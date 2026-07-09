“Aquí es donde creo que pertenezco”, dice el piloto estadounidense después de que el noruego Torstein Træen le impidiera tomar el liderato de la carrera

Sean Quinn (EF Education-EasyPost) pasó al segundo puesto general en el Tour de Francia, a solo 28 segundos del noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), pero el estadounidense se sintió destrozado por estar tan cerca pero tan lejos de llevarse el maillot amarillo.

Quinn comenzó la etapa 5:34 detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y llegó a la escapada de la etapa 4 hacia Foix. Tenía a sus compañeros de equipo Michael Valgren y Georg Steinhauser con él, pero Træen también estaba allí y era el corredor mejor clasificado en la general, 5:06 menos que Pogačar.

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