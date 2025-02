“Fue un poco molesto, no tenía a dónde ir realmente”: el fuerte final del piloto de Nueva Zelanda en el Palacio de Liwa se actualizó al segundo después de que Philipsen fuera relegado

Finn Fisher-Black puede haber sido un paquete sorpresa en la etapa de apertura de la gira de los EAU, ya que corrió al segundo en el agotador final cuesta arriba hacia el palacio de Liwa, sin embargo, reveló que su forma es “probablemente la mejor que haya sido”.

El piloto de Nueva Zelanda en realidad cruzó la línea tercera el día detrás de Jonathan Milán y Jasper Philipsen, y este último fue relegado por desviarse de su línea. Sin embargo, hablando antes de que se confirmara la penalización del belga, no estaba seguro de si esto realmente le impidió tomar la victoria.

“En la final, fue un poco molesto, no tenía a dónde ir realmente”, dijo Fisher-Black My Bike en el equipo Van después de la etapa.

“Estaba un poco atrapado entre Jasper (Philipsen) y Milán, pero supongo que no sé tan bien corriendo tan bien, así que tal vez un sprinter experimentado hubiera sabido qué hacer allí. Pero parecía que no tenía a dónde ir a pesar de que tal vez tal vez Tenía las piernas para venir “.

Después de haber transferido del equipo de los EAU Emirates a Red Bull-Bora-Hansgrohe para esta temporada, Fisher-Black ha disfrutado de un comienzo de vuelo de 2025, agregando esta sólida actuación a su tercer lugar en el Tour Down Under y el Título Nacional de la contrarreloj de Nueva Zelanda .

Pero aún así, no habría sido un contendiente en el comienzo del día a aquellos que miran desde afuera dentro. Sin embargo, el propio Fisher-Black sabía que había una posibilidad de que los velocistas no lo hicieran, abriendo la puerta para que uno de los pilotos fuertes desafíe.

La gente puede haber visto a Tadej Pogačar como ese comodín entre los aspirantes de GC, pero fue el Kiwi quien lo hizo bien, solo perdió ante el imperioso velocista Milán.

“Todos decían que era como un día de sprint clavado, pero ya sabía que ya miraba el perfil por la mañana que era uno de esos días que podría pasar de cualquier manera”, dijo Fisher-Black.

“Se puede aprovechar casi cuando todos están tan seguros de que será el día de sprint, así que lo mantuve en el fondo de mi mente si es quizás diez segundos demasiado tiempo para los velocistas, entonces es mejor para mí y en realidad entonces yo Puede tener una oportunidad.

“Sam (Welsford) era el objetivo principal de hoy y el equipo obviamente estaba dedicado a él. Él es nuestro velocista y fue una gran patada, así que pensé que solo intenté surfear, permanecer en el volante de Sam y cuando fueron solo diez segundos Demasiado largo para él, entonces vine e intenté por un resultado yo mismo “.

El jugador de 23 años es ciertamente valiente en el grupo y respaldó su capacidad de moverse por las ruedas por su cuenta, sin embargo, el pelotón en los EAU contiene casi el 100% de los mejores velocistas y sus trenes agresivos, por lo que ciertamente es un Lucha para mantenerse involucrado como un tipo de GC.

“El grupo aquí es bastante agresivo, creo, porque todos tienen un liderazgo”, dijo. “Hay tantos velocistas y todos están tratando de aprovechar al máximo cada oportunidad de sprint que hay. Muchos de ellos es su primera carrera, por lo que todos están ansiosos por tener un sprint y eso lo hace bastante peligroso en la final.

“Pero tenemos grandes carreteras y estoy seguro de nuestro liderazgo de que estarán en una buena posición, así que si me quedo con ellos, me siento seguro. Al final, estaba lo suficientemente cerca de entrar en la última rotonda Y luego también me sentí bastante cómodo moviéndome solo, así que intenté encontrar la rueda correcta y encontré la de Philipsen e intenté ir con él, pero al final, no fue suficiente “.

Sin embargo, con el segundo en la etapa de apertura, esto también significa que está el tercer lugar en general en dos días consecutivos de GC, con la contrarreloj de Etapa 2 y el final de la cumbre de la etapa 3 a Jebel Jais. Su forma está más que lista para esos días,

“En general, mi forma es probablemente la mejor que ha sido lo que me da confianza”, dijo Fisher-Black My Bike. “Todo ha aumentado, mi tramo ha aumentado y también puedo mantener esa patada, así que espero que podamos obtener una victoria”.

Por supuesto, se pondrá en los colores de Nueva Zelanda en la etapa 2 con el ojo en mantener su lugar actual e incluso ganar tiempo en los escaladores más puros en la carrera, a quienes debería tener una gran ventaja durante la carrera contra el reloj .

“Es un GC difícil, especialmente porque soy uno de los jinetes de GC más grandes en el lado pesado en comparación con algunos de los otros escaladores aquí, así que creo que para mí se trata de tratar de tomarse un tiempo con los otros muchachos mañana y luego Ve desde allí “, dijo.

“Pero es una semana difícil para mí, así que no puedo esperar demasiado de mí mismo. Decir que voy a subir al podio sería un tiro bastante largo, pero sería el sueño y realmente agradable. Voy necesitar algunas piernas para subir esas últimas subidas “.