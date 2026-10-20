El ganador del Giro de Italia 2020 se une al equipo estadounidense para 2027

Después de tres años en las sombras en Lidl-Trek, Tao Geoghegan Hart se trasladará a EF Education EasyPost para la temporada 2027 y espera recuperar algo de la forma que le llevó a conseguir la victoria general en el Giro de Italia de 2020.

Al principio de su carrera, Geoghegan Hart fue uno de los corredores jóvenes más prometedores del pelotón, se unió al Team Sky en 2017 y ganó el Giro en 2020, pero su carrera se topó con un obstáculo cuando se estrelló en el Giro de Italia de 2023 y se rompió la pierna.

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