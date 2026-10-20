El ganador del Giro de Italia 2020 se une al equipo estadounidense para 2027

Después de tres años en las sombras en Lidl-Trek, Tao Geoghegan Hart se trasladará a EF Education EasyPost para la temporada 2027 y espera recuperar algo de la forma que le llevó a conseguir la victoria general en el Giro de Italia de 2020.

Al principio de su carrera, Geoghegan Hart fue uno de los corredores jóvenes más prometedores del pelotón, se unió al Team Sky en 2017 y ganó el Giro en 2020, pero su carrera se topó con un obstáculo cuando se estrelló en el Giro de Italia de 2023 y se rompió la pierna.

Se unió a Lidl-Trek en 2024 y, aunque ha habido destellos de su forma anterior, ha tenido grandes problemas en los últimos tres años, rara vez ha afectado a los 10 primeros en la carrera, y su salida ha sido inevitable durante algún tiempo.

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En medio de dudas sobre un futuro equipo, el lunes se anunció que se unirá a EF Education-EasyPost con lo que parece ser un contrato de un año.

“A nivel personal, se trata realmente de intentar reencontrar la condición que tuve en mis mejores años: el techo de eso, el viaje hacia él y los resultados finales en sí mismos”, dijo Geoghegan Hart.

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“Es una perspectiva apasionante entrar en un nuevo entorno con nuevas ideas, nuevas perspectivas y personas diferentes”.

El paso de Geoghegan Hart a EF se produce después de lo que describió como “una conversación personal muy interesante” con el director ejecutivo del equipo, Jonathan Vaughters, sobre sus problemas y las oportunidades que podrían estar disponibles para el piloto británico en el futuro.

“Tengo un talón de entrada enmarcado en mi pared, uno de Eric Cantona, que dice 'la nostalgia es veneno'. Estoy mucho más interesado en mirar hacia adelante en el momento”, dijo Geoghegan Hart en el comunicado de prensa de EF.

“En una fracción de segundo en las carreras de motos, muchas cosas pueden cambiar”, añadió sobre su accidente. “Pero al final, nada te cambia. Puedes tener diferentes objetivos para los seis a 12 meses posteriores a un accidente como ese, una experiencia diferente de regreso y diferentes desafíos, pero al final, según mi experiencia, siempre es la misma mentalidad y enfoque.

“Una clara motivación para mí es sentir realmente que estoy más allá de eso; en algunos aspectos lo hago y en otros no, lo cual siempre es algo interesante de encontrar. Tres años y medio es mucho tiempo, pero también pasó muy rápido, y no necesariamente te sientes de regreso a donde estabas antes. Es una gran experiencia para vivir como atleta. Lo tomas como viene y tratas de dar lo mejor de ti cada día”.

Si bien la duración del nuevo contrato de Geoghegan Hart parece ser de solo un año y su papel aún no está claro, es un piloto que Vaughters admira y que podría encajar con el espíritu del equipo de intentar desbloquear el potencial y el valor ocultos.

“Tao es un ciclista increíblemente talentoso con la perseverancia y la terquedad para regresar de una horrible lesión en un accidente. Si bien los frutos de su trabajo para regresar de una lesión aún no han florecido, apostamos a que 2027 será el año en que esto suceda”, dijo Vaughters.

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