El nuevo Trek Madone reemplaza tanto al ligero Emonda de Trek como a su aerodinámico Madone Gen 7.

Trek ha lanzado oficialmente su nueva versión de Madone. La cual será la octava generación de la moto. Trek afirma que es tan aerodinámico como el Gen 7 Madone pero ahora tan liviano como el Emonda. La nueva Madone reemplazará a ambas bicicletas, por lo que Trek se une al creciente número de marcas de bicicletas que abandonan ofertas aerodinámicas y livianas separadas.

Desde que salió la nueva bicicleta visto por primera vez Bajo los profesionales a principios de 2024, su aspecto más delgado en comparación con el Gen 7 Madone generó intensas especulaciones sobre si era un nuevo Madone o un reemplazo de la Emonda .

Mientras que el Madona Generación 7 se lanzó hace sólo dos años, el ligero Emonda tiene ahora cuatro años, por lo que se apostaba por un nuevo Emonda.

En realidad, la nueva Madone Gen 8 reemplaza tanto a la Madone Gen 7 como a la Emonda en un paquete aerodinámico liviano. Trek dice que la nueva Madone arroja 320 g del cuadro Madone Gen 7, que a su vez ya era 300 g más liviano que su predecesor Gen 6.

Reclama un peso de 796 g para un cuadro ML Madone SLR de tamaño pintado y 350 g para la horquilla, sin hardware adicional como la nueva patilla de cambio trasera UDH. Eso sitúa el peso total declarado de una bicicleta Madone SLR 9 AXS de alta especificación en exactamente 7 kg.

El cambio de imagen liviano significa que la Madone Gen 8 ahora es tan liviana como la Emonda. Al mismo tiempo, Trek dice que ha optimizado la aerodinámica del cuadro donde eso es más importante, pero ha adelgazado los perfiles de los tubos de la bicicleta Gen 7 donde las ganancias aerodinámicas son menores, para permitirle perder peso.

Nos dirigimos a España para el lanzamiento de la nueva Madone y puedes leer nuestra primera reseña aquí.

Las formas de tubo rediseñadas reducen el peso y aumentan la aerodinámica de los perfiles más delgados.

Los perfiles de los tubos aerodinámicos también se han actualizado. Trek dice que sus nuevas formas Full System Foil han ido más allá de Kammtail, ofreciendo una mejor aerodinámica en una gama más amplia de ángulos de guiñada gracias a un borde de salida más redondeado en lugar de los bordes más afilados y cuadrados de un perfil Kammtail.

Las pruebas en el túnel de viento sugirieron que la antigua Madone Gen 7 era más rápida que la Emonda en pendientes de hasta el 3 por ciento cuando el peso reemplazó a la aerodinámica como factor dominante. Se dice que el nuevo cuadro Gen 8 es más rápido que el Emonda en subidas de hasta el 12 por ciento, la pendiente más pronunciada probada.

Tan aerodinámico como el Gen 7 Madone

Las barras tienen una sección más gruesa que las del Gen 7, pero Trek dice que hacen que la bicicleta sea un poco más aerodinámica una vez que agregas un ciclista.

Trek dice que la nueva bicicleta es tan rápida como la Gen 7 Madone y 77 segundos más rápida por hora a 200 vatios en comparación con la Emonda. El diseño optimiza el flujo de aire para el ciclista más ciclista, mientras que la posición de conducción sigue siendo la misma que en la bicicleta Gen 7.

Los modelos Madone SLR también contarán con un manillar y una potencia integrados Aero RSL actualizados. Esta barra cuenta con capós que son 3 cm más estrechos que los drop para ayudar a los ciclistas a mantenerse aerodinámicos. Tiene una sección transversal más gruesa en la parte superior que las barras de la bicicleta Gen 7 y es más cómodo de sostener, aunque aún es compatible con el diseño de dirección RCS de la bicicleta anterior.

El nuevo diseño eleva la parte superior del manillar/vástago 4 mm, pero Trek ofrece una tapa superior de rodamiento RCS Race Low de repuesto si desea volver a la altura superior del manillar 4 mm más baja del Gen 7. También hay un nuevo soporte para accesorios Blendr que es más liviano y se puede quitar más fácilmente.

Las botellas de agua y las jaulas aerodinámicas ahorran 3,7 vatios en comparación con las botellas redondas

También hay nuevos portabotellas y portabotellas de agua de 595 ml con perfil aerodinámico, aunque también se pueden colocar botellas redondas en los portabotellas.

Trek dice que las botellas y los soportes RSL Aero ahorran 3,7 vatios a 45 km/h en comparación con las botellas redondas estándar y hacen que la bicicleta sea más rápida que andar sin botellas. También se pueden comprar en el mercado de repuestos si su bicicleta necesita una mejora aerodinámica.

Es un enfoque similar al utilizado por Cannondale en el último SuperSix Evo, y esa marca afirma que sus botellas mejoran la aerodinámica del SuperSix Evo.

Menos peso, más comodidad

Se dice que el nuevo conjunto de tijas de sillín IsoFlow es más compatible que el de la bicicleta Gen 7

La Madone de grado SLR de primer nivel está construida con el último carbono 900 OCLV de Trek, que, según afirma, es hasta un 20 por ciento más resistente que el carbono 800 OCLV utilizado en la Madone Gen 7. Un nuevo proceso de moldeado y la fabricación de la horquilla en una sola pieza también permiten a Trek ahorrar peso adicional.

Cuando Trek lanzó la Madone Gen 7, gran parte del ahorro de peso en ese modelo se debió al reemplazo de la tija de sillín IsoSpeed ​​ajustable de la bicicleta Gen 6 por un sistema IsoFlow no ajustable más liviano.

Trek dijo en ese momento que hizo que el mástil del asiento Gen 7 fuera tan rígido como la bicicleta Gen 6 en su configuración más rígida.

Sin embargo, con la nueva Gen 8 Madone, ha aumentado el cumplimiento vertical, que ahora es hasta un 80 por ciento mayor que en la bicicleta Gen 7 y un 24 por ciento mayor que la Emonda. El nuevo diseño también es más liviano que el Gen 7 Isoflow.

Trek ha modificado la forma de sus tubos en toda la gama de tallas para que la rigidez del cuadro sea más similar entre tallas. Un subproducto es que las monturas de talla XS y S ahora son más ligeras, mientras que la estética de la montura ahora es más proporcionada en toda la gama de tallas.

La nueva Madone puede montar neumáticos de 32 mm, los mismos que el modelo Gen 7.

Nuevo tamaño

Con la nueva Gen 8, Madone Trek ha racionalizado la gama de tallas, y la nueva bicicleta ahora se ofrece en seis tallas, desde XS a XL, frente a las ocho tallas de la Gen 7. A pesar de ofrecer menos tamaños, Trek dice que hay menos superposición entre los tamaños de cuadros, por lo que el Gen 8 Madone en realidad puede adaptarse a una gama más amplia de alturas de ciclistas.

La nueva talla M sustituye a las antiguas tallas 52 y 54, mientras que la nueva talla XL sustituye a la 62, pero incluye un mástil de asiento más alto. Al igual que con la bicicleta Gen 7, la cuña de la tija del sillín se puede invertir para aumentar el rango de ajuste de la altura del sillín.

La geometría de toda la gama es similar a la de la Madone Gen 7, aunque la altura del cuadro es ligeramente mayor. En lugar de llamarse H1.5, como en el caso de la Madone Gen 7, ahora se llama Road Race Geo.

Especificaciones y precios de Madone Gen 8

Las bicicletas de grado SL tienen una barra y una potencia de dos piezas en lugar de una cabina de una sola pieza.

Trek venderá la nueva Madone en dos grados de cuadro, SL y SLR. Ambos se ofrecen en el lanzamiento en cuatro especificaciones, con opciones SRAM y Shimano, así como una opción de cuadro únicamente.

Las bicicletas SLR de alta especificación utilizan el último carbono OCLV Serie 900, la barra/potencia de una sola pieza y botellas y jaulas RSL Aero y son solo grupo electrónico. Puedes elegir tus propios colores en el configurador Project One de Trek, así como colores disponibles en el mercado.

Las bicicletas SL están fabricadas con carbono OCLV Serie 500 y tienen una barra y una potencia independientes. No están disponibles para la personalización de Project One y solo están prediseñados. No incluye botellas ni jaulas, pero el cuadro es compatible con grupos mecánicos.

Los precios en EE. UU. para la Gen 8 Trek Madone oscilan entre $ 3499,99 para la SL 5 y $ 13499,99 para la Madone SLR 9 AXS. Eso es un aumento de precio de $ 200 con respecto a la bicicleta Gen 7 de alta especificación, aunque probablemente se deba al nuevo grupo Sram Red AXS.

En el Reino Unido, eso se traduce en un precio básico de £ 3250 y la especificación superior tiene un precio de £ 12 500. En realidad, eso es una reducción de £ 2,050 del precio de lista en el Reino Unido de la bicicleta Gen 7 Madone SLR 9 AXS; tal vez las marcas estén entendiendo el mensaje sobre los precios de las bicicletas del Tour de Francia de nivel profesional.

El diferencial de precios en euros es de 3.499 a 13.999 euros y, en Australia, los precios oscilan entre 4.499,99 y 19.999,99 dólares australianos para la SLR 9 AXS.