fergus Browning y Zac Marriage habían pasado 126 kilómetros por delante, la mayor parte solo ellos dos.

Como resultado, recibieron el premio al ciclista más competitivo y Browning también se hizo con la clasificación de montaña. Pero lo más importante es que se hicieron notar.

La razón por la que quieren llamar la atención es igualmente sencilla.

“Ambos estamos buscando contratos europeos y no hay mejor manera que dar a conocer tu nombre frente a los mejores DS y los equipos más grandes del mundo”, dijo Marriage a los periodistas después de la etapa.

“Así que sí, aproveché cada oportunidad, con suerte para que hablen de nosotros y tal vez consigamos un contrato a partir de eso. ¿Quién sabe?”

Inicialmente, la pareja salió volando del campo con Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale), pero se quedó quieto cuando aún quedaban unos 108 km de carrera por recorrer. Marriage y Browning, sin embargo, no iban a dejar pasar tan rápido su tiempo en el centro de atención y la oportunidad de demostrar su capacidad.

Browning, que ha estado compitiendo para el ahora desaparecido equipo de ruta Trinity en 2024, ya ha demostrado su valía en varias ocasiones. Ganó la carrera en ruta sub-23 del Campeonato Nacional de Australia en 2024 a pesar de ser atropellado por un automóvil en su último entrenamiento el día anterior y también ganó. Etapa 1 del Tour de l'Ain la última temporada. Sin embargo, terminó el año sin contrato con un equipo con sede en Europa.

“Sólo necesito la oportunidad y necesito que alguien se arriesgue a contratarme por un año”, dijo Browning. ciclismonoticias en diciembre en el Tour de Bright, mientras trabajaba arduamente entrenando para prepararse para las carreras de verano en Australia.

La atención se centró, en particular, en aprovechar al máximo esta plaza en la selección nacional que le permitiría debutar en la carrera WorldTour. Sin embargo, en el camino también consiguió dos medallas de plata en la categoría masculina U23 del Campeonato Australiano de Ruta con su equipo nacional CCACHE x Bodywrap.

“Empezar así es increíble, y estar en carreteras semi-locales frente a mucha gente que conozco es muy especial”, dijo Browning a los periodistas inmediatamente después de recoger la camiseta de montaña, que el equipo buscará. defender en las próximas etapas.

“Sin duda, intentaremos llevarlo a cabo durante la gira. Obviamente estamos tratando de aprovechar todas las oportunidades”.

Está claro que hay determinación de no escatimar esfuerzos en la búsqueda de un lugar en el mundo del ciclismo profesional en Europa a través del equipo.

Marriage, el nuevo campeón australiano sub-23 de contrarreloj, también pudo verse potenciando Willunga Hill el sábado, en la etapa inaugural de la nueva Superliga ProVelo. Más tarde ese mismo día, corrió el Villawood Men's Classic con el equipo australiano y luego el domingo se alineó con su equipo nacional (Butterfields Ziptrak) en el crítico ProVelo.

“Hice las dos primeras rondas de la serie ProVelo para tener otra oportunidad de conseguir un (contrato) stagiaire con Jayco”, dijo Matrimonio de la serie que brindará la oportunidad al ganador U23. “Hay algunos puntos en el tablero, pero el gran foco está en esta semana”.