“Aquí es donde creo que pertenezco”, dice el piloto estadounidense después de que el noruego Torstein Træen le impidiera tomar el liderato de la carrera

Sean Quinn (EF Education-EasyPost) pasó al segundo puesto general en el Tour de Francia, a solo 28 segundos del noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), pero el estadounidense se sintió destrozado por estar tan cerca pero tan lejos de llevarse el maillot amarillo.

Quinn comenzó la etapa 5:34 detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y llegó a la escapada de la etapa 4 hacia Foix. Tenía a sus compañeros de equipo Michael Valgren y Georg Steinhauser con él, pero Træen también estaba allí y era el corredor mejor clasificado en la general, 5:06 menos que Pogačar.

EF Education-EasyPost sabía que estaban en una carrera dentro de la carrera para intentar llevarse el amarillo. Era una posibilidad remota, pero poco a poco se hizo posible a medida que los ciclistas sufrían el calor extremo. El primer objetivo era intentar ganar la etapa pero ante el Col de Montségu estaba claro que UAE dejaría pasar la fuga y por eso el maillot amarillo también estaba en juego.

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Quinn intentó distanciar a Træen en la subida, pero el noruego sabía que estaba a punto de hacer historia y corrió hacia la tarjeta amarilla.

“Es bueno estar en la mezcla, pero estoy decepcionado”, explicó Quinn mientras luchaba por encontrar consuelo por perderse la tarjeta amarilla.

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“Les dije a mis compañeros que tenía diamantes en las piernas, los muchachos se comprometieron por mí. Valgren y Steinhauser, esos muchachos son verdaderas leyendas. No tuve fuerzas para deshacerme de Torsten Træen en la subida, así que se merece la camiseta”.

Desafortunadamente para Quinn y EF Education, Lidl-Trek también tenía una misión que chocaba con el objetivo de conseguir el maillot amarillo. Mads Pedersen quería ganar la etapa mientras Mathias Vacek y Quinn Simmons estaban allí para trabajar para él, o intentar ganar ellos mismos si Pedersen fallaba en las subidas.

Sin embargo, el gran danés demostró que es mucho más que un velocista. Se mantuvo en el grupo de cabeza durante la subida, sus compañeros controlaron los ataques y luego Pedersen dominó el sprint de 10 corredores hacia Foix.

Quinn atacó en la última subida, pero lo mantuvieron bajo control, poniendo fin a sus sueños de conseguir el maillot amarillo.

“Sentí que tenía unas piernas estupendas, pero con el calor es muy difícil mantenerlas”, dijo.

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“Los muchachos hicieron un gran trabajo dándome hielo y agua y seguí yendo al auto. Estás sobrecalentado todo el tiempo, luchando contra eso, pero creo que lo logré bien.

“Hubiera sido genial poder llegar a la cima. Sabía que no iba a vencer a Mads en un sprint y Lidl dijo que iban a controlarlo para Mads. Si Quinn y Vacek hubieran estado saltando, entonces podría haber sido interesante, pero realmente no tenía las piernas para llegar solo a la cima”.

Quinn es la amenaza más cercana para Træen por el maillot amarillo, pero sabe que será difícil retroceder 28 segundos, y quizás Pogačar ataque en la etapa 6 sobre el Col du Tourmalet.

“Tengo que hablar con el equipo, pero sólo puedo hacerlo día a día”, dijo.

Quinn ganó el título nacional de ruta USPro de 2024, pero se vio frenado por una lesión en la rodilla que lo dejó incapaz de entrenar seriamente durante meses. Demostró que ha vuelto a su mejor nivel aunque no esté con la camiseta amarilla.

“He tenido algunos años difíciles, pero estoy agradecido por la gente que tengo a mi alrededor, que me ayudó a regresar aquí. Creo que pertenezco a esto”.