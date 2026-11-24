El seleccionador esloveno cita el cambio de entrenador de Tadej Pogačar cuando dice que el cambio será una fuerza para el bien

Por primera vez en su carrera, Primož Roglič cambiará de entrenador, y su aliado Marc Lamberts no seguirá al esloveno en NSN Cycling.

Lamberts ha sido el entrenador personal de Roglič desde el día en que se convirtió en profesional con Visma-Lease a Bike (entonces conocido como LottoNL-Jumbo) allá por 2016.

Después de ocho años juntos en el equipo holandés, Lamberts siguió a Roglič a Red Bull-Bora-Hansgrohe en 2024, como parte del paquete cuando el cuatro veces ganador de la Vuelta hizo una impactante transferencia a mitad de contrato.

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Sin embargo, la misma situación no se producirá, ya que ciclismonoticias entiende que Lamberts seguramente seguirá formando parte del cuerpo técnico del equipo alemán en 2027.

Esto en sí mismo no es del todo sorprendente. Después de todo, Roglič tiene 37 años y se muda a NSN con un contrato de un año que no se firmó hasta la segunda quincena de noviembre; no es el tipo de situación en la que uno esperaría un gran paquete de séquito.

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Sin embargo, sigue siendo sorprendente; Roglič, uno de los mejores corredores de los últimos años, tendrá un nuevo entrenador por primera vez en más de una década, por primera vez como profesional.

Los entrenadores van y vienen y son sólo una pieza del rompecabezas, pero los mejores ciclistas entablan relaciones importantes con sus entrenadores. Cuando Lamberts siguió a Roglič a Red Bull, Wout van Aert expresó su pesar por perder al entrenador que lo ayudó durante sus temporadas más exitosas.

Ha habido varios cambios en los últimos años entre los mejores corredores, con Tim Heemskerk dejando el equipo de Jonas Vingegaard para unirse a Remco Evenepoel en Red Bull este año, mientras que el entrenador de Evenepoel hasta ese momento, Dan Lorang, está ahora en Lidl-Trek.

Lo más destacado de todo es que Tadej Pogačar cambió de Iñigo San Millán a Javier Sola en 2024, un movimiento al que se le atribuye ampliamente haber elevado su nivel tras dos derrotas en el Tour de Francia y haber provocado la absoluta superioridad que muestra hoy.

'No hay nada que perder'

Y es el ejemplo de Pogačar el que cita Uroš Murn, el seleccionador nacional de Eslovenia, que ha trabajado estrechamente con ambos corredores en campeonatos internacionales a lo largo de los años.

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“Primož encontrará una manera de rendir, no te preocupes por eso. Quizás este nuevo cambio aporte algo más”, dijo Murn. ciclismonoticias.

“Se puede comparar esto también con, digamos, el caso de Tadej. Cambió a otro entrenador, que ya estaba en su equipo, ya sabes, nada especial, sólo dentro del equipo, y rindió aún más.

“Tal vez sea bueno cambiar de entrenador, ¿sabes? Durante todos los años solo haces cambios menores… Pero cuando hablé con Tadej, cambió completamente la forma de entrenar cuando cambió de entrenador.

“Entonces, ¿por qué no intentarlo? Primož no tiene nada que perder”.

El equipo ciclista NSN no ha confirmado quién entrenará a Roglič, ni tampoco a su otro fichaje estrella, Richard Carapaz, en 2027.

El entrenador en jefe del equipo suizo es el irlandés Ciaran Rawlins O'Grady, con un equipo técnico actual que incluye al polaco Jakub Pieniazek, el canadiense Christopher Rozdilsky y la pareja británica de Liam Holohan y Harry Ives.

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